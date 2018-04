Stiri pe aceeasi tema

- Vesti bune pentru romanii care doresc sa se angajeze in alta tara. Agentii de plasare a fortei de munca nu mai au voie sa le ceara bani pentru intermedierea angajarii. Acest lucru este prevazut in Legea 232/2017, care modifica Legea nr.156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in…

- La fix 40 de kilometri distanța de municipiul Botoșani se afla comuna Cordareni. Undeva dincolo de Dorohoi, drumul cu mașina este unul anevoios, nu din cauza a cine știe ce obstacole, ci doar a gropilor care fac distanța pana acolo sa fie parcursa in mai bine de o ora.

- Covoarele tradiționale oltenești sunt la mare cautare peste hotare, prin urmare o doljeanca a decis sa transforme pasiunea, pe care o avea de cand era copil, intr-o afacere. Și-a deschis magazin online, participa la targuri expoziționale, iar pentru un covor sau o carpeta olteneasca incaseaza sume de…

- Ideea unirii nu este doar o provocare pentru majoritatea populatiei, dar este si o provocare pentru securitatea statului, a declarat deputatul socialist Vlad Batrincea in cadrul emisiunii „Glavnii vopros” de la NTV Moldova.

- Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), la nivel național sunt înregistrate 25.478 locuri de munca, în data de 23 martie 2018.Cele mai multe posturi vacante sunt disponibile în București, Capitala fiind urmata de județele Prahova,…

- De o intervenție mai puțin obișnuita au avut parte pompierii din municipiul Dorohoi, județul Botoșani. La insistențele a doi copii care auzeau, de mai multa vreme, schelalaitul unor caței, in apropierea locului in care se jucau, lucratorii ISU au sosit in zona cu pricina.

- Chiar daca in anii trecuti viata a fost destul de grea, iata ca anul schimbarilor va avea un impact foarte mare, iar influenta lui Saturn este binevenita, reusind sa miste ceva in interiorul fiecarei persoane, la un nivel foarte adanc. Iata care sunt cele mai norocoase zodii: ScorpionNativii…

- Doi tineri programatori din Bucuresti au facut o aplicatie care ii ajuta pe producatorii romani de legume si fructe sa intre in contact direct cu clientii si sa-si comercializeze produsele. Ideea le-a venit in urma unei intoxicatii alimentare generata de un fruct cumparat din supermarket si dupa un…

- V.S. Ion Cristoiu este primul jurnalist roman care a reușit sa realizeze un interviu video – fața in fața – cu fostul deputat de Prahova Sebastian Ghița, dupa plecarea acestuia in Serbia, la finalul anului 2016. Cotidianul “Evenimentul Zilei” va da publicitații atat video, cat și in ediția tiparita,…

- Peste 24.000 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind in Capitala si in judetele Prahova, Arad, Timis si Sibiu, in timp ce in Covasna, Botosani, Vrancea, Suceava, Bacau si Caras-Severin sunt cele mai putine locuri de munca libere, potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea…

- In luna martie 2018, la nivelul municipiului Pitești, exista un numar de 81 de titulari care beneficiaza de venitul minim garantat, in baza Legii 416/2001, dintre care 22 persoane apte de munca presteaza activitați conform unei hotarari a Consiliului Local Pitești. Sunt declarate inapte persoanele care…

- Arnoud Raskin este un antreprenor social care ajuta copiii fara adapost din lumea intreaga sa aiba acces la educație prin intermediul unei școli mobile pe care a creat-o. Arnoud spune ca mulți dintre copiii care traiesc in strada sunt foarte talentați. „Mulți sunt foarte talentați și…

- Emilia Rossi a facut o investiție bine planuita, cand avea numai 25 de ani, iar acum, la 32 de ani, detine deja patru proprietati evaluate la 1,5 milioane de dolari. Pe cei care vor sa intre in afaceri cu imobiliare, Rossi ii sfatuieste sa cerceteze bine piata și sa asculte sfaturile…

- Astfel, aradenii interesați de un loc de munca pe plaiuri nemțești trebuie sa știe ca potrivit datelor rețelei EURES, sunt disponibile: 400 job-uri manipulant bagaje, 200 locuri șofer manipulare bagaje, 39 șofer de camion, 10 programator PLC, 5 șofer de autobuz, 4 cofetar, 4 fizioterapeut, 3 bucatar,…

- Categoriile de persoane asigurate obligatoriu, prin efectul legii, in sistemul asigurarilor pentru somaj, conform informațiilor publicate de Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM) sunt: persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca…

- Un cas cu masline a fost lansat, vineri, in premiera, la un targ de produse traditionale din Botosani. Casul este realizat de un producator din orasul Saveni, ideea apartinand proprietarului fabricii, care considera ca "mereu branzeturile s-au mancat cu masline". "Clientii chiar…

- „Dat fiind faptul ca Romania are deja o Strategie Naționala pentru persoanele cu dizabilitați pana in anul 2020, strategie care nu a primit niciun fel de finanțare pentru a putea fi implementata, intenționeaza Guvernul PSD sa finanțeze aceasta strategie, macar pentru perioada ramasa de implementare,…

- Mai mulți angajatori din județul nostru au transmis, in aceasta perioada, Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Vrancea 195 de locuri de munca vacante. Dintre acestea, 42 pot fi ocupate de persoanele calificate ca operator confecționer industrial, 32 de catre muncitori…

- Lista locurilor de munca declarate vacante de angajatorii vranceni, data publicitații de Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Vrancea, cuprinde 222 oferte de munca destinate șomerilor din județ. Dintre acestea, 42 sunt destinate operatorilor confecționeri industriali, 37 muncitorilor…

- Activitatea Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Salaj desfașurata in anul 2017 a fost prezentata, la mijlocul acestei saptamani, in cadrul unei conferințe de presa desfașurata la sediul instituției, eveniment la care au participat directorul instituției, Ioan Ionel Mureșan și directorul…

- Persoanele care au un loc de munca si infiinteaza o afacere in scopul crearii de noi locuri de munca, somerii, persoanele inactive, inclusiv studentii, pot beneficia de finantari nerambursabile de pana la 40.000 de euro, prin intermediul a cinci proiecte finantate din fonduri europene si derulate…

- Persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, datoreaza, incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2018, contribuția asiguratorie pentru munca, potrivit prevederilor Ordonanței de Urgența a Guvernului nr. 79/2017, pentru modificarea și completarea Legii…

- Peste 12 milioane de euro au fost atrase in 2017 de catre o primarie din Romania prin Agentia Locala de Dezvoltare, aceasta fiind cea mai mare investitie din cele trei parcuri industriale ale orasului, investitie care va genera 440 de locuri de munca. Totalul investitiilor in aceste parcuri industriale,…

- Lipsa interesului și a inițiativei personale se vede mai ales atunci cand se primesc raportarile privind numarul de proiecte, banii accesați sau gradul de sustenabilitate a IMM-urilor. Nu vorbim de investiții mari, ci de acele mici afaceri de familie, in familie, care pot fi o gura de oxigen pentru…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca informeaza ca, pina la data de 19 februarie, erau in evidenta 9557 de locuri de munca vacante. Mai exact, pentru persoanele cu nivel de instruire superior si mediu de specialitate sint disponibile 2083 de locuri de munca vacante, constituind cca 22%…

- Peste 30.000 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe in Capitala si in judetele Prahova si Timis. Mai putin de 100 de posturi disponibile sunt in judetele Botosani, Caras-Severin, Calarasi, Giurgiu si Bacau, potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).Potrivit…

- Un barbat in varsta de 55 de ani a decedat dupa ce a cazut de pe un pod peste raul Jijia, a declarat astazi purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), Maria Carp. Potrivit sursei citate, barbatul traversa raul Jijia pe un pod care avea o latime de aproximativ 70 de centimetri,…

- eri, judecatorii de la Tribunalul Iasi au decis condamnarea membrilor unei retele de crima organizata specializata in inselaciuni comise in special impotriva clientilor Orange. Sute pe persoane au cazut victime ale acestei retele, insa multe dintre acestea au abandonat lupta la Tribunal in momentul…

- Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), la nivel național sunt înregistrate 29.784 locuri de munca, în data de 19 februarie 2018.Cele mai multe posturi sunt disponibile în București, Capitala fiind urmata de județele Prahova, Sibiu,…

- Artista ar fi trebuit sa faca curațenie in camere, dar cand celelalte concurente au venit sa continue munca ei, au observat ca Rona nu maturase deloc, scrie click.ro. Diana Dumitrescu a fost nemulțumita ca a trebuit sa faca ea toata munca Ronei, dar aceasta din urma se apara și spune ca nu s-a simțit…

- Reprezentantii Primariei Cluj-Napoca au declarat, luni, corespondentului Mediafax, ca, în cazul în care persoanele care beneficiaza de venit minim garantat nu presteaza lucrarile pentru municipalitate, li se vor sista ajutorul financiar. „Consiliul Local Cluj-Napoca a aprobat…

- Lista locurilor de munca declarate vacante de angajatori vranceni, in aceasta perioada, și data publicitații de Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Vrancea, cuprinde 267 oferte de munca destinate șomerilor din județ. Dintre acestea, 57…

- Ziua, britanicul Stephen Bliss, in varsta de 34 de ani, pare un simplu vanzator de burgeri la food truck-ul ambulant pe care il detine. Noaptea insa, acesta tranzactioneaza actiuni online in valoare de milioane de euro, chiar din locuinta sa din Redcar, U.K.

- „Nu discriminarii salariale” a fost mesajul unitar transmis de oamenii care au intrat intr-o greva spontana miercuri dimineața, la sediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Botoșani.

- Parlamentarul PSD Botoșani, Marius Budai, membru in Comisia pentru Buget, Finanțe și Banci din Camera Deputaților a anunțat, printr-un comunicat de presa, ca au intrat in vigoare prevederile legale care garanteaza servicii bancare gratuite pentru consumatorii vulnerabili.

- Interviu cu Lucia Bacalu, directoarea ziarului EXPRESUL Ideea de a realiza un interviu cu directoarea publicației „Expresul” mi-a venit dupa implinirea a 10 ani de la fondarea ziarului. Mi-a parut intriganta propunerea pe care urma sa i-o inaintez. Mi-am dorit sa o cunoașteți și in alta ipostaza decat…

- Inspectoratul Teritorial de Munca ITM Vaslui a sesizat Parchetul de pe langa Tribunalul Vaslui cu privire la cazul unui copil de 13 ani, impuscat accidental la o partida de vanatoare organizata, sambata, pe un fond de vanatoare din orasul Murgeni, informeaza Agerpres.ro. Avand in vedere ca este vorba…

- Potrivit acestuia, echipajele medicale ale ISU au actionat, in ultimele doua zile, pentru identificarea si acordarea ajutorului medical persoanelor fara adapost din municipiile Botosani si Dorohoi. In urma actiunilor, au fost identificate si transferate intr-un centru social din municipiul…

- Reprezentantii companiei Wielputz Automotive din Germania au semnat, miercuri, contractul de inchiriere a 3 hectare de teren in High-Tech Industry Park Craiova, platforma economica a Consiliului Judetean, pentru o fabrica de subansamble auto. Investiţia se ridică la 10 milioane euro, iar fabrica…

- Din acest an, absolventii inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca si care se incadreaza in munca in termen de 60 de zile de la absolvire pot solicita prima de insertie in cuantum de 1.500 de lei. Astfel, potrivit Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea…

- Persoanele care intra in șomaj și doresc sa beneficieze de indemnizație de șomaj, trebuie sa depuna la Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Vrancea o cerere, insoțita de urmatoarele documente: actul de identitate in original; actele de studii, in original și copie;…

- BERBEC La locul de munca, este posibil sa se vorbeasca despre o schimbare la nivelul conducerii sau ca urmeaza sa aveti un superior ierarhic nou. Daca aveti o afacere proprie, este o zi buna pentru activitati de promovare. Daca va doriti sa incepeti o afacere, acum este momentul sa va puneti planurile…

- Conducerea Casei Judetene de Pensii Galati a facut publice ultimele noutati legislative care aduc multe noutati, incepand cu data de 01 ianuarie 2018, in plata contributiilor de asigurari sociale. Printre schimbarile introduse, pe care vi le prezentam sintetizat mai jos, un element de noutate il reprezinta…

- „Este rețeta succesului! Cu 20-30 de ani in urma, puțina lume ar fi putut sa prevada ca ambiția unui om, cu toate sacrificiile și toate eforturile necesare, il poate duce atat de departe... Un asemenea om face foarte mult bine județului Bistrița-Nasaud”. Mai mult, influențeaza viața starurilor la nivel…

- Presedintele de onoare al echipei de fotbal FC Botosani, Cornel Sfaiter, a declarat, joi, într-o conferinta de presa, ca gruparea moldoveana a reusit în aceasta pauza competitionala cea mai spectaculoasa campanie de achizitii prin transferurile jucatorilor Catalin Golofca, Florin Acsinte,…

- Persoanele care se afla in cautarea unui loc de munca pot sa participe la Tirgul Locurilor de Munca, care se va desfașura in perioada 31 ianuarie - 4 februarie 2018, intre orele 10:00 și 18:00, in incinta CIE „Moldexpo”, Pavilionul Central, mun. Chișinau, str. Ghioceilor, nr. 1. La evenimentul organizat…

- Presedintele PNL Botosani, senatorul Costel Soptica, s-a adresat printr-o interpelare parlamentara ministrului Muncii si Justitiei Sociale, Lia-Olguta Vasilescu, Ministerul Muncii si Justitiei Sociale, careia i-a solicitat sa rezolve criza centrelor de zi pentru varstnici din judetele Moldovei, se arata…