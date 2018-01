Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a avut miercuri, 31 ianuarie, la sediul M.Ap.N., o intalnire cu omologul din Georgia, Levan Izoria, aflat in vizita oficiala in Romania. Agenda de discutii a fost axata pe aspecte de interes reciproc privind cooperarea militara bilaterala, stadiul actual al…

- Ministrul propus al Apararii, Mihai Fifor, a declarat luni, la audierea din comisiile de specialitate ale Parlamentului, ca trebuie intarite capabilitatile militare ale Romaniei si la Marea Neagra, context in care a anuntat ca are in vedere lansarea unui program de inzestrare a Fortelor Navale cu un…

- Mihai Fifor, ministrul care a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor pentru functia de ministru al Apararii Nationale, are in vedere lansarea unui program de inzestrare a Fortelor Navale cu un submarin produs intr-un santier romanesc. Ministrul propus pentru Aparare a declarat in cadrul audierilor…

- Mihai Fifor, ministrul propus la ministerul Apararii Nationale (MApN), a primit, luni dimineata, aviz pozitiv in comisia de specialitate din Parlament, cu 21 de "voturi" pentru si 8 "impotriva".

- Ministrul propus pentru preluarea portofoliului Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului.S-au înregistrat 14 voturi "pentru" si 8 "împotriva". Teodor Melescanu a vorbit…

- Ministrii nominalizati de PSD pentru Cabinetul Dancila sunt, potrivit unor surse: Paul Stanescu - ministrul Dezvoltarii Regionale si vicepremier Sevil Shhaideh - secretar general al Guvernului Rovana Plumb - ministru delegat pentru Fondurile Europene; Danut Andrusca - ministrul Economiei; Carmen Dan…

- Prim-ministrul interimar Mihai Fifor a participat luni, la Palatul Victoria, la deschiderea reuniunii de la Bucuresti a Trio-ului de Presedintii ale Consiliului UE din care Romania va face parte in cursul primului sau mandat, incepand cu 1 ianuarie 2019, si care mai include Finlanda si Croatia, context…

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, impreuna cu reprezentanti ai institutiilor de resort din sistemul de ordine publica, aparare si siguranta nationala, ai Ministerului Educatiei Nationale si ai Ministerului Sanatatii, a aprobat vineri, 19 ianuarie, cresterea numarului de locuri pentru formarea…

- Prima sedinta de Guvern condusa de prim-ministrul interimar Mihai Fifor va avea loc miercuri, de la ora 13,00, au declarat surse oficiale pentru AGERPRES.Premierul interimar Mihai Fifor a venit marti la Palatul Victoria, dupa ce a fost desemnat in aceasta functie de presedintele Klaus Iohannis,…

- Klaus Iohannis a acceptat demisia premierului Mihai Tudose și l-a numit pe ministrul Apararii pe Mihai Fifor. Președintele dorește consultari de urgența cu partidele politice, pentru a preveni efectele negative asupra economiei. Președintele Klaus Iohannis l-a desemnat drept premier interimar pe ministrul…

- "As dori sa ma vad cu rectorul de la Universitatea de Medicina si Farmacie din Targu Mures legat de finantarea locurilor pentru medicii militari. Aici, asa cum ne-am angajat, este nevoie de un numar mai mare de locuri pentru medici militari. Vreau sa va asigur ca, in functie de capacitatea de scolarizare…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a discutat miercuri, la telefon, cu ministrul Afacerilor Externe si Integrarii Europene al Republicii Moldova, Tudor Ulianovschi, cu prilejul investirii acestuia in functie. Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe transmis…

- Ministrul apararii naționale, Mihai Fifor, a dispus dublarea numarului de locuri pentru formarea medicilor militari, urmand ca la admiterea in Institutul Medico-Militar sa fie scoase la concurs 100 de locuri. ”In urma analizelor privind resursa umana specializata in domeniul medico-militar, ministrul…

- Politicienii au inceput sa faca traditionalele urari de sarbatori, printre primii numarandu-se ministrul MAI, Carmen Dan, ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, ministrul Apararii, Mihai Fifor, ministrul de Externe, Teodor Melescanu, dar si ministrul Culturii, Lucian Romascanu.„E miraculos…

- Pe agenda discutiilor, la care a participat si seful Statului Major al Armatei (SMA), generalul Nicolae Ciuca, au fost incluse subiecte legate de cooperarea in domeniul apararii, in context bilateral si in cadrul UE si NATO. Potrivit unui comunicat MApN, in ceea ce priveste contextul UE, a…

- Romania a facut joi plata pentru primul sistem de rachete Patriot, iar Armata Romana nu face shopping cu banii de la buget, in contextul in care incearca sa aduca sume cat mai mari in industria de aparare printr-o cooperare cat mai stransa la nivel industrial cu producatorii de armament, a declarat…

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a avut luni, 11 decembrie, o intrevedere cu Thomas Goffus, adjunctul asistentului Secretarului american al Apararii pe problematici legate de UE si NATO, la sediul ministerului.Conform MApN, vizita oficialului american se inscrie in linia contactelor periodice…

- Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euroatlantic, George Ciamba, a avut in marja Consiliului Ministerial al OSCE, organizat in 7 si 8 decembrie, la Viena, intrevederi cu Tsogtbaatar Damdin, ministrul de externe al Mongoliei, cu Erlan Abdyldaev, ministrul afacerilor…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a evidențiat importanța continuarii colaborarii dintre Romania și Germania in vederea implementarii deciziilor aliate adoptate la Summit-ul de la Varșovia, precum și continuarii demersurilor de operaționalizare a Cooperarii Permanente Structurate (PESCO), in cadrul…

- Ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor, a anunțat ca duminica și luni face o vizita la Belgrad, unde se va întâlni cu omologul sau sârb, Aleksandar Vulin, pe agenda aflându-se aspecte prioritare privind cooperarea bilaterala în domeniul Apararii. "Astazi…

- Trei militari romani raniti in teatrele de operatiuni din Irak si Afganistan au primit titlul de cetatean de onoare al Capitalei, in cadrul unei ceremonii organizate vineri, de Ziua Nationala, la Primaria Bucuresti. La eveniment au participat atat primarul Gabriela Firea, care le-a inmanat militarilor…

- Romania va lansa, pana la sfarsitul anului 2019, un prototip al unui transportor blindat flotabil, a anuntat, joi seara, ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor. Potrivit acestuia, noul transportor va fi produs la Uzina Mecanica Moreni, in cooperare cu o companie germana.Ministrul Apararii…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor și Șeful Statului Major, generalul Nicolae Ciuca, au vorbit despre inzestrarea Armatei Romane cu tehnica militara și care sunt amenințarile principale pentru țara noastra.

- Genevieve Darrieussecq, secretar de stat in Ministerul francez al Forțelor Armate, vine in vizita in Romania, pe 30 noiembrie și 1 decembrie, la invitația lui Mihai Fifor, ministrul roman al Apararii Naționale,

- Sistemele PATRIOT vor intra in dotarea Forțelor Terestre și Forțelor Aeriene ale Armatei Romaniei in a doua parte a anului 2019, primul sistem urmand sa fie operational la jumatatea anului 2020. Achiziția celor șapte sisteme de rachete sol-aer constituie, pentru țara noastra, un interes esential…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a avut luni o intrevedere cu omologul sau libanez, Yaacoub Sarraf, aflat in vizita la Bucuresti, informeaza MApN intr-un comunicat transmis Agerpres. Potrivit sursei citate, discutiile s-au axat pe subiecte ce vizeaza situatia de securitate din Orientul…

- Romania a preluat sambata comanda Batalionului Mixt Romano-Ungar de Menținere a Pacii, in cadrul unei ceremonii desfașurate pe platoul din incinta Cetații Aradului, la care a fost prezent și ministrul Apararii, Mihai Fifor. Anul viitor, pe 20 martie, se vor împlini 20 de ani de la…

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a avut joi o intalnire bilaterala cu ministrul italian al apararii, Roberta Pinotti, in cadrul deplasarii de doua zile pe care o efectueaza la Roma, in Italia, informeaza MApN. Cei doi ministri au abordat teme prioritare de pe agenda bilaterala, dar si aspecte…

- Achiziția primului sistem de rachete Patriot, aprobata in Senat Proiectul legislativ privind achizitia de catre România a primului sistem de rachete Patriot a trecut, în aceasta seara, de votul Senatului. Toti reprezentantii grupurilor parlamentare au subliniat ca tara noastra…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, luni, ca din informatiile pe care le are Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu vor fi invitati la parada de Ziua Nationala, spre deosebire de anul trecut cand Presedintia nu a transmis invitatii catre acestia pe motiv ca au probleme penale, relateaza…

- "Romania va continua sa sustina neincetat – impreuna cu OCDE, Forumul Global si toti partenerii internationali interesati – evolutia cadrului fiscal si imbunatatirea instrumentelor de lupta impotriva evaziunii fiscale. Sustin continuarea eforturilor Forumului Global in ceea ce priveste dezvoltarea…

- Ministrul Apararii Eugen Sturza a avut astazi o întrevedere cu ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Ivan Gnatisin. Principalele subiecte pe agenda discutiilor dintre cei doi oficiali au fost: stadiul actual al relatiilor bilaterale în domeniul militar, situatia regionala…

- Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, și ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor, au participat, luni, la ceremonia semnarii notificarii privind participarea la Cooperarea Structurata Permanenta (PESCO), alaturi de omologi din statele membre ale Uniunii Europene, informeaza un comunicat al Ministerului…

- Anul 2017 este anul modernizarii Armatei Romaniei, care incepe un amplu proces de inzestrare cu sisteme moderne de armament pentru toate categoriile de forte, mentioneaza ministrul Apararii Nationale (MApN), Mihai Fifor, intr-un mesaj transmis cu prilejul sarbatoririi Zilei Statului Major al Apararii.Potrivit…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, s-a aflat vineri, intr-o vizita de lucru in Slovenia, ocazie cu care s-a intalnit cu omologul sau din cadrul Consiliului Afaceri Generale, secretarul de stat Iztok Mirosic, fiind discutate o serie de subiecte de interes comun in raport cu…

- Deficitul de personal a fost una dintre temele discutate, joi, in judetul Brasov, de ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, cu inspectorii sefi de politie din tara, ministrul subliniind ca in anul 2018 se vor incadra doua promotii de agenti, precum si ofiterii care termina Academia de Politie…

- "Noi ne-am asigurat ca din cauza acestui nou Cod Fiscal salariile nete nu au cum sa scada. Daca vor scadea inseamna ca este fix doar vina angajatorului, care doreste sa ia din banii angajatului, care i se cuvin lui, dar angajatorul, anul viitor, va avea aceeasi cheltuiala salariala pe care o are…

- Ministrul roman al Apararii, Mihai Fifor, a avut, miercuri, o intrevedere cu omologul sau american, James Mattis, in contextul reuniunii miniștrilor apararii din statele membre NATO, care are loc la Bruxelles miercuri și joi, se arata intr-un comunicat de presa al Ministerului Apararii Naționale…

- Luni, 6 noiembrie, ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a avut o intrevedere oficiala cu directorul Informatiilor Militare din Republica Ceha, general de brigada Jan Beroun, aflat in vizita oficiala in Romania, la invitatia directorului general al Directiei generale de informatii a apararii. Agenda…