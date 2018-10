In urma echiparii militarilor cu noua tinuta si in special dupa dislocarea primului contingent in teatrele de operatii, in luna februarie 2018, au fost sesizate o serie de disfunctii legate de scamosarea si decolorarea costumelor; MApN a notificat firma producatoare cu privire la problemele semnalate, astfel incat acestea sa fie rezolvate inainte de productia celui de-al doilea lot de tinute combat, se arata intr-un comunicat al Ministerului Apararii Nationale, transmis miercuri AGERPRES, in contextul aspectelor sesizate in spatiul public in legatura cu noile uniforme combat ale Armatei Romaniei.

