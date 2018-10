Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a anuntat ca procesul de inzestrare a Armatei continua, iar de luni va incepe procedura de achizitie a bateriilor de coasta. "Astazi speram sa putem porni procedura pentru achizitia sistemelor mobile de lansatoare de rachete. Este vorba de bateriile…

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) anunta ca, luni, a fost lansata procedura de achizitie aferenta programului de inzestrare "Sistem de instalatii mobile de lansare rachete antinava". Prin dotarea cu acest sistem Fortele Navale Romane vor putea desfasura actiuni de lupta in timp oportun, de pe intreg…

- Ministerul Apararii Nationale, prin Departamentul pentru armamente, a initiat, luni, procedura specifica de achizitie, prin contract multianual de furnizare, in perioada 2018-2022, a produsului "Sistem de instalatii mobile de lansare rachete antinava" (SIML), conform prevederilor HG nr. 630/2018,…

- Ministerul Apararii Nationale demareaza, luni, procedura specifica de achizitie pentru sisteme de aparare de coasta. Este vorba despre achizitia, prin contract multianual de furnizare, in perioada 2018-2022, a produsului "Sistem de instalatii mobile de lansare rachete antinava" (SIML), conform…

- Ministerul Apararii Nationale, prin Departamentul pentru armamente, a initiat luni, 1 octombrie, procedura specifica de achizitie, prin contract multianual de furnizare, in perioada 2018 2022, a produsului "Sistem de instalatii mobile de lansare rachete antinava" SIML , conform prevederilor HG nr. 630…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a anuntat ca de luni va incepe procedura de achizitie a bateriilor de coasta. "Astazi speram sa putem porni procedura pentru achizitia sistemelor mobile de lansatoare de rachete. Este vorba de bateriile de coasta, asa cum le spunem, o noua etapa…

- In contextul vizitei oficiale la Washington, ministrul apararii naționale, Mihai Fifor, a participat luni, 24 septembrie, la Forumul Centrului pentru Analiza Politicilor Europene (CEPA), avand ca tema "Winning the 21st Century -Allied Strengh and Solidarity". Ministrul Mihai Fifor a fost invitat special…

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) ar putea lansa in aceasta saptamana procedura de achizitie publica a sistemelor de instalatii mobile de lansare rachete antinava, a anuntat, marti seara, intr-o emisiune la Antena 3, ministrul Mihai Fifor. El si-a exprimat speranta ca sistemele respective, care…