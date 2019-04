Stiri pe aceeasi tema

- ​Sistemul anti-racheta Aegis Ashore instalat in cadrul Bazei Militare 99 Deveselu va parcurge, in perioada urmatoare, un proces de actualizare, planificat anterior, transmite MApN. In perioada planificata pentru executarea lucrarilor la Deveselu, care va dura cateva saptamani, NATO va asigura ...

- In conformitate cu deciziile adoptate la nivel NATO si cu acordul bilateral incheiat intre Romania si Statele Unite ale Americii, sistemul anti-racheta Aegis Ashore instalat in cadrul Bazei Militare 99 Deveselu va parcurge, in perioada urmatoare, un proces de actualizare, planificat anterior.

- In conformitate cu deciziile adoptate la nivel NATO si cu acordul bilateral incheiat intre Romania si Statele Unite ale Americii, sistemul anti racheta Aegis Ashore instalat in cadrul Bazei Militare 99 Deveselu va parcurge, in perioada urmatoare, un proces de actualizare, planificat anterior.Potrivit…

- ”Trebuie sa discutam subiectul in CSAT!”, a zis Dragnea. ”Subiectul mutarii ambasadei Romaniei trebuie finalizat ca și discuție și decizie. Eu mi-am exprimat susținerea pentru mutarea Ambasadei. Decizia nu este la mine. Cred ca intr-un timp rezonabil, in CSAT, trebuie abordat acest subiect”,…

- Prim-ministrul Viorica Dancila, a avut astazi o intrevedere cu Radu Ioanid, director pentru programe arhivistice internaționale in cadrul Muzeului Memorial al Holocaustului din Statele Unite. La intrevedere au participat, de asemenea, Hans Klemm, ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania,…

- Ministerul Apararii din Rusia a anunțat joi ca Statele Unite ar trebui sa distruga sistemele de lansare destinate apararii antiracheta MK-41 amplasate in Romania pentru a permite reintoarcerea la Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare, denunțat zilele trecute. Rusia spune ca Washingtonul ar trebui…

- Konstantin Kosaciov, presedintele Comisiei pentru afaceri internationale din Consiliul Federatiei (camera superioara a parlamentului rus), a declarat miercuri ca 'nimic concret' nu se afla in spatele declaratiilor facute marti seara de ministrul roman al apararii Gabriel Les, care a afirmat ca Romania…

- Statele Unite ale Americii incalca de multi ani Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF) prin instalarea sistemelor balistice in Romania, acuza Administratia Vladimir Putin, afirmand ca Washingtonul a amplasat si arme atomice in tari aliate in cadrul NATO.Ministrul rus de Externe, Serghei…