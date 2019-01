MApN a depus o plangere prealabila la Presedintie. Se cere revocarea decretului din 28 decembrie

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) a depus o plangere prealabila la Administratia Prezidentiala, prin care solicita revocarea Decretului nr. 1.331 emis in data de 28 decembrie 2018, privind prelungirea mandatului sefului Statului Major al Apararii (SMAp), se arata intr-un comunicat de presa transmis,…

- Ministerul Apararii Nationale a depus ieri o plangere prealabila la Administratia Prezidentiala, prin care solicita revocarea Decretului emis de presedintele Klaus Iohannis in data de 28 decembrie 2018, privind prelungirea mandatului Sefului Statului Major al Apararii. Intr-un comunicat, MapN considera…

- Ministerul Apararii Nationale a depus marți, 8 ianuarie, in temeiul articolului 7 din Legea nr. 554/ 2004, privind contenciosul administrativ, o plangere prealabila la Administratia Prezidentiala, prin care solicita revocarea Decretului nr. 1331 emis in data de 28 decembrie 2018, privind prelungirea…

- Ministerul Apararii a trimis miercuri o plangere prealabila lui Klaus Iohannis in scandalul Armatei, urmand ca Guvernul sa atace in contencios administrativ decretul președintelui privind prelungirea mandatului generalului Nicolae Ciuca, au declarat surse politice pentru știripesurse.ro. Klaus…

- Laura Kovesi a depus, in luna decembrie 2018, o plangere la CEDO, in care arata ca i-au fost incalcate mai multe drepturi atunci cand a fost revocata din functia de procuror sef al DNA, in urma deciziei Curtii Constitutionale din mai 2018. ‘Am formulat in luna decembrie 2018 o plangere, in nume personal,…

- Initierea unei proceduri de contestare in contencios administrativ a decretului de prelungire a mandatului generalului Nicolae Ciuca la sefia Statului Major al Apararii se afla in lucru chiar la MApN.

- "El (n.r. - Ludovic Orban) nu a facut decat sa cante in struna presedintelui. (...) Puteau sa verifice respectivii functionari alte decrete sau alte acte care au fost trimise de Presedintie, in cat timp apareau. Deci la ore pana la zile apar in MO. Cu siguranta ca si acest decret, ca si celelalte…

- Presedintele Klaus Iohannis atrage atentia ca de ore bune ii este blocata publicarea in Monitorul Oficial a decretului prin care prelungeste mandatul la sefia Armatei Romane a generalului Nicolae Ciuca. Iohannis avertizeaza ca cei implicati vor raspunde juridic. Amintim ca Monitorul Oficial…