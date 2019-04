Manusile si halatele, focare de infectii in spitale

Stiri pe aceeasi tema

- Asistentii si medicii care se ocupa de pacientii cu boli infectioase comit uneori erori, atunci cand isi scot halatele de protectie si manusile, care contamineaza hainele si echipamentele cu bacterii rezistente la antibiotice.

- Klaus Iohannis s-a facut, din nou, de ras la CCR! A sesizat Curtea pentru o lege, iar judecatorii i-au respins actul, semn ca specialiștii sai nu se prea pricep. Concret, Curtea Constitutionala a Romaniei a respins, miercuri, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra Legii privind infiintarea…

- Unul dintre cei doi procurori sefi adjuncti care au asigurat in ultima perioada conducerea Directiei Nationale Anticoruptie a fost delegat, joi, procuror sef al DNA pe o perioada de maximum sase luni. Concret, in cadrul sedintei Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii s-a decis…

- Opt persoane au practicat profesia de fizician in unitati medicale din tara, fara a avea studiile necesare, a afiramt vicepresedintele Colegiului Fizicienilor Medicali din Romania, Marin Bodale. Intr-o declaratie acordata Radio Iasi, Marin Bodale a precizat ca a semnalat aceasta situatie Ministerului…

- Vicepresedintele Colegiului Fizicienilor Medicali din Romania (CFMR), Marin Bodale, a declarat ca opt persoane au practicat profesia de fizician in unitati medicale din tara, fara a avea studiile necesare. Cele opt persoane au lucrat ca fizicieni medicali in unitati medicale private si de stat din Bucuresti,…

- In ziua in care viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, a fost la Parchetul General pentru a completa – din cate afirma – declaratia data anterior in aceasta speta, Ministerul Public a facut publice detalii despre stadiul anchetei privind incidentele violente ce au avut loc in 10 si 11 august anul…

- Un autovehicul destinat transportului de persoane a luat foc, pe DJ 546. Incidentul – declansat, probabil, de un scurtcircuit – a fost observat in timp ce autocarul circula pe drumul judetean amintit, avand la bord, pe langa sofer, inca 11 persoane. Din fericire, toti cei 12 oameni au reusit sa coboare…

- Se anunta un nou interval cu precipitatii specifice, pana la urma, sezonului in care ne aflam si mai ales celei de-a doua luni de iarna. Astfel, din cate au transmis miercuri specialistii de la ANM, ninsorile nu vor lipsi din peisaj in perioada imediat urmatoare. Concret, prin intermediul unei informari…