Stiri pe aceeasi tema

- Primele doua transportoare blindate 8x8 Pirahna 5 au plecat de la fabrica din Elvetia spre Romania, informeaza Ministerul care mai precizeaza ca acestea sunt primele din lotuol de 36 de vehicule le va primi Armata Romaniei.

- Una dintre piedicile cele mai importante pentru dezvoltarea IMM-urilor este accesul dificil la finanțare. Am lucrat ani de zile cu antreprenori sau tineri care iși doreau sa lanseze propria lor activitate economica, dar care primeau de la stat doar cursuri și indemnuri. In 2016 am crezut, deci, deplin…

- Persoanele juridice sunt cele care sustin vanzarile auto in Romania (63% din totalul achizitiilor de autoturisme realizate in primele 7 luni), insa si achizitiile realizate de catre persoanele fizice au crescut cu 32% in comparatie cu intervalul ianuarie - iulie 2017, pana la 33.013 de unitati.…

- Petre Apostol Echipa naționala de baschet feminin a Romaniei a avut un parcurs perfect in primele trei partide din grupa C a Campionatului European U16, Divizia B, care a inceput saptamana trecuta, in capitala Muntenegrului, la Podgorica. In reprezentativa tricolora a fost convocata și o sportiva prahoveana,…

- Asociatia Centrul Educational pentru Tineret Sighisoara (ibz) in parteneriat cu Guvernul Romaniei - Departamentul pentru Relatii Interetnice (DRI) si Consiliul Judetean Mures, organizeaza ProEtnica -Festival Intercultural Sighisoara, in perioada 22-26 august 2018. Festivalul va cuprinde momente de dans…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, miercuri, la Craiova, ca reluarea stagiului militar obligatoriu nu s-a discutat in Guvern sau la nivel politic si este putin probabil sa se intample in acest moment, transmite corespondentul MEDIAFAX. Ministrul arata ca declarațiile sale, deși foarte…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, miercuri, la Craiova, ca reluarea stagiului militar obligatoriu nu s-a discutat in Guvern sau la nivel politic si este putin probabil sa se intample in acest moment, transmite corespondentul MEDIAFAX. Ministrul arata ca declarațiile sale,…

- Ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor, a declarat, miercuri, la Craiova, ca reluarea stagiului militar obligatoriu nu s-a discutat în Guvern sau la nivel politic și este puțin probabil sa se întâmple în acest moment. Ministrul Fifor a încercat sa explice,…