Stiri pe aceeasi tema

- Fortele Navale Romane au executat vineri, 8 martie, o misiune de cautare si salvare a celor trei persoane disparute in largul marii, in ziua de 6 martie, care se aflau la bordul unei ambarcatiuni pescaresti.Potrivit unui comunicat transmis de Fortele Navale Romane, elicopterul Puma Naval 141, a carui…

- Oficialii au confirmat ca avalansa a avut loc in Crans-Montana in jurul orei locale 14.15. Conform informatiilor din presa locala, pana la 12 persoane ar putea fi ingropate in zapada. Doua elicoptere si caini de salvare se afla la fata locului. Vremea din zona s-a incalzit in ultimele…

- Cel putin 17 persoane au murit marti in zori intr un incendiu izbucnit la un hotel din centrul New Delhi, au anuntat pompierii capitalei indiene, transmite France Presse citat de Agerpres.roFocul a izbucnit la Hotelul Arpit Palace, situat intr o zona densa si centrala a megalopolisului, si a distrus…

- FOTO – Arhiva Spitalul Municipal Dej a organizat astazi, 6 februarie, in colaborare cu Centrul de Transfuzie Sanguina Cluj, o campanie de donare de sange, in incinta Policlinicii Dej. Peste 100 de persoane s-au prezentat astazi, la etajul I al Policlinicii Dej, pentru a dona sange. Chiar inainte de…

- Autoritatile mexicane au prezentat un nou plan de cautare a zecilor de mii de persoane disparute in timpul razboiului drogurilor din aceasta tara, plan ce prevede infiintarea unui nou institut criminalistic si o colaborare mai stransa cu organizatii internationale si cu familiile victimelor, transmite…

- Cel puțin 99 de persoane au murit și alte peste 250 sunt considerate disparute in urma ruperii barajului minier din orașul Brumadinho din Brazilia, care a provocat o alunecare masiva de teren, relateaza Euronews, potrivit Mediafax.Echipele de salvare nu au mai gasit persoane in viața de sambata,…

- Polițiști din cadrul Postului de Poliție Transporturi Feroviare Targu Jiu au reținut vineri noapte pentru 24 de ore și introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva al IPJ Gorj, un barbat, de 51 de ani, din municipiu, banuit de ...

- Peste 140 de persoane date disparute sau pe numele carora existau mandate emise de instantele de judecata au fost gasite de politisti in ultima saptamana. In perioada 28 decembrie – 3 ianuarie, politistii de investigatii criminale au gasit, la nivel national, 100 de persoane semnalate ca fiind disparute,…