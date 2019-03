Stiri pe aceeasi tema

- Colonelul Cornel-Gheorghe Trifu, atașat al apararii român în Republica Algeriana Democratica și Populara, cu extindere în Republica Mali, aflat în misiune oficiala în Bamako, Mali, a decedat, astazi, 4 martie,

