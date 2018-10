MApN, precizari cu privire la noile uniforme ale Armatei Romane. Cat au costat

Stiri pe aceeasi tema

- Cu ordinul de chemare in mana, voluntarii rezervisti din Armata Romana au lasat vatra si s-au prezentat la cazarma. Este vorba despre cei care au spus ″prezent″⁣ si s-au inrolat in urma campaniei de recrutare derulata de Ministerul Apararii Nationale. Desi autoritatile aveau nevoie de 3.000 de oameni,…

- Rusia considera drept periculoasa declaratia facuta de trimisul Washingtonului la NATO, potrivit caruia Moscova trebuie sa sisteze dezvoltarea in secret a unui sistem de rachete de croaziera interzis prin Tratatul INF ( ratatul privind fortele nucleare cu raza medie si scurta de actiune), or in caz…

- Ministerul Apararii Nationale, prin Departamentul pentru armamente, a initiat luni, 1 octombrie, procedura specifica de achizitie, prin contract multianual de furnizare, in perioada 2018 2022, a produsului "Sistem de instalatii mobile de lansare rachete antinava" SIML , conform prevederilor HG nr. 630…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, miercuri, la Craiova, ca reluarea stagiului militar obligatoriu nu s-a discutat in Guvern sau la nivel politic si este putin probabil sa se intample in acest moment, transmite corespondentul MEDIAFAX. Ministrul arata ca declarațiile sale, deși foarte…

- Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti aduce la cunostinta publicului ca apa furnizata in aria de operare este monitorizata permanent in cadrul societatii si analizata in cadrul monitorizarii de audit de catre Directia de Sanatate Publica Arges, iar parametrii de potabilitate se incadreaza in valorile…