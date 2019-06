Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Cugir au continuat investigațiile in ceea ce privește o infracțiune de lovire sau alte violențe savarșita de un tanar asupra unor barbați din Cugir. Anchetatorii au descoperit ca victimelor le-a fost sustrasa o suma de bani și un telefon mobil și au schimbat incadrarea juridica a faptei…

- Un caz de violența in familie a fost inregistrat in noaptea de 23/24 mai 2019 , tot in Alba Iulia. O femeie de 43 de ani, din municipiu, a sunat la poliție și a reclamat faptul ca, pe fondul geloziei și al consumului de alcool, concubinul sau a agresat-o. Polițiștii s-au deplasat la locuința reclamantei,…

- Barbat de 34 de ani din Ciugud, REȚINUT de polițiști. A agresat un barbat cu care ar fi avut un conflict spontan Polițiștii din Alba Iulia l-au reținut pe un barbat din comuna Ciugud, care este cercetat pentru lovire. Acesta, impreuna cu un barbat din Alba Iulia l-ar fi agresat pe un alt barbat, care,…

- A fost scandal monstru la un hotel de la iesirea din municipiul Buzau. Un cuplu de indragostiti a fost atacat in plina noapte de catre persoane mascate chiar in camera de hotel pe care cei doi o inchiriasera. Amorezii au ajuns la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean.