- Ministerul Apararii a anuntat ca tragerile planificate in poligonul din orasul Targu-Carbunesti, judetul Gorj, sunt sistate pana la finalizarea cercetarilor in cazul tanarului care a fost impuscat in cap, luni, in timp ce se afla la o distanta de aproximativ 2,5 kilometri. La sedintele de tragere au…

- Dupa primele opt luni din 2019, piața auto inregistreaza o creștere generala de 9% comparativ cu aceeași perioada din 2018 și cu 4,5% fata de luna anterioara, potrivit unui comunicat al APIA.Citește și: Profeția devastatoare de care Liviu Dragnea nu a ținut cont: ‘I-am spus-o in fața’…

- Fotografii ingrozitoare, nevazute, care arata dezastrul oribil provocat de atacurile teroriste din 11 septembrie au fost facute publice de un medic care susține ca a fost prezent in momentul cand a inceput atacul.

- Codrin Ștefanescu a relatat, luni, la Ediție speciala, ce s-a intamplat in timpul negocierilor PSD cu ALDE și Pro Romania pentru desemnarea candidatului stangii la prezidențiale. "E un fel de 'Nu te...

- Fostul judecator CCR, Petre Lazaroiu, susține ca in dosarul care il privea pe Liviu Dragnea a fost o presiune mediatica uriașa asupra judecatorilor CCR. El a spus ca judecatorii CCR au fost amenințați prin intermediul presei și au primit mai multe mailuri de amenințare. Citește și: Fostul…