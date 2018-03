Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a avut marti, 27 martie, convorbiri oficiale cu omologul sau croat, Damir Krsticevic, vice prim-ministru si ministru al apararii nationale al Republicii Croatia. In cadrul discuțiilor, cei doi oficiali au trecut in revista stadiul cooperarii romano-croate in…

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, va efectua o vizita oficiala in Republica Croatia, in zilele de 26 și 27 martie, la invitația ministrului croat al apararii, Damir Krsticevic. Agenda discutiilor bilaterale cuprinde subiecte referitoare la cooperarea in domeniul apararii, atat in context…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, l-a primit luni pe ambasadorul Republicii Albania in Romania, Ilir Tepelena, context in care a evocat importanta consolidarii cooperarii bilaterale in domeniul Apararii si necesitatea continuarii efortului comun de combatere a amenintarilor la adresa securitatii…

- De la Primarie, unde a avut loc intalnirea cu fermierii și cațiva primari, lungul alai al ministrului a urmat un lung traseu: sediul APIA, a carui vizitare a fost principalul motiv al vizitei, asociația din Padureni, gradinița moderna- unde micuții i-au incantat pe musafiri cu un spectacol- asociația…

- Militarii americani ar putea fi in permanenta prezenti in baza de la Mihail Kogalniceanu. In plus, ministrul Apararii a cerut ca unul dintre cele trei comandamente create de NATO sa fie in tara noastra. Decizia ar putea fi luata la summit-ul aliantei de la Bruxelles din iunie. Mai multi militari pe…

- "Din perspectiva noastra, convergenta abordarilor nationale pe teme curente de securitate si aparare a spatiului euroatlantic presupune dezvoltarea cooperarii mai aplicate, inclusiv prin valorificarea diferitelor formate multinationale. In acest sens, in conditiile in care statele de pe flancul estic…

- Comandantul Batalionului 280 Infanterie Protectia Fortei "Brave Hearts", Cristinel Colibaba, care si-a incheiat misiunea in Afganistan, a fost avansat, joi, la gradul de colonel, in baza unui ordin al ministrului Apararii, Mihai Fifor. Avansarea in grad a acestuia a avut loc in prezenta ministrului…

- Desi trebuia sa fie activ inca de la inceputul anului, asa cum a promis, in toamna, ministrul Economiei de la acea vreme, Mihai Fifor, Fondul Suveran de Dezvoltare și Investitii mai are nevoie de mult timp pentru a fi creat. Forma finala va fi trimisa la Bruxelles, pentru a fi analizata de experții…

- In Monitorul Oficial al Romaniei partea I numarul 190 din 1 martie curent a fost publicat Ordinul ministrului nr. M.29 din 19 februarie 2018 privind avansarea onorifica in grad a veteranilor de razboi, cu prilejul Zilei Veteranilor de Razboi 29 aprilie. Astfel, potrivit actului normativ la care facem…

- Vizita ministrului Mihai Fifor in Israel Foto MApN Israel. Ministrul apararii nationale Mihai Fifor a discutat cu omologul sau israelian Avigdor Lieberman despre prioritatile Guvernului României în domeniul apararii. Discutiile au fost axate pe intensificarea cooperarii bilaterale în…

- In cadrul intalnirii oficiale pe care a avut o delegatia Ligiii Militarilor Porfesionisti, cu ministrul Apararii, la 24 februarie anul acesta, inaltului oficial militar i a fost oferita o Placheta.Aceasta i a fost oferita lui Mihai Viorel Fifor "In semn de inalta pretuire pentru contributia determinanta…

- Dezvoltarea relatiilor dintre Romania si Republica Moldova constituie o prioritate de prim rang a Guvernului Romaniei, a declarat, marti, la Chisinau, premierul Viorica Dancila. Premierul roman, care s-a intalnit cu omologul sau moldovean, Pavel Filip, sustine ca relatia dintre cele doua state…

- Comandantul Spitalului Universitar de Urgenta Militar Central "Carol Davila" Florentina Ionita Radu a afirmat miercuri ca unitatea medicala poate oferi servicii medicale la cerere. "Se pot face servicii medicale la cerere. Avem dreptul, conform aprobarii domnului ministru si conform aprobarii Casei…

- Prim-ministrul Viorica Dancila efectueaza, in aceasta perioada, o vizita oficiala la Bruxelles, ocazie cu care va avea, marti si miercuri, o serie de intrevederi cu inalti oficiali europeni. Potrivit unui comunicat al Guvernului, premierul se va intalni cu presedintele Consiliului European,…

- Senatul a adoptat luni, in calitate de prima Camera sesizata, in unanimitate 105 voturi pentru , in prezenta ministrului Apararii, Mihai Fifor, proiectul de lege pentru realizarea Capabilitatii de sprijin de foc indirect aferenta programului de inzestrare Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bataie…

- "Domnul Mattis m-a asigurat ca SUA isi mentine angajamentul fata de apararea Romaniei, inclusiv prin prezenta la Deveselu si la baza de la Mihail Kogalniceanu, precum si prin programele de inzestrare incheiate. Si-a exprimat disponibilitatea de a efectua o vizita in Romania, urmand ca perioada exacta…

- La fel cum a facut, recent, si Carmen Dan, sefa de la Ministerul de Interne, si Mihai Fifor, ministrul Apararii, a vorbit, de aceasta data vineri, despre salariile din MApN, dupa aplicarea legii salarizarii unitare. Ministrul Fifor a amintit din start ca si in acest an, ca si in 2017, se mentine alocarea…

- "Ministrul Fifor a apreciat contributia Marii Britanii in Romania in ceea ce priveste prezenta militara constanta, pe toate cele trei dimensiuni - terestra, maritima si aeriana, evidentiind cu precadere sprijinul in cadrul aliat in vederea implementarii prezentei NATO in regiunea Marii Negre", se…

- Guvernul va analiza in ședința de saptamana viitoare proiectul referitor achiziția corvetelor multifunctionale, ministrul Apararii, Mihai Fifor, anunțand ca iși dorește ca acest contract sa fie semnat pana la sfarsitul anului, iar condiția este ca cele patru corvete sa fie construite intr-un șantier…

- Noul ministrul Apararii, Mihai Fifor, a anuntat in cadrul audierilor de la Parlament ca isi propune sa construiasca un submarin de razboi. Singura astfel de nava din dotarea Armatei Romane rugineste in portul Constanta de peste doua decenii, in conditiile in care toti ministrii Apararii au promis reabilitarea.

- Conducerea PSD a aprobat noua lista a miniștrilor ce vor forma cabinetul Dancila, condus de prima femeie prim ministru din istoria României. Pe lânga ministerele obișnuite, a fost înființat postul de vicepremier pentru implementarea parteneriatelor…

- PSD a votat astazi lista cu miniștri ai Guvernului Dancila și a modificat structura executivului fața de cea condusa anterior de Mihai Tudose. La finalul ședinței, premierul desemnat Viorica Dancila a anunțat care vor fi miniștrii cabinetului sau. Guvernul Dancila își schimba structura…

- Reuniunea de la București a Trio-ului de Președinții ale Consiliului UE Participarea prim-ministrului interimar Mihai-Viorel Fifor la deschiderea reuniunii de la București a Trio-ului de Președinții ale Consiliului Uniunii Europene România-Finlanda-Croația. Foto: gov.ro. Prim-ministrul…

- Dupa plecarea lui Mihai Tudose de la Palatul Victoria, in urma retragerii sprijinului de catre PSD, Mihai Fifor, ministrul Apararii, a fost desemnat premier interimar de catre presedintele Klaus Iohannis. La numai trei zile dupa ce i-a luat scaunul, Mihai Fifor i-a aplicat o lovitura grea lui Tudose,…

- Jurnalistul Rares Bogdan de la Realitatea TV a oferit un interviu spumos in direct la Romania TV. Jurnalistul a trimis un avertisment dur catre Klaus Iohannis si a anuntat ca daca actualul sef al statului nu ai vrea sa candideze, dreapta politica are cu cine sa mearga in alegerile prezidentiale.…

- * Premierul interimar Mihai Fifor le-a transmis prefectilor din judetele aflate sub avertizare de vreme rea sa colaboreze cu presedintii Consiliilor judetene pentru a se asigura ca nu exista drumuri judetene blocate si sa informeze permanent populatia cu privire la starea drumurilor. Prezent la videoconferinta…

- Premierul interimar Mihai Fifor spune ca PSD nu putea avea o optiune mai buna pentru functia de premier decat Viorica Dancila, precizand ca aceasta are "un profil european incontestabil" si "o solida experienta politica si administrativa". "Romania are, de ieri, un nou premier desemnat, doamna…

- Premierul interimar Mihai Fifor a semnat decizia de eliberare a lui Bogdan Despescu din functia de inspector general al Inspectoratului General al Politiei Romane, in locul acestuia fiind numit, pentru sase luni, Catalin Ionita. Prim-ministrul interimar Mihai Fifor a semnat, miercuri, decizia de eliberare…

- Premierul interimar Mihai Fifor a decis demiterea sefului Politiei Romane, chestorul Bogdan Despescu, si numirea pe o perioada de sase luni in aceasta functie a chestorului Catalin Ionita,...

- Potrivit unor surse guvernamentale seful Politiei Romane, Bogdan Despescu, a fost demis de premierul interimar Mihai Fifor. Dupa ce aseara a facut o vizita la Ministerul Afacerilor Interne, premierul a avut in aceasta dimineata o noua convorbire cu ministrul Carmen Dan despre situatia sefului IGPR.

- Premierul interimar Mihai Fifor le a spus miercuri ministrilor, in deschiderea sedintei de Guvern, ca este important de transmis cetatenilor faptul ca Executivul isi face datoria fara niciun fel de problema in aceasta perioada pana la instalarea unui nou Cabinet la Palatul Victoria, informeaza Agerpres.ro.…

- Ministrii care l-au sustinut Mihai Tudose, inainte ca acesta sa demisioneze din functia de premier, au absentat de la sedinta Executivului de miercuri, care a fost prezidata de premierul interimar, Mihai Fifor.

- Banca Naționala a Romaniei a anunțat, miercuri, un curs de 4,6573 lei/euro, in scadere ușoara fața de maximul isoric atins marți, pe fondul crizei politice de la București. Marți, banca centrală a anunțat un curs de 4,6599 lei pentru un euro, în creştere cu 3,43 bani, moneda…

- Politicienii din Gorj au comentat decizia PSD de a-l schimba din functie pe premierul Mihai Tudose. Acesta din urma a rezistat o jumatate de an in functie, fiind obligat de partid sa isi dea demisia, ca urmare a pierderii sprijinului politic. Deputatul de Gorj, Alin Vacaru susține ca acest lucru era…

- Fotoliul de la Palatul Victoria este ocupat de Mihai Fifor. Decretele privind încetarea funcției de prim-ministru a lui Mihai Tudose și pentru desemnarea lui Mihai Fifor ca premier interimar au fost semnate de președintele Klaus Iohannis și publicate în Monitorul Oficial. Klaus…

- Președintele Klaus Iohannis a respins marți propunerea PSD ca Paul Stanescu, ministru al Dezvoltarii și vicepremier in Guvernul Tudose, sa fie premier interimar. Președintele l-ar prefera pentru aceasta funcție pe Mihai Fifor, pana acum Ministru al Apararii. Potrivit legii, președintele Romaniei este…

- Mihai Fifor, ministru al Apararii in Guvernul Tudose si presedinte al Consiliului National al PSD, este alegerea lui Klaus Iohannis pentru a fi premierul interimar pana la desemnarea si validarea unui nou sef al Guvernului.

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti ca l-a desemnat pe Mihai Fifor, actualul ministru al Apararii, sa exercite interimar functia de prim-ministru al României, în urma demisiei lui Mihai Tudose. Nominalizarea vine dupa un scandal urias în PSD. CINE ESTE MIHAI…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti ca l-a desemnat pe Mihai Fifor, actualul ministru al Apararii, sa exercite interimar functia de prim-ministru al Romaniei, in urma demisiei lui Mihai Tudose. Conform art. 107, alin. 3 din Constituţie, "...preşedintele României va desemna…

- Mihai Fifor, ministru al Apararii, a fost desemnat de președintele Iohannis pentru a fi premier interimar. Iohannis a anunțat pentru miercuri consultari cu partidele, in vederea stabilirii premierului desemnat pentru formarea unui nou guvern....

- Europarlamentarul Victor Bostinaru afirma ca "aceasta criza la debut de 2018 e cel mai otravit cadou pe care partidul il putea face Centenarului Marii Uniri". Victor Bostinaru crede ca ”PSD ar trebui sa faca astazi ceea ce n-a facut in nici una din cele doua ocazii, cand a nominalizat candidatul…

- Premierul demisionar Mihai Tudose a ajuns, marti dimineata, la Palatul Victoria, la sediul Guvernului sosind si vicepremierul si ministrul Dezvoltarii din Guvernul Tudose, Paul Stanescu, vicepremierul Marcel Ciolacu, fostul ministru Sevil Shhaideh si liderul PSD Dambovita, Adrian Tutuianu. Presedintele…

- Social democratii decid, in aceste momente, soarta premierului Mihai Tudose, in cadrul Comitetului Executiv National. Surse politice spun ca mai multi lideri PSD au solicitat retragerea sprijinului politic a acestuia in timp ce altii au facut un apel la calm si au declarat, inaintea sedintei, ca o eventuala…

- Un senator din vestul tarii ar putea fi noul premier al Romaniei. Este vorba despre aradeanul Mihai Fifor, actualul ministru al Apararii. Potrivit newsar.ro , tabara Dragnea ar fi decis retragerea sprijinului politic pentru actualul prim-ministru, iar cel care ar urma sa ocupe aceasta funcție ar fi…

- Contractul de achizitie a 227 de transportoare blindate Piranha V a fost semnat vineri in prezenta premierului Mihai Tudose, a viceprim-ministrului Marcel Ciolacu si a ministrului Apararii, Mihai Fifor. Premierul Mihai Tudose si ministrul Apararii au declarat ca acest contract va duce…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a anuntat ca in acest an vor fi scoase la concurs 200 de posturi la Institutul Cantacuzino, schema de personal aprobata pentru aceasta institutie fiind de 1.075 de posturi, potrivit Agerpres. 0 0 0 0 0 0

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, l-a acuzat pe Liviu Dragnea ca a umplut ministerele cu oameni din Teleorman, potrivit unor surse politice. Si Marian Oprisan a scos coltii la liderul PSD. Surse social-democrate au declarat pentru „Adevarul“ ca premierul Mihai Tudose si, surprinzator, Codrin…

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a dispus dublarea numarului de locuri scoase la concurs pentru admiterea la Institutul Medico-Militar, in vederea formarii medicilor militari. ‘In urma analizelor privind resursa umana specializata in domeniul medico-militar, ministrul apararii nationale, Mihai…