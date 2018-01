Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii Nationale informeaza ca 3.500 de militari, cu peste 600 de mijloace tehnice, sunt pregatiti sa intervina in caz de necesitate, la nivelul intregii tari, in contextul avertizarilor meteorologice pentru marti si miercuri. "Suntem pregatiti sa intervenim daca va fi nevoie! Ca urmare…

- Armata pregatita sa intervina daca vremea se inrautateste Foto MApN Ministerul Apararii Nationale informeaza ca 3.500 de militari, cu peste 600 de mijloace tehnice, sunt gata sa intervina în caz de necesitate, la nivelul întregii tari, în contextul avertizarilor meteorologice…

- Ministerul Afacerilor Interne a transmis astazi o radiograma catre Instituțiile Prefectului din județele aflate sub atenționarea de Cod Galben emisa pentru intervalul 16 ianuarie, ora 17.00 - 17 ianuarie, ora 20.00, pentru a se asigura ca autoritațile locale sunt pregatite sa gestioneze aceasta situație.Atenționarea…

- Consilierii lugojeni au fost muștruluiți zdravan in ultima ședința a Consiliului Local Lugoj, cand primarul Francisc Boldea a incercat, pentru a treia oara, sa promoveze un proiect de hotarare necesar pentru ca municipalitatea sa preia un imobil (teren și cladiri) de la Ministerul Apararii Naționale,…

- Elena Mateescu a trimis un avertisment in ceea ce privește repetarea episodului de la Timișoara, cand o furtuna deosebit de violenta a maturat tot in cale, in luna septembrie a anului trecut, lasand in urma ei 8 morți, zeci de raniți și pagube materiale uriașe. „Da, evenimentul de la Timișoara…

- IGSU a luat masuri suplimentare de Revelion. Peste 5.100 de pompieri vor fi zilnic la datorie. ISU au eliberat 205 acorduri pentru organizarea jocurilor de artificii, arata un comunicat remis AMPRESS. „Premergator perioadei Sarbatorilor de Iarna, inspectorii de prevenire au derulat actiuni inopinate…

- Seful Inspectoratului de Politie Judetean Iasi, comisar sef de politie Gitlan Costel, a dispus luarea unor masuri suplimentare (constituirea unor dispozitive de ordine si siguranta publica si de grupe de interventie-rezerva) in contextul manifestarilor traditionale din data de 31 decembrie din comuna…

- Din totalul politistilor angrenati suplimentar, peste 5.100 sunt politisti de ordine publica, aproape 1.400 sunt de la rutiera, iar restul sunt de la celelalte structuri, respectiv politia transporturi, investigatii criminale, investigarea criminalitatii economice, luptatori de interventie rapida…

- Peste 8.000 de politisti, cu aproape 4.000 de autospeciale si peste 100 de caini de serviciu, vor fi gata sa intervina in noaptea de Anul Nou, suplimentar fata de dispozitivul curent de ordine si siguranta publica, pentru prevenirea si combaterea oricaror evenimente care ar putea afecta siguranta cetatenilor,…

- Vineri, 1 Decembrie, de Ziua Naționala, 3.500 de militari si specialisti din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne si Serviciul Roman de Informatii, cu peste 350 de mijloace tehnice si militari din mai multe tari aliate sau partenere au participat la parada organizata in…

- Parada militara, unul dintre cele mai așteptate și importante momente din programul manifestarilor prilejuite de aniversarea Zilei Naționale a Romaniei la Alba Iulia, este urmarita de miile de romani prezenți vineri, 1 decembrie, in „Cealalta Capitala”. Parada militara de 1 Decembrie la Alba Iulia Posted…

- Aproximativ 3.500 de militari si specialisti din MApN, MAI si SRI, cu peste 350 de mijloace tehnice, dintre care circa 50 de aeronave, si militari din mai multe tari aliate sau partenere vor participa de 1 decembrie, la parada militara ...

- Joi, incepand cu ora 12.30, a avut loc pe Bulevardul ”1 Decembrie 1918”, repetiția pentru parada militara de 1 Decembrie de la Alba Iulia . Astfel, aproximativ 400 de militari din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Roman de Informatii, Politia locala cu aproximativ…

- La Alba Iulia se desfasoara vineri, 1 Decembrie, de Ziua Nationala a Romaniei, ceremonii militare, punctul culminant fiind reprezentat de defilarea a circa 400 de militari cu aproximativ 45 de mijloace tehnice de lupta.

- De asemenea, pentru ocuparea prin concurs a posturilor vacante in sectorul bugetar se va aplica principiul "unu la doi", respectiv la doua posturi vacante se va ocupa unul, de la 1 ianuarie 2018. Totodata, ordonatorii de credite trebuie sa reduca cu 10% cheltuielile cu bunurile și serviciile…

- Proiectul legii bugetului de stat pentru anul viitor este construit pe un deficit cash estimat la -2,97% din PIB, deficitul ESA fiind preconizat la 2,96% din PIB, iar in sectorul bugetar vor fi mentinute masuri precum compensarea cu zile libere si nu in bani a muncii efectuate suplimentar, neacordarea…

- Vineri, 1 Decembrie, de Ziua Nationala a Romaniei, in garnizoana Alba Iulia, se vor organiza ceremonii militare de depuneri de coroane si jerbe de flori la ansamblurile monumentale din municipiu, iar incepand cu ora 13:00, pe Bulevardul „1 Decembrie 1918” din municipiu vor defila aproximativ 400 de…

- De Ziua Nationala a Romaniei, in garnizoana Alba Iulia, se vor organiza ceremonii militare de depuneri de coroane si jerbe de flori la ansamblurile monumentale din municipiu, iar incepand cu ora 13.00 pe Bulevardul ”1 Decembrie 1918” vor defila aproximativ 400 de militari din Ministerul Apararii Nationale,…

- „Prin dotarea Fortelor Terestre cu transportorul blindat pentru trupe 8x8, se asigura o mobilitate sporita si o protectie corespunzatoare personalului imbarcat, pe timpul executarii misiunilor specifice, in orice zona de relief, indiferent de timp, anotimp sau conditii meteorologice”, potrivit Administratiei…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii a avizat, in sedinta de marti, Proiectul de Hotarare a Guvernului privind aprobarea circumstantelor si procedura specifica aferente etapei 1 a programului esential de inzestrare „Transportor blindat pentru trupe 8×8”, potrivit unui comunicat de presa. „Prin dotarea…

- Potrivit Administratiei Prezidentiale, prima tema analizata si aprobata de catre membrii Consiliului a reprezentat-o Planul de intrebuintare a Fortelor Armate ale Romaniei care se trimit la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman in anul 2018. Astfel, s-a stabilit ca Ministerul Apararii…

- Astazi, 28 noiembrie, a avut loc, la Palatul Cotroceni, sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, condusa de catre Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis.Prima tema analizata si aprobata de catre membrii Consiliului a reprezentat o Planul de intrebuintare a Fortelor Armate ale Romaniei care se trimit…

- Din aceasta seara de la ora 20.00 și pana maine (marți, 28 noiembrie) la ora 16.00, județul Prahova se afla sub incidența unui cod galben de ploi, pentru zona joasa și cod portocaliu de ninsori și viscol, pentru zona de munte. Administrația Naționala de Meteorologie avertizeaza ca vor fi ploi, respectiv…

- O fetita de doar 3 ani si 5 luni, imbracata in port traditional, promoveaza imaginea unora dintre cele mai importante institutii ale statului, Ministerul de Interne si Ministerul Apararii Nationale, la parada militara de Ziua Nationala a Romaniei.

- O fetita de doar 3 ani si 5 luni, imbracata in port traditional, promoveaza imaginea unora dintre cele mai importante institutii ale statului, Ministerul de Interne si Ministerul Apararii Nationale, la parada militara de Ziua Nationala a Romaniei.

- Peste 3.500 de pompieri cu 600 de mijloace tehnice sunt pregatiti sa intervina in sprijinul populatiei si autoritatilor locale dijn zonele vizate de avertizarile meteorologice, fiind activate grupele operative din cele sapte judete ce se vor afla sub cod portocaliu. Totodata sunt monitorizate zonele…

- Potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), la nivelul judetelor unde sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase, peste 3.500 de pompieri cu peste 600 mijloace tehnice sunt pregatiti sa intervina in sprijinul populatiei si autoritatilor locale. Astfel, pentru…

- Aproximativ 3.500 de militari și specialiști din Ministerul Apararii Naționale, Ministerul Afacerilor Interne și SRI, cu peste 350 de mijloace tehnice, din care circa 50 de aeronave, precum și militari din mai multe țari aliate sau partenere participa sambata, la Arcul de Triumf, la antrenamentul…

- Repetitie generala pentru parada militara de Ziua Nationala În Bucuresti va avea loc mâine, în Piata Arcului de Triumf, repetitia generala pentru Parada Militara de Ziua Nationala. Repetitia va începe la ora 10:00, dar în zona vor fi instituite restrictii…

- Municipiul Alba Iulia va gazdui de 1 Decembrie o parada militara, si nu doar o defilare, asa cum a aparut, initial, in programul manifestarilor dat publicitatii de autoritatile locale, o intalnire pe acest subiect avand loc miercuri la Colegiul National Militar "Mihai Viteazul" cu toti factorii implicati.Potrivit…

- Municipiul Alba Iulia va gazdui de 1 Decembrie o parada militara, și nu doar o defilare, așa cum a aparut, inițial, in programul manifestarilor dat publicitații de autoritațile locale, o intalnire pe acest subiect avand loc miercuri la Colegiul Național Militar "Mihai Viteazul" cu toți…

- Aproximativ 3.500 de militari si specialisti din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne si Serviciul Roman de Informatii, cu peste 350 de mijloace tehnice, din care circa 50 de aeronave, si militari din mai multe tari aliate sau partenere vor participa vineri, 1 Decembrie, incepand…

- 3.500 de militari vor participa la parada de 1 decembrie Parada militara organizata de Ziua Nationala a României va avea loc pe 1 decembrie, la Bucuresti, în Piata Arcului de Triumf. Vor participa aproximativ 3.500 de militari români si straini, a anuntat astazi Ministerul Apararii…

- Aproximativ 3.500 de militari și specialiști din Ministerul Apararii Naționale, Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul Roman de Informații, peste 350 de mijloace tehnice, din care circa 50 de aeronave, plus militari din mai multe țari aliate sau partenere vor participa la parada

- Alerta pentru romanii plecati in strainatate! Ministerul Apararii Nationale transmite un mesaj important pentru toate persoanele plecate departe de tara natala. Autoritatile au decis sa mentina Nivelul 3 de alerta terorista.

- Ministerul Afacerilor Interne este pregatit sa intervina, la nivel național, cu peste 20.000 de angajați aflați in serviciu – polițiști, pompieri și jandarmi - cu aproximativ 9000 de mijloace tehnice de intervenție, in contextul avertizarilor/atenționarilor meteo de vreme nefavorabila. Resursele…

- Ca urmare a avertizrilor emise de A.N.M. pentru perioada 29 octombrie ora 1000 30 octombrie ora 2300 Conducerea Ministerului Transporturilor a dispus urmtoarele msuri pentru preîntâmpinarea unor eventuale perturbri în circulaia feroviar asigurarea cu locomotive Diesel Electrice de re...

- In cursul zilei de joi nu se vor putea efectua, in cadrul birourilor centrale si din tara ale Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor, activitati cu publicul, din cauza unor probleme tehnice. „Din cauza unor defectiuni de ordin tehnic la nivelul unui server central al Directiei…

- Din cauza unor defectiuni de ordin tehnic la nivelul unui server central al Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor, joi, 26 octombrie 2017, nu se vor putea desfasura activitati cu publicul la nivelul serviciilor centrale si judetene. Personalul de interventie lucreaza deja…

- Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) nu va avea joi activitati cu publicul la nivelul serviciilor centrale si judetene din cauza unor defectiuni tehnice aparute la un server central al Directiei, a anuntat Ministerul Afacerilor Interne (MAI). „Din…

- Din cauza unor defecțiuni de ordin tehnic la nivelul unui server central al Direcției Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor, joi, 26 octombrie , nu se vor putea desfașura activitați cu publicul la nivelul serviciilor centrale și județene. Personalul de intervenție lucreaza deja pentru…

- In cadrul birourilor centrale si din tara ale Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor, nu se vor putea efectua, in cursul zilei de astazi, 26 ocotmbrie, activitati cu publicul, din cauza unor probleme tehnice, anunta reprezentanti ai Ministerului Afacerilor Interne. „Din…

- In cadrul birourilor centrale si din tara ale Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor, nu se vor putea efectua, in cursul zilei de joi, activitati cu publicul, din cauza unor probleme tehnice, anunta reprezentanti ai Ministerului Afacerilor Interne.

- Din cauza unor defecțiuni de ordin tehnic la nivelul unui server central al Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor, joi 26 octombrie 2017, nu se vor putea desfașura activitați cu publicul la nivelul serviciilor centrale si judetene. Personalul de interventie lucreaza deja…

- In cadrul birourilor centrale si din tara ale Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor, nu se vor putea efectua, in cursul zilei de joi, activitati cu publicul din cauza unor probleme tehnice, anunta reprezentanti ai Ministerului Afacerilor Interne. „Din cauza unor defectiuni…

- Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) nu va avea joi activitati cu publicul la nivelul serviciilor centrale si judetene din cauza unor defectiuni tehnice aparute la un server central al Directiei, a anuntat Ministerul Afacerilor Interne (MAI). "Din cauza unor defectiuni…

- Incepand cu ora 12.00, va intra in vigoare un Cod Portocaliu, caracterizat de ploi abundente care vor depași pe arii extinse 50-60l/mp și, izolat,80 l/ mp, precum și intensificari ale vantului in zonele deluroase și montane, sub a carui incidența se afla și județul Argeș. Pentru asigurarea acțiunilor…

- Peste doua mii de pompieri cu patru sute de mijloace tehnice sunt pregatiti sa intervina in zonele vizate de avertizarile meteorologice. Pana acum au fost anuntate comitetele locale pentru situatii de urgenta si s-au verificat cursurile de apa, pentru a stabili daca nivelul debitelor poate produce…

- Pirtea iși continua ideea și spune ca profesorii sunt singurii care pot și trebuie sa elaboreze mijloace adecvate elevilor cu care lucreaza, iar o masura precum cea expusa mai sus ar crea contextul necesar elaborarii unor asemenea instrumente didactice: „Astfel, am putea vorbi de indeplinirea…