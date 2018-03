Stiri pe aceeasi tema

- A fost ministrul Apelor și Padurilor la Valcea! Și ce-am vazut? Un președinte de județ total nepoliticos, un prefect care a interzis accesul mass-media in sala la ședința de lucru, un director care nu avea ce cauta la dezbatere, o prezența foarte slaba a participanților ținand cont ca ședința a fost…

- Ioan Deneș, ministrul Apelor și Padurilor, a participat sambata, la consultarea publica de la Pitești privind identificarea problemelor din domeniul padurilor. Printre problemele ridicate de participanții la intalnirea de lucru se numara: criza de resursa de masa lemnoasa, cu efect dublu in criza lemnului…

- Ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Deneș, a participat, vineri, la Ramnicu Valcea, la o sesiune de consultari publice cu reprezentanți ai autoritaților publice și factori interesați din domeniul privat, cu responsabilitați in domeniul gestionarii fondului forestier, in vederea evaluarii problemelor…

- Volumul taierilor ilegale in fondul forestier de stat, administrat de Regia Naționala a Padurilor – Romsilva, s-a menținut anul trecut la același nivel scazut, fiind inregistrați 47.713 metri cubi de lemn taiați ilegal, un volum comparabil cu anul 2016, cand s-au constatat 47.788 de metri cubi proveniți…

- Ministerul Apelor si Padurilor, cu sprijinul Instituției Prefectului Județului Valcea, va organiza in data de 02 martie 2018, incepand cu ora 10:00, in Municipiul Ramnicu Valcea, in sala mare a Consiliului Județean Valcea, o intalnire de lucru la care vor participa reprezentanti ai proprietarilor și…

- Ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Deneș, a participat, astazi, 24 februarie 2018, la Suceava, la o sesiune de consultari publice cu reprezentanți ai autoritaților publice și factori interesați din domeniul privat, cu responsabilitați in domeniul gestionarii fondului forestier, in vederea evaluarii…

- Articolele publicației de provincie, despre ANAR și ABA Olt, au fost citite de cine trebuie și astfel consideram ca am contribuit consistent la ceea ce asistam astazi: detronarea lui Sandu Victor din fotoliul Apelor. Intr-un cuvant, de astazi, 20 februarie 2018, Sandu Victor NU mai este directorul Administrației…

- Sambata, 24 februarie, incepind cu ora 10.00, ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Deneș, va fi prezent la Palatul Administrativ din Suceava, la o dezbatere privind problematica din sectorul forestier. Dezbaterea trebuia sa se desfașoare saptamana trecuta, insa a fost amanata din cauza ca ministrul a…

- Ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Deneș, va participa, vineri, 16 februarie, la Suceava, la o dezbatere despre problematica din sectorul forestier. Prefectul județului, Mirela Adomnicai, a spus ca intalnirea va avea loc de la ora 11:00, in sala “Ștefan cel Mare” a Palatului Administrativ. Adomnicai…

- In topul celor mai mari 15 proprietari de paduri din Romania, dupa suprafata detinuta, sunt prezenti cinci jucatori privati, din care unu sigur este „mosier“ roman, respectiv Sturdza Gheroghe Ioan Eric, care se trage dintr-o familie de domnitori, familia Sturdza. „Statul roman ar trebui…

- Ministerul Apelor si Padurilor afirma, miercuri, intr-un comunicat de presa, ca, din informatiile solicitate de la AN Apele Romane, parte din revendicari sunt deja solutionate. "Pentru solutionarea cat mai rapida a celorlalte revendicari ale salariatilor, conducerea MAP a dispus ANAR ca, imediat…

- Ministrul propus pentru preluarea portofoliului Ministerului Apelor si Padurilor, Ioan Denes, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului. Membrii celor doua comisii au avizat propunerea de mandat pentru Denes cu 15 voturi pentru, 5 impotriva…

- Noul Cabinet este format din 28 de membri, avand in componenta patru vicepremieri, fata de trei cati erau in precedentul guvern. Astfel, ministrul Dezvoltarii Regionale, Paul Stanescu, si ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, vor fi si vicepremieri. De asemenea, vor fi doi vicepremieri fara portofoliu…

- PSD s-a intrunit vineri, in sedinta Comitetului Executiv National (CExN), pentru a stabili componenta viitorului Guvern. Numele ministrilor propusi pentru noul cabinet condus de Viorica Dancila au fost votate intr-o ședința de trei ore a conducerii PSD. Mai mulți miniștri din fostul cabinet s-au retras…

- PSD decide luni cum isi imparte portofoliile si cine sunt propunerilor de ministri in Guvernul Dancila. Cert este ca pana acum liderii PSD nu i-au in discutie modificarea structurii Executivului. Vor fi 3 vicepremieri, dintre care unul fara portofoliu, 26 de portofolii, 2 ministri delegati. In total,…

- Guvernul Dancila va avea aceeasi structura, respectiv aceleasi ministere si acelasi numar de portofolii ca si Executivul Tudose, detinute, in cea mai mare parte, de aceiasi titulari, dar vor exista si ministri noi, in locul celor care au incalcat disciplina de partid, potrivit Mediafax.Pana in acest…

- De la ședința Guvernului au lipsit vicepremierul Marcel Ciolacu, Felix Stroe, precum și Marius Nica, toți trei susținandu-l public pe Mihai Tudose, in timpul conflictului cu președintele PSD, Liviu Dragnea, in urma caruia Tudose și-a pierdut sprijinul politic și a demisionat. La inceputul ședinței,…

- Senatorul PSD de Bistrita-Nasaud Ioan Denes, propus pentru functia de ministru al Apelor si Padurilor, spune ca va fi partenerul celor care doresc o gestionare corecta si responsabila a acestor resurse naturale ale tarii."Prioritatea mea este sa gestionez acest domeniu in interesul romanilor…

- Senatorul PSD Mihai Gotiu critica propunerea PSD pentru inlocuirea Doinei Pana la Ministerul Apelor si Padurilor: senatorul PSD Ioan Denes nu are nicio experienta in domeniu, iar in sesiunea parlamentara recent incheiata a votat unul dintre cele mai distructive proiecte legislative la adresa ariilor…

- USR acuza PSD ca a nominalizat la sefia Ministerului Apelor si Padurilor un sustinator al distrugerii ariilor naturale protejate. Potrivit celor de la USR, senatorul PSD Ioan Denes, propus sa o inlocuiasca pe Doina Pana, nu are nicio experienta in domeniu, iar in sesiunea parlamentara recent incheiata…

- Decretul privind revocarea Doinei Pana din functia de ministru al Apelor si Padurilor si decretul de numire al senatorului PSD Ioan Denes pentru aceasta functie au ajuns, marti, pe masa presedintelui Klaus Iohannis, potrivit Administratiei Prezidentiale.

- Un parlamentar care a lucrat mai mulți ani in municipiul Dej este foarte aproape de a deveni ministru al Apelor și Padurilor. Ioan Deneș (49 de ani), senator de Bistrița aflat la al doilea mandat, a fost propus de PSD ministru al Apelor și Padurilor. Deneș a trecut de la PNL la PSD in 2014, dupa ruperea…

- Comitetul Executiv al PSD a votat ca senatorul de Bistrița, Ioan Deneș, sa fie succesorul Doinei Pana in fruntea Ministerului Apelor și Padurilor. Premierul Mihai Tudose a anunțat ca nu renunța la restructurarea guvernului, dar decizia ar putea fi luata pe 29 ianuarie, la o noua ședința a CEx, care…

- Badalau susține ca in partid s-a acceptat suspendarea democrației interne, a criticat unii miniștri precizand ca sunt anonimi și fara experiența, dar și cateva dintre masurile pe care PSD nu a putut sa le implementeze. Intr-o conferința de presa, Liviu Dragnea i-a raspuns vicepreședintelui…

- Printre discutiile urmate de decizii avute in cadrul Comitetului Executiv al PSD-ului, desfasurat luni cu incepere de la ora 14, la sediul central al partidului condus de Liviu Dragnea, a fost cea vizand propunerea de succesor al Doinei Pana la sefia Ministerului Apelor si Padurilor. Cum Pana a demisionat…

- Social-democratii au votat in cadrul sedintei Comitetului Executiv ca senatorul de Bistrita, Ioan Denes sa fie cel care preia portofoliul ministerului Apelor si Padurilor dupa ce Doina Pana a demisionat, saptamana trecuta. Decizia a fost luata cu majoritate de voturi, singurul care s-ar fi…

- Liderii PSD se reunesc in cadrul unui Comitet Executiv in care urmeaza sa decida inlocuitorul Doinei Pana, cea care a demisionat din functia de ministru al Apelor si Padurilor. Surse din PSD sustin ca principalul favorit pentru a prelua acest portofoliu este senatorul PSD Ioan Denes, senator de Bistrita.…

- Locul Doinei Pana din fruntea Ministerului Apelor si Padurilor, dupa ce aceasta a demisionat din functie saptamana trecuta, ar putea fi luat de un alt social-democrat bistritean. Potrivit stiripesusrse.ro, ar putea fi vorbe despre senatorul Ioan Denes. Conform sursei citate, favoritul pentru portofoliul…

- Fronturile de lucru pentru carierele CEO in care lucreaza mii de angajati si chiar investitiile in minerit, unele de aproape un miliard de euro, sunt puse in pericol. Demisia ministrului Apelor si Padurilor, Doina Pana, este strans legata de una dintre cele mai mari probleme ale Complexului…

- Purtatorul de cuvant al ALDE, Varujan Vosganian, a declarat, joi, ca ca o comasare a Ministerului Apelor si Padurilor in cel al Mediului ar fi ”o reintoarcere la normalitate”, dar a tinut sa excluda posibilitatea ca, la o eventuala restructurare a Executivului, ALDE sa piarda vreun portofoliu.

- PSD a convocat Comitetul Executiv al partidului, o ședința care se anunța incendiara. Ședința va avea loc, luni, de la ora 14.00, la sediul PSD din Kiseleff.Principalul punct pe ordinea de zi va fi o decizie in privința Ministerului Apelor și Padurilor, dupa demisia Doinei Pana. De…

- Fostul ministru Doina Pana a afirmat joi, la o zi dupa renunțarea intempestiva la portofoliul Apelor, ca oboseala de ministru este la un moment dat „cronica”. „Oboseala e din orice poziție, intr-adevar, din cea de ministru e la un moment dat cronica. Am cumpanit foarte mult, e o decizie grea pe care…

- Niculae Badalau, președintele executiv al PSD, a declarat miercuri ca este posibil ca Ministerul Apelor sa treaca la Ministerului Mediului, in contextul in care președintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat o restructurare a Guvernului. „E foarte adevarat ca doamna Pana are probleme de sanatate. Doamna…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat ca in mod normal inlocuirea Doinei Pana, care a demisionat de la conducerea Ministerului Apelor si Padurilor, ar trebui hotarata in sedinta conducerii partidului, dar avand in vedere ca liderul social-democratilor, Liviu Dragnea, a anuntat o…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Doina Pana, a demisionat din functie. Ea i-a inaintat premierului Mihai Tudose demisia din functia de ministru al Apelor si Padurilor „pe motiv de sanatate”, potrivit unui comunicat al Guvernului. In cererea de demisie, Doina Pana a precizat, totusi, ca va ramane parlamentar.…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat, miercuri, ca propunerea pentru noul ministru al Apelor va fi stabilita in cadrul Comitetului Executiv Național al PSD, care va fi convocat zilele urmatoare. Inainte de acest anunț al liderului PSD, numarul doi al social-democraților a declarat ca inlocuirea…

- Senatoarea PSD Ecaterina Andronescu a declarat ca știa de intenția Doinei Pana de a demisiona și ca aceasta luase decizia inainte de sarbatori. „Eu știam de lucrul acesta. Am avut o discuție cu domnia sa inainte de sarbatori, cand in Parlament erau dezbaterile la buget, și luase deja aceasta decizie.…

- ”Va amintiți de un singur lucru memorabil sau, mai simplu, va amintiți ca Doina Pana sa fi facut ceva ca ministru? Un fapt precum: a salvat o padure, a salvat o familie de ursuleți, ceva, o inițiativa legislativa. Așa se duc majoritatea demnitarilor noștri spre neagra veșnicie a politicii. (...)…

