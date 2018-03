MApN anunta ca Romania este pe primul loc in NATO la alocari bugetare pentru inzestrare

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii Nationale saluta raportul anual al Secretarului General al NATO, Jens Stoltenberg, facut public ieri, 15 martie, la sediul Aliantei. Conform documentului, cheltuielile Romaniei in ceea ce priveste bugetul apararii au crescut semnificativ in 2017, apropiindu-se de pragul de 2 la suta…

- Conform documentului, cheltuielile Romaniei in ceea ce priveste bugetul apararii au crescut semnificativ in 2017, apropiindu-se de pragul de 2 la suta din Produsul Intern Brut. Procentul cheltuit pentru inzestrare situeaza tara noastra pe primul loc in cadrul Aliantei, cu 33 la suta. Tot pe primul loc,…

- Presedintele Consiliului National al PSD, senatorul de Arad Mihai Fifor, si-a depus candidatura pentru functia de vicepresedinte al Regiunii Vest. In contextul alegerilor interne pentru cele 16 functii de vicepresedinti regionali, opt pentru femei si opt pentru barbati, ministrul Apararii Nationale…

- Agenda discutiilor dintre cei doi ministri a cuprins subiecte referitoare la cooperarea in domeniul apararii, atat in context bilateral, cat si in cadrul NATO si UE. De asemenea, cei doi ministri au semnat un nou acord intre Ministerul Apararii Nationale din Romania si Ministerul Apararii Nationale…

- „Sunt onorat ca ma bucur de susținerea președintelui PSD Arad, al deputatului Dorel Caprar și a intregii organizații, fapt care ma obliga implicit și in fața aradenilor, pe care de altfel ii reprezint in Parlamentul Romaniei. In calitate de membru al Executivului privesc mai nuanțat aceasta candidatura…

- Salariile din administratie, aparare, sanatate si invatamant au crescut de doua ori mai repede in Romania decat salariile platite tuturor angajatilor din tara. Ca pondere in totalul masei salariale, ele sunt cu doar cateva puncte procentuale sub nivelul celor din statele din nordul Europei, recunoscute…

- Guvernul a aprobat astazi un set de masuri pentru pregatirea și participarea Romaniei ca invitata de onoare la Festivalul Internațional de Arta EUROPALIA 2019 și pentru desfașurarea Sezonului Cultural Romania-Franța 2018-2019, obiective asumate de Executiv prin Programul de Guvernare 2018-2020.Masurile…

- Guvernul Romaniei a inițiat recent, un proiect de ordonanța de urgența pentru modificarea și completarea unor prevederi din Legea nr. 232/2016 privind industriei naționala de aparare, obiectiv important pentru revigorarea acestui sector strategic cuprins in Programul de guvernare 2018 – 2020. Potrivit…

- Procedura specifica de achiziție pentru atribuirea acordului-cadru de furnizare a produsului “Corveta multifuncționala” a fost initiata, joi, de Departamentul pentru armamente din Ministerul Apararii Nationale. De la intrarea in vigoare a primului contract subsecvent aferent acordului-cadru, prima nava…

- In urma deciziilor Summit-ului NATO de la Varsovia din 2016, desfasurarea de trupe aliate pe teritoriul Romaniei este in plina derulare, intr-un exemplu clar de solidaritate și integrare. Baza din județul Constanța gazduiește activitați comune de instruire ale marinarilor militari romani și americani,…

- Guvernul Romaniei a aprobat, in sedinta de astazi, 15 februarie, hotararea privind aprobarea circumstantelor si a procedurii specifice aferente programului esential de inzestrare „Corveta multifunctionala“ pentru dotarea Armatei.

- Stoltenberg a afirmat ca le-a cerut Ungariei si Ucrainei 'sa gaseasca o solutie si un echilibru' in legatura legea ucraineana a educatiei, prin care se restrictioneaza invatamantul in limbile minoritatilor etnice, act normativ caruia Budapesta i se opune ferm.''NATO va continua sa lucreze…

- ,,Intr-un an de zile, Romania nici macar nu a stat pe loc, in anumite domenii de activitate a facut un regres substantial”, este concluzia presedintelui organizatiei judetene a Partidului National Liberal, deputatul Cristinel Romanescu, care, alaturi de prim-vicepresedintii Erland Cocei si Ionut Iuga,…

- Intrevederea a avut loc in contextul Reuniunii Romania - NATO pentru analiza capabilitatilor pentru aparare 2017 - 2018, ce se desfasoara la Bucuresti. 'Mircea Dusa a reamintit stadiul angajamentelor asumate de Romania in cadrul NATO, inclusiv aspectele privind alocarea a 2% din PIB pentru…

- O motiune simpla impotriva ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, va fi depusa de PNL, opoziția acuzand-o ca a mintit in privinta cresterilor salariale. „Am discutat despre depunerea unei motiuni simple impotriva ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu. Motivele sunt evidente. Mediul privat, acele…

- Sebastian Huluban, consilier de stat la Departamentul Securitatii Nationale al Presedintiei, remarca, de asemenea, ca din programul gvernului Dancila "a disparut" obiectivul elaborarii si publicarii Strategiei de achizitii privind dotarea Armatei Romaniei 2017-2020, desi acesta a figurat an programele…

- Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania solicita coalitiei de guvernare PSD - ALDE si Guvernului Dancila sa introduca in Programul de guvernare masuri de politici industriale menite sa stimuleze fabricarea de medicamente in tara noastra, pentru "a stopa declinul" acestei ramuri…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a avut un discurs de o duritate fara precedent in Parlament. Acesta a refuzat sa vorbeasca despre programul de guvernare al PSD și despre echipa ministeriala, insa a atras atenția ca Romania se indreapta spre un destin tragic, pentru ca toate”Nu este o situație…

- Premierul desemnnat, Viorica Vasilica Dancila, a prezentat Guvernul și programul de guvernare, în plenul Parlamentului. „Ma aflu astazi aici pentru a obține de la dumneavoastra votul de învestitura. Daca vom obține acest vot vom guverna cu mândrie și respect pentru…

- Guvernul propus de Coaliția PSD-ALDE și care va fi condus de prim-ministrul desemnat, Viorica Dancila, a venit și cu un Program de guvernare nou. Așa cum era de așteptat sunt modificari fața de cel al Guvernului Tudose și Guvernul Grindeanu. STIRIPESURSE.RO va prezinta principalele prevederi ale…

- Hunor: "Programul de guvernare pare scris in Ministerul Agriculturii, intre doua beri" Liderul UDMR, Kelemen Hunor, i-a indemnat pe membrii partidului sa analizeze noul program de guvernare propus de PSD-ALDE, pentru ca "toate aceste acorduri sunt pe termen lung". Luni, noul Guvern va primi votul de…

- Presedintele Calin Popescu Tariceanu a declarat, vineri, ca taxa de solidaritate a fost scoasa din programul de guvernare, insa a spus ca nu se renunta la impozitul pe venitul global, care nu este operationalizat inca, deoarece Ministerul Finantelor nu dispune deocamdata de logistica necesara. ”Am discutat…

- Romania va continua sa aloce 2% din Produsul Intern Brut (PIB) pentru sectorul apararii si va consolida parteneriatele strategice, in special cu Statele Unite ale Americii, se arata in Programul de guvernare pentru perioada 2018-2020 propus de PSD - ALDE. Potrivit documentului, Armata Romaniei trebuie…

- Romania trebuie sa investeasca masiv in infrastructura si in fabrici noi, pentru a nu mai fi in postura de a vinde doar ce produc altii, insa este nevoie de capacitati de productie noi iar statul poate juca un rol alaturi de investitiile private, inclusiv prin Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii,…

- "Privim educatia ca un factor strategic de dezvoltare (...) Implementarea principiului egalitatii de sanse in educatie, imbunatatirea performantelor educationale, abilitatilor si competentelor tuturor copiilor si tinerilor, prin accesul la un sistem de educatie de calitate, relevant si incluziv sunt…

- PSD a dat publicitatii noul program de guvernare, dupa care va conduce tara Executivul Dancila. Documentul de 278 de pagini a fost postat pe site-ul Camerei Deputatilor. Programul de guvernare prevede mai multe masuri economice si fiscale: - TVA redus la 18% din 2019…

- ”Am diiscutat despre program si o serie de masuri care sunt incluse in programul de guvernare. Ma refer la masuri de ordin fiscal sau de ordin salarial. Din programul de guvernare s-a scos taxa de solidaritate, care la instalarea guvernului precedent a facut o serie de valuri. Nu am considerat oportuna…

- Presedintele Calin Popescu Tariceanu a declarat, vineri, ca taxa de solidaritate a fost scoasa din programul de guvernare, insa a spus ca nu se renunta la impozitul pe venitul global. ”Am discutat despre program si o serie de masuri care sunt incluse in programul de guvernare. Ma refer la masuri de…

- Modificari in proiectul de guvernare. Tariceanu: Romania nu trebuie sa ramana "o tara furnizoare de mana de lucru ieftina" Presedintele Calin Popescu Tariceanu a declarat, vineri, ca taxa de solidaritate a fost scoasa din programul de guvernare, insa a spus ca nu se renunta la impozitul pe venitul global,…

- NATO a declarat joi ca Turcia, care a lansat o ofensiva in nordul Siriei impotriva unei militii kurde acuzate de 'terorism', are 'dreptul sa se apere', dar 'intr-o maniera proportionala si masurata', informeaza AFP.'Turcia este una din tarile NATO care a suferit cel mai mult de pe urma terorismului.…

- Daniel Funeriu, fost ministru al Educației in perioada 2010-2012, in prezent pe un post diplomatic al UE la Chișinau, nu uita mai vechiul sau conflict cu PSD. Acuzat de-a lungul timpului chiar de inchiderea abuziva a unor școli, Funeriu arata ca numarul unitaților de invațamant a scazut constant…

- Un studiu al PwC arata ca rata anuala de crestere a cheltuielilor pentru aparare va creste cel mai probabil in perioada 2017-2021 in 58 dintre cele 71 de natiuni analizate, pe masura ce statele trebuie sa faca fata unui mediu global de securitate tot mai complex. Romania nu a atins, in 2016, pragul…

- "Aprofundarea relațiilor romano-nipone reprezinta o prioritate a componentei de politica externa din Programul de Guvernare, pe care ne dorim sa o promovam cu eficiența și va ramane un obiectiv constant al Romaniei indiferent de formula de guvernare de la București", a declarat vicepremierul Paul…

- Presedintele PSD Maramures, Gabriel Zetea, a declarat, marti, pe pagina sa de socializare, ca Viorica Dancila, propunerea social-democratilor pentru functia de premier, intruneste toate calitatile necesare, fiind vorba de o persoana loiala coalitiei PSD-ALDE. "Viorica Dancila intruneste…

- Presedintele PSD Maramures, Gabriel Zetea, afirma ca Viorica Dancila intruneste calitatile necesare pentru functia de prim-ministru si ca are, printre altele, o experienta internationala importanta acumulata in Parlamentul European. Nu in ultimul rand, liderul social-democratilor maramureseni i-a multumit…

- Prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, vine marți la Bucuresti, în prima vizita oficiala din istorie a unui premier nipon în tara noastra. La Bucuresti, seful Executivului de la Tokyo va avea un dejun de lucru cu presedintele Klaus Iohannis, dar si întrevederi la Palatul Victoria,…

- ”Organizatia Municipala Iasi a PSD apreciaza ca, la fel ca in cazul schimbarii echipei guvernamentale conduse de fostul prim-ministru Sorin Grindeanu, ne aflam in fata unei crize politice si guvernamentale generate nu de factori socio-economici obiectivi, ci de unele aspecte personale si subiective…

- Guvernul Romaniei a adoptat un proiect de lege prin care autoritatile publice locale vor aloca un procent de 5% din totalul posturilor tinerilor care se afla in sistemul de protectie, provin din acesta sau au un copil in intretinere. Astfel, tinerii dezavantajati cu varsta intre 16 si 26 de ani se vor…

- Premierul Mihai Tudose si ministrul Apararii au declarat ca acest contract va duce la relansarea industriei de aparare romanesti. "Faptul ca ultimele sase de anul acesta, nu ultimele sase din cele 227, vor fi produse in Romania si Romania va deveni din nou producator printr-o entitate de…

- Bugetul pe 2018, programele de inzestrare, reforma sistemului medical militar si situatia cazarmilor au fost principalele subiecte abordate in prima ședința din acest an a Colegiului Ministerului Apararii Naționale. Tema principala de discuție in cadrul prime sedinte, prezidate de ministrul apararii…

- Armata va avea și in 2018 un buget considerabil, care reprezinta doua procente din Produsul Intern Brut. Asta inseamna puțin peste patru miliarde de euro. Suma este mai mare cu 11% fața de anul trecut pentru ca și valoarea toata a bugetului țarii a crescut. Ministerul Apararii ar putea semna anul acesta…

- ”In conformitate cu Programul de Guvernare propus și asumat de catre actuala Coaliție de Guvernare, CNMR solicita reprezentanților PSD-ALDE menținerea și consolidarea unui Minister al Cercetarii și Inovarii. Necesitatea unei astfel de instituții survine atat din autoritatea necesara valorificarii…

- Romaero Bucuresti, companie de stat specializata in intretinerea si repararea avioanelor civile si militare de transport de pasageri sau cargo, a incheiat cu Fortele Aeriene Romane un contract in valoare de peste 60 milioane lei, adica peste 130% din intreaga cifra de afaceri realizata de companie in…

- Corneliu Dobrițoiu, ministru al Apararii in Guvernul Ponta 1, analizeaza politica de inzestrare a Armatei de la aderarea la NATO pana in prezent, dar și perspectivele de viitor. Cu o cariera de aproape 40 de ani in domeniul militar, Corneliu Dobrițoiu evidențiaza și provocarile actualei strategii…

- Astazi este ultima zi de doliu national in Romania declarat de Guvernul Romaniei in memoria celui ce a fost Regele Mihai. Potrivit casei regale programul va fi urmatorul: Ora 10.25: Scurt serviciu religios oficiat in Sala Tronului de la Palatul Regal. Presa nu va avea acces in Sala Tronului pe durata…