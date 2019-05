Stiri pe aceeasi tema

- La aceasta ora, polițiștii romani, precum și cei din Italia, Spania, Franța și Ungaria pun in aplicare peste 150 de mandate de percheziție domiciliara, in vederea documentarii activitații infracționale a unui grup organizat, care se ocupa cu activitați ilegale din domeniul pescuitului, achiziției, transportului…

- București este singurul loc din țara unde anul trecut au fost peste 2 milioane de turiști, din care mai bine de 1 milion au fost straini. Dintre județe, doar Brașov și Constanța au trecut de 1 milion de turiști, ambele in creștere fața de 2017. Singurul mare județ care a cunoscut o scadere in 2018 fața…

- Fostul senator Sorin Iliesiu s-a inscris, marti, in Uniunea Nationala pentru Progresul Romaniei (UNPR), a anuntat un comunicat al formatiunii, conform Agerpres.Citește și: Sorin Ovidiu Vintu, atac EXPLOZIV la adresa Laurei Codruța Kovesi: 'Aceasta individa a executat, fara cracnire, toate…

- Fostul senator Sorin Iliesiu s-a inscris, marti, in Uniunea Nationala pentru Progresul Romaniei (UNPR), a anuntat un comunicat al formatiunii. El va ocupa functia de presedinte al organizatiei nationale de seniori a UNPR. Sorin Iliesiu este licentiat in Arte al Institutului National de Arta Teatrala…

- Coincidența sau nu, marți, 19 martie, Ministerul Sanatații și Poliția Romana au transmis date despre subiecte identice. Poliția Romana a informat ca polițiștii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 București,…

- Politistii fac, marti, cinci perchezitii in Bucuresti, Ilfov si Prahova, la locuintele unor persoane si sediile unor firme care produc, importa si comercializeaza produse biocide. Actiunea are loc intr-un dosar in care se suspecteaza ca, in 2018, ar fi fost fabricate si vandute unor spitale…

- Anul trecut au fost acceptate 38 de cereri de despagubire Nicoleta Dumitrescu Desi in cazul unora dintre prahoveni simtul proprietatii s-a dezvoltat foarte mult, in conditiile in care, la Ploiesti, de pilda, doar o singura persoana detine in proprietate 79 de cladiri, iar alti peste 11.000 de ploiesteni…

- Treisprezece judete si municipiul Bucuresti au fost afectate, in ultimele 24 de ore, de vremea nefavorabila, mai multi copaci fiind doborati de vantul puternic, scrie Agerpres. Potrivit IGSU, in urma precipitatiilor si a vantului de intensitate semnificativa, au fost semnalate efecte negative…