- MApN anunța ca barbatul gasit impușcat in cap in unitatea militara de la Ghimbav activa in cadrul ministerului din 1992, avand 48 de ani. La ultimul control psihologic din luna iulie 2018 a fost declarat apt, precizeaza instituția"Maistrul militar clasa a II-a Miclea Alexandru, din cadrul…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat, marti, in cadrul audierii din Comisia pentru Drepturile Omului din Camera Deputatilor, ca ancheta interna declansata la nivelul Jandarmeriei in urma protestului din 10 august a fost suspendata. "Pot insa sa fac precizarea ca ulterior datei de 10…

- Generalul Scaparrotti decorat de presedintele Iohannis Presedintele Klaus Iohannis a semnat, astazi, decretul de decorare a generalului Curtis M. Scaparrotti, Comandantul Suprem al Fortelor Aliate din Europa (SACEUR), cu Ordinul National "Steaua României", informeaza Administratia…

- „Defilare militara cu cantec, la Castelul Bran”, pe 26 august 2018. La Castelul Bran se va reconstitui, simbolic, duminica, 26 august 2018, trecerea Carpaților de catre batalioanele romane din 1916. Brigada 2 Vanatori de Munte „Sarmizegetusa” și Academia Forțelor Aeriene „Henri Coanda”…