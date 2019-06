Ministerul Apararii Nationale organizeaza, miercuri, in Bucuresti, in municipiile resedinta de judet si in localitatile din tara unde sunt unitati militare, ceremonii publice de inaltare a drapelului, cu prilejul Zilei Drapelului National. In Capitala, ceremonia va avea loc incepand cu ora 9,30, in Piata Tricolorului (din fata Palatului Cercului Militar National), in organizarea MApN, in colaborare cu Institutia Prefectului si cu Primaria Municipiului Bucuresti, informeaza un comunicat al Ministerului Apararii, transmis marti AGERPRES. Marti seara, incepand cu ora 19,00, va avea loc o scurta ceremonie…