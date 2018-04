Stiri pe aceeasi tema

- Un domn, ca atatia altii, a ocolit tot anul biserica si nu si-a batut capul cu Dumnezeu si cu cele sfinte. Caracterul de crestin si l-a uitat; credinta si-a ingropat-o in cripta indiferentei, a comoditatii, a preocuparii numai de cele materiale. Astazi, insa, in ziua de Pasti, usa amintirii i s-a deschis…

- La 31 martie, Ghița Mocanu (1938 – 1993), pictorul și profesorul oneștean care a facut celebru Cercul de desen „Ion Diaconescu”, ar fi implinit 80 de ani și s-ar fi bucurat pe viu de recunoștința și admirația celor care i-am fost elevi și a tuturor iubitorilor de frumos. Profesorii și elevii școlii…

- N-a fost chiar o zi de primavara deplina, vineri, 30 martie, insa cea de-a XXVII-a editie a Salonului de Primavara al Artei Naive, deschis la Muzeul de Arta Contemporana al Centrului International de Cultura „George Apostu” a compensat prin bogatia culorilor si a mesajelor de pe cele 120 de lucrari…

- Elevii bacauani au participat la cea de-a-IV-a editie a concursului de educatie rutiera “Circul si ma joc in siguranta”, concurs ce are drept scop insusirea corecta a regulilor de circulatie, respectarea acestora si prevenirea accidentelor de circulatie in randul celor mici. Astazi, 29 martie a.c.,…

- Pentru credincioșii romano-catolici, Joia Sfanta din Saptamana Patimirii este momentul in care incepe Triduumul pascal. La ora 18.00, el debuteaza cu celebrarea Cinei Domnului. Momentele de incarcare spirituala ale acestei celebrari sunt liturgia cuvantului, ritul spalarii picioarelor, liturgia euharistica…

- Apar in spațiul public tot soiul de mesaje, unele chiar inteligente, de bun simț, și, numai daca ești de piatra, nu te ingrijoreaza, gandindu-te la contextul in care ele au aparut. Bunaoara, unul, extrem de tulburator, care in ultima saptamana a devenit atat de viral pe internet, transformandu-se intr-un…

- La data de 26 martie a.c., in jurul orei 12.00, politistii au depistat un tanar de 20 de ani, din comuna Zemes, in timp ce conducea un autoturism pe drumul comunal sub influenta alcoolului. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, acesta a indicat valoarea de1,00 mg/l alcool pur in…

- – anul acesta, Politia Romana aniverseaza 196 de ani de atestare documentara Astazi este „Ziua Politiei Romane”, iar Inspectoratul de Politie Judetean Bacau a ales sa o sarbatoreasca in Piata Tricolorului, din centrul orasului, spre bucuria prichindeilor care au trecut pe la toate standurile expoziționale…

- Buna Vestire, praznuita de Sfanta Biserica in fiecare an pe 25 martie, aminteste tuturor crestinilor de ziua in care Sfantul Arhanghel Gavriil a vestit Sfintei Fecioare ca va naște pe Fiul lui Dumnezeu, fiind prima sarbatoare confirmata in documente, dintre sarbatorile dedicate Maicii Domnului. Chiar…

- Fratii Dragos si Adrian Paval au ajuns acționari majoritari la producatorul de caramizi Cemacon, din Zalau, unde acum dețin 50,09% din capitalul social prin companiile lor Dedeman și PIF Industrial. Investitorii au preluat inca 5,6% din companie prin firma PIF Industrial, pentru 3,5 milioane de lei.…

- Intram intr-o hala obișnuita, cu piese de la utilaje depașite de mult de tehnica actuala. Pe peretele frontal, ca in revistele cu benzi desenate, in cateva cadre succesive se deruleaza intreaga poveste a vinului. Pictura imi aduce aminte de ilustrațiile de la inceputul anilor ’60, de influența consomolista,…

- – drumul presarat cu gropi și pietruit doar pe alocuri are nevoie urgenta de reparații – starea deplorabila a caii de acces i-a determinat pe vizitatorii salinei sa-și expuna nemulțumirile pe rețelele de socializare De ani de zile, reclamațiile cu privire la starea deplorabila a drumului care face legatura…

- Un tren marfar a deraiat, in aceasta dupa-amiaza, in Gara Ghimeș din comuna Ghimeș-Faget. Nu s-au inregistrat victime. La fața locului se deplaseaza o autospeciala cu apa și spuma de la Grupa de Intervenție Comanești a Inspectoratului pentru Situații de Urgența. Circulatia feroviara este oprita pe sectia…

- Pentru tanara generatie de muzicieni italieni, Arlia, nascut in 1989, este considerat un important exponent. A studiat pianul la Conservatorul “F. Torrefranca” din Vibo Valentia si dreptul la Universitatea “Magna Grecia” din Catanzaro. Discipol a Letheei Cifarelli – studenta preferata a pianistului…

- Bacauanii care locuiesc in zona de sud a orașului nu vor avea apa rece la robinet pana la ora 12.30. O avarie aparuta pe strada Bicaz, la nr. 144, sisteaza temporar furnizarea apei la branșamentele de pe strazile Republicii, Bicaz, Constructorului și Oțelari. Compania Regionala de Apa Bacau estimeaza…

- La data de 08 martie a.c., politistii Serviciului de Investigatii Criminale au retinut un barbat de 34 de ani, din Bacau, banuit de comiterea infractiunii de inselaciune. Din investigatiile efectuate, politistii au stabilit ca, barbatul de 34 de ani a indus in eroare o persoana vatamata din judetul…

- Lupta care se da, in aceste zile, și care are ca scop nobil declarat „independența Justiției” este doar o perdea de fum menita sa ascunda adevaratul razboi de sorginte economica declanșat impotriva Romaniei. Da, iese lumea in strada sa apere cu pieptul gol dreptul procurorilor de a „paradi” inculpații,…

- Marți dimineața, in jurul orei 05.30, in municipiul Onești a fost semnalata o avarie de mari dimensiuni. Conducta de aducțiune DN 1000 mm Darmanești – Onești a cedat din cauza uzurii, iar in urma pierderilor inregistrate in sistem a fost intrerupta furnizarea apei potabile pe un tronson important. Compania…

- Președinții și administratorii asociațiilor de proprietari din Bacau pot aproba in Adunarile Generale scutirea de la plata intreținerii a copiilor care au varsta pana in 3 ani. Deși Legea nr. 67/2017 care completeaza articolul 47 din Legea nr. 230/2007 a fost publicata in Monitorul Oficial in luna aprilie…

- „Terre des hommes” Romania organizeaza pe 1, 2 și 3 martie un workshop gratuit privind organizarea și facilitarea comunitara. Temele abordate vor viza dezvoltarea comunitara, politica de protecție a copilului, lucrul cu copiii, studii de caz privind comunitațile din județul Bacau, prezentarea proiectului…

- O zona parca predestinata cultivarii viței de vie, cu un microclimat foarte prietenos, cu ierni blande și coline insorite. Spre finalul anilor ’80, se obțineau aici producții de 25 -30 tone de struguri la hectar, de o calitate deosebita. Centrul de vinificație de la Dealu Morii a fost cel din urma bastion,…

- Incercand sa stinga un incendiu pe strada Viișoara din orașul Targu Ocna, pompierii au descoperit doua persoane decedate: un adult și un copil. Ambele persoane aveau gatul taiat, rani care erau incompatibile cu viața. La fața locului inca se desfașoara operațiunile de stingere a incendiului. Vom reveni…

- 30 de batrani aflați in situații disperate sunt in grija angajaților și voluntarilor de la Crucea Roșie Bacau. Aceștia beneficiaza de ingrijire la domiciliu pentru ca fie nu mai au aparținatori, fie au venituri foarte mici. „Reușim cu greu sa-i susținem luna de luna cu pachete alimentare. Avem in schimb…

- Coliziune intre doua autoturisme și un autotren, in aceasta dimineața, pe Calea Republicii din Bacau. Trei persoane au fost ranite, din care una a ramas incarcerata. Vom reveni cu amanunte. Articolul Accident cu trei victime pe Calea Republicii apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .

- Circa 2.500 de credincioși din județul Bacau și din alte județe ale țarii, dar și peste 100 de preoți, calugari și maicuțe l-au condus, marți, 20 februarie, pe ultimul drum pe parintele arhimandrit Arsenie Voaideș, starețul Manastirii „Schimbarea la Fața” – Sf. Sava din Berzunți și duhovnicul Manastirii…

- Un cod galben de ninsori poate sa aduca și bucurii. Sambata dupaamiaza, la intrarea spre partia de schi din Slanic Moldova, nu aveai unde sa parchezi. Afișele lipite, prin stațiune, anunțau turiștii ca la ora 20.00, echipa SALVAMONT impreuna cu JANDARMERIA MONTANA, organizeaza o coborare demonstrativa.…

- Angela Nache Mamier, slujitor al slovei romanești in Franța, scrie minunat in prefața croita in straie de gala pentru volumul „Orașul” (Editura Ateneul Scriitorilor, Bacau, 2017), semnat de Cristina Ștefan: „Un proverb englez spune ca Dumnezeu a facut satul și omul a facut orașul. Orașul Cristinei Ștefan…

- Ediția a cincea a simpozionului internațional „Soluții științifice inovatoare pentru agricultura”, organizat timp de doua zile de societatea Romchim Protect in fieful legumicultorilor din Romania, localitatea Matca din județul Galați, dar și in orașul ei de baștina, Bacau, a readus in atenția agricultorilor…

- In luna iubirii, CFR Calatori pune in vanzare bilete la jumatate de preț pentru indragostiții sau partenerii de calatorie cu trenul. Oferta este valabila atat pentru ziua de 14 februarie, „importata” din Occident, cunoscuta drept Valentines Day, cat și in sarbatoarea romaneasca dedicata iubirii- 24…

- Registrul Auto Roman infirma informațiile difuzate recent in mass-media potrivit carora RAR și DRPCIV vor sa introduca o prevedere legala prin care posesorii de autovehicule care au ITP suspendat sau expirat, respectiv inmatricularea suspendata, sa fie pasibili de inchisoare prin intocmiea unui dosar…

- Bolnavii aparțin intotdeauna acelei categorii sociale care, cu durere in suflet, experimenteaza propria saracie: lipsa celei mai mari comori – sanatatea. Astfel, in ei se poate forma acel spirit atat de placut lui Dumnezeu. In deplina sanatate, uitam adesea ca toți avem nevoie de dragostea semenilor…

- In aceasta dimineata, un barbat de 48 de ani, din comuna Valea Seaca, a fost gasit cazut intr-un canal, in apropiere de intersectia strazilor 9 Mai cu Mioritei. Imediat au fost solicitati pompierii de la Detasamentul Bacau, care au mers la fata locului cu echipajul de Descarcerare si o ambulanta Smurd,…

- Ședințele Consiliului Local Bacau nu atrag, de obicei curioșii; de aceea este extrem de interesant cum, pentru a doua oara, consecutiv, același grup de oameni lați in spate, imbracați in trening și geci de piele s-a așezat, strategic, in spatele consilierilor PNL. Cetațenii respectivi erau coordonați…

- La data de 02 februarie a.c, politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Bacau au depistat un barbat de 37 de ani, din localitate, in timp ce oferea spre vanzare un detector de metale fara documente legale. Politistii au ridicat in vederea confiscarii detectorul de metale si continua…

- Divizionara C bacauana Aerostar va intra astazi intr-un cantonament de noua zile la baza proprie. Antrenorii Cristi Popovici, Andrei Vatra și Dan Moței conteaza pe intreg efectivul de jucatori, inclusiv Razvan Istrate, care nu a putut evolua, din motive medicale, in primul amical al iernii caștigat…

- Cu mai bine de douazeci de ani in urma a decis sa lucreze cu cainii de serviciu din cadrul Jandarmeriei Romane și tot atunci s-a indragostit de aceasta profesie. Cum la serviciu era un numar limitat de caini s-a apucat de studii pentru a putea fi dresor. Drumul nu a fost ușor, insa inarmat cu […] Articolul…

- Parcursul tenismenului bacauan Bogdan Manole la Campionatul Național de Iarna U16 de la București s-a oprit in „sferturi”. Joi, sportivul legitimat la SCM Bacau a fost invins cu 6-4, 6-1 de favoritul nr. 3 al competiției, Sebastian Gima. In tururile precedente, Manole trecuse cu 6-2, 6-2 de Calin Postea…

- Inclusa inca din anul 2016 in lista zilelor libere, 24 ianuarie este marcata de numeroase instituții nationale, dar și locale. Federația Tinerilor din Bacau și Protopopiatul Bacau, sunt doar doua dintre organizațiile locale care au un program stabilit pentru astazi. Arhiepiscopia Romanului și a Bacaului,…

- Astazi, de la ora 12.00, la SIF Moldova (etj. 11), are loc lansarea volumului „Instant story”, semnat de Mihai Buznea. Gazetar cu ani nenumarati in paginile ziarelor locale si centrale, dar si pe sticla televizorului, primul director al ziarului Desteptarea, Mihai Buznea a publicat mai multe volume…

- In satul copilariei mele existau patru autoritați: Morala, Preotul, Invațatorul și Jitarul. Milițianul nu conta. Infracțiunile erau rare. Cand mai calca vreun ratacit prin strachini, Satul il sancționa. Unuia i-au aruncat in carca o porecla: Golanul. Bietul de el se ruga cotidian sa fie absolvit de…

- Sambata a incepu sezonul de schi pe partia Nemira din Slanic Moldova. Tarifele pentru partia de schi ,,Nemira” din Slanic-Moldova, sezonul 2017 – 2018 Tarife Schiori 1 urcare (2 puncte) pt. schiori adulți 7, 00 lei / pers. 1 urcare (2 puncte) pt. schiori copii/elevi/studenți 5, 00 lei / pers. 6 urcari…

- Doi scafandri veniti de la ISU Iași și ISU Neamț cauta in canalul de fuga al hidrocentralei Bacau II cadavrul unei femei care s-ar fi inecat ieri. FOTO: ISU Bacau Articolul Cautari in canalul de fuga apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .

- -agricultorii se tem de gerul anunțat ca va veni in aceste zile – riscul compromiterii culturilor este mare, in contextul lipsei zapezilor care sa le protejeze Vremea neobișnuita din iarna de pana acum, caracterizata prin temperaturi extrem de ridicate și precipitații aproape inexistente, a pus serios…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a avut, astazi, o intalnire cu liderii partidului din județul Bacau. Convocarea Comitetului Politic Executiv al PSD Bacau s-a facut intr-un moment delicat pentru partid, in care se vad cu ochiul liber tensiunile dintre liderii de la varf, mai ales pe relația Liviu Dragnea…

- Orașul stațiune este in bezna, urmare a unor restanțe mari catre E.ON, care a tras heblul. Ca o masura de avarie, Primaria din Slanic Moldova a facut ieri o plata parțiala in contul datoriei la energia electrica și gazul metan furnizate in instituțiile publice și pentru iluminatul stradal. Domeniul…

- Devenit al doilea cel mai scump transfer din intreaga istorie a fotbalului mondial, brazilianul Barcelonei s-a aflat in lotul cu care Inter Milano a pregatit in Bacau confruntarea cu FC Vaslui din Europa League, in vara lui 2012 400 milioane de euro este clauza de reziliere a lui Coutinho fixata de…

- Creșterea efectivelor de animale salbatice in Romania da tot mai multa bataie de cap locuitorilor din preajma zonelor impadurite. Atacurile turmelor de mistreți asupra culturilor de cereale, dar și prezența parca tot mai sesizabila a urșilor in apropierea sau chiar in perimetrul gospodariilor țaranești,…

- La data de 04.01.2018 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Bacau au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpaților B.R., A.B.E, B.E., A..C și U.C., pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup…

- Ordonanta de urgenta nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice face referire la utilizarea obligatorie a centurilor de siguranta si a sistemelor de fixare a copiilor in scaune in vehicule. Conform reglementarilor in vigoare, copiii cu o inaltime de pana la 135 de cm pot fi transportati in…

- Anul 2018 incepe sub bune auspicii pentru moineșteni. La sfarșitul lunii decembrie, Ministerul Dezvoltarii Regionale a anunțat rezultatul preliminar al procesului de evaluare și selecție a Strategiilor de Dezvoltare Locala destinate comunitaților marginalizate urbane, iar strategia Moineștiului a fost…