- Velisar lanseaza piesa si clipul „Fears”, o poveste vizuala pe beat-uri dance ce subliniaza teama, neincrederea si dragostea. Single-ul este compus de artist impreuna cu Alexandra Dinu, iar de productie s-au ocupat Sergiu Ene si Enri Demi. Filmarile videoclipului regizat de Roxana Andrei au durat 24…

- Madalina Cernat, artista cunoscuta pentru participarea la mai multe festivaluri nationale si internationale, lanseaza single-ul si videoclipul „Fara control”. „Fara control” este o piesa speciala, dedicata tuturor indragostitilor. Videoclipul prezinta o frumoasa poveste de dragoste, a doi tineri ce…

- Cantareata britanica Lily Allen a anuntat vineri lansarea celui de-al patrulea sau album, intitulat 'No Shame', care va aparea in iunie si a lansat doua extrase 'Three' si 'Higher', relateaza EFE. Este vorba de prima productie discografica a artistei in varsta de 32 de ani din…

- Shift continua seria de lansari a pieselor ce urmeaza sa intregeasca albumul “Minciuna”. Dupa ce in urma cu o saptamana a prezentat primul single ce poarta numele albumului, artistul revine cu “Mama”, featuring Killa Fonic. Muzica si textul au fost scrise de Shift si Andrei Iorga, iar de productia piesei…

- Calum Scott lanseaza albumul de debut – Only Human. Materialul este disponibil pentru download/stream pe toate platformele digitale. Artistul si compozitorul britanic a inceput senzational anul 2018. Single-ul „You Are The Reason” a depasit 100 de milioane de ascultari la nivel mondial, in timp ce videoclipul…

- Dupa prezentarea in avanpremiera a albumului „Naked Truth” in cadrul unui eveniment, MCulture by Damian Draghici continua seria de lansari si revine cu cel de-al cincilea single: „Portofele”. Piesa, interpretata de Olga Verbitchi, imbina elemente trap si pop si este un remake al melodiei „Portofele”,…

- Robert Botezan, artistul cu o voce care te doboara, in sensul bun, de la prima ascultare, a asteptat nerabdator clipa ‘botezului’, si anume lansarea single-ului de debut – „Tu nu, eu da”. Munca multa, constanta, este rasplatita. Robert Botezan – tanarul finalist de la Vocea Romaniei marcheaza in prima…

- Dupa piese cantate in spaniola si engleza, a venit momentul ca AMME sa lanseze prima ei piesa in limba romana – “Vis strain”. Noua piesa a artistei este compusa de Mellina in studioul de la Tralala School. “Piesa “Vis strain” este piesa sufletului meu, primul meu single in limba romana, este produsa…

- Vozniuc lanseaza prima piesa din cariera: „ANONIMA”, alaturi de Viorel Grecu. Muzica si textul au fost scrise de Dan Vozniuc si Viorel Grecu, iar clipul, o poezie vizuala, a fost redat in imagini de Dumitru Dall’aqua Rosca. Filmarile au durat aproape 4 zile, timp in care actorii Cristian Perepeliuc…

- Dupa un 2017 plin cu milioane de vizualizari pentru single-uri precum "La capatul lumii" și "Nu poți sa ma uiți", dar și cu emoții, datorita unor lansari precum "Iți promit" - piesa dedicata lui David, fiul artistei de doar trei ani, Amna lanseaza astazi un nou single - " Ma descurc și singura".

- Dupa hitul „Uit de tine”, care a adunat peste 17 milioane de vizualizari pe YouTube si s-a clasat in topul chart-urilor muzicale mai multe saptamani la rand, MIRA lanseaza un nou single, „Vina”. O coproductie Cat Music si Global Records, „Vina” este compusa de artista, impreuna cu Theea Miculescu, Madalin…

- Dupa prezentarea in avanpremiera a albumului „Naked Truth” in cadrul unui eveniment la TNB, MCulture by Damian Draghici continua seria de lansari si revine cu cel de-al patrulea episod: „Ochii tai”, interpretata de Silviu Pasca si Cristine Popa. Piesa pop-dance este produsa de Damian Draghici in studioul…

- Dupa ce a colaborat cu artisti precum What’s UP, Connect-R, Ruby, Andra, si a lansat anul trecut primul album, “Adevarul”, Shift revine cu o noua piesa insotita de videoclip, “Minciuna”. Single-ul se regaseste pe urmatorul material discografic al artistului si este primul lansat din seria ce urmeaza.…

- Dupa un 2017 plin cu milioane de vizualizari pentru single-uri precum “La capatul lumii” & “Nu poti sa ma uiti”, dar si cu emotii, datorita unor lansari precum “Iti promit” – piesa dedicata lui David, fiul artistei de doar 3 ani, Amna lanseaza astazi un nou single – “Ma descurc si singura”. Compusa…

- Filmarile au avut loc inainte ca uraganul Irma sa loveasca Miami. Irisha lanseaza cea de-a doua piesa din cariera sa: „You Lose”. Single-ul, compus de Irina Rimes si Vanotek, este insotit si de un videoclip hot filmat in Miami si regizat de Alex Ceausu. „Muzica e cea mai mare pasiune a mea si de aceea,…

- [insert talking emoji] Intr-o conversatie este nevoie de cel putin 2 Interlocutori. Se ia primul interlocutor, The Kryptonite Sparks, care marcheaza ingenios partea lor prin noul single. Acum urmeaza partea celui de-al doilea interlocutor – publicul, care este provocat la dialog prin muzica. Make Love…

- Dupa ce au cucerit topurile internationale cu albumul Evolve, cu peste 4 milioane de streamuri si 1.3 milioane de copii vandute, Imagine Dragons lanseaza astazi piesa “Next To Me” impreuna cu KIDinaKORNER / Interscope Records. Piesa a fost produsa de catre Alex da Kid si este primul release de la ultimul…

- Andreea Olaru a aparut in lumina reflectoarelor odata cu prezenta memorabila de la Vocea Romaniei. Frumoasa artista este pregatita sa cucereasca publicul cu primul ei single, “Oare o sa-ti amintesti?”, alaturi de Robert Toma. Piesa “Oare o sa-ti amintesti?” este un pansament pentru orice suflet, indiferent…

- Dupa prezentarea in avanpremiera a albumului „Naked Truth” in cadrul unui eveniment la TNB, MCulture by Damian Draghici lanseaza cel de-al treilea episod: „Nu te las”, interpretata de Cristine Popa intr-o maniera pop dance cu influente dubstep. Piesa este produsa de Damian Draghici in studioul Share…

- La o saptamana de la lansarea single-ului „Buna de iubit”, Feli revine astazi cu varianta in limba engleza a piesei care se afla in finala Selectiei Nationale Eurovision. „Buna de iubit” (Royalty) se va auzi pe scena Salii Polivalente, duminica, 25 februarie si va putea fi votata pentru a reprezenta…

- Valerie lanseaza single-ul de debut, „Sahara”, insotit de un videoclip fresh. Muzica si textul sunt compuse de Costel Dominteanu si Flavia Zoe, iar piesa este produsa de Soundify Media Production. „Am reusit sa-mi indeplinesc visul cand i-am cunoscut pe producatorii mei de la Soundify Media, la care…

- Grimus lanseaza cel de-al doilea single si videoclip de pe noul album, Unmanageable Species. Materialul va fi disponibil din 23 februarie si se lanseaza tot atunci printr-un concert live, la Fratelli Studios. Clipul piesei „Piblokto” a fost filmat la finalul lunii ianuarie, in Cluj, si il are ca regizor…

- Aris (Larisa Ciortan), solista cunoscuta pentru colaborarea cu Vescan la hitul „Te intorci acasa....”, dar si pentru mai multe colaborari de pe albumul lui F. Charm, lanseaza single-ul „S.O.S.”. Piesa este compusa de ea, impreuna cu F. Charm, Cally Roda, Roland Kiss si Narayan si beneficiaza si de un…

- Dupa 15 ani, Sore si-a pus din nou patinele de gheata in picioare pentru filmarile clipului celei mai noi piese, Dintr-o mie de femei. Piesa este scrisa chiar de ea dupa ce a realizat cat de importante sunt momentele petrecute cu iubitul de cand a devenit mama. „Nu stiu altii cum sunt, insa pentru mine…

- Anul 2018 a inceput in forța pentru Alexandra Stan, care a lucrat intens in studio, finalizand cel de-al patrulea album, iar acum lanseaza single-ul “MAMI”. Numele noii piese da și titlul albumului omonim, care va fi lansat in curand in Japonia, urmand ca mai apoi sa apara și internațional. In noul…

- “Piesa continua povestea de dragoste cu limba franceza pe care am inceput-o cu “Arrive”, evoluand atat din punct de vedere muzical, cat si al versurilor. Am lucrat foarte mult in aceste luni pentru a ajunge la cea mai buna versiune si suntem foarte fericiti cu rezultatul final.” – Caitlyn Compusa de…

- Noul single al timisorenilor de la Implant Pentru Refuz, ‘Intre-deschis’, va fi lansat printr-un turneu national care va poposi in mai multe orase. Melodia este primul extras de pe noul album Implant Pentru Refuz care va fi lansat in 2019. Noul single al trupei trateaza zona gri dintre ganduri, concepte…

- MARSHMELLO – 2 MILIARDE STREAM-URI & 2 X CERTIFICARI CU PLATINA! ANNE-MARIE – 5 MILIARDE STREAM-URI & 12 MILIOANE DE INREGISTRARI VANDUTE IN TOATA LUMEA! Artista nominalizata la Brit Awards si unul dintre cei mai cunoscuti producatori de muzica electronica sunt incantati sa anunte detaliile celei mai…

- Trupa Maroon 5 premiata de trei ori la Grammy, lanseaza videoclipul oficial pentru noul single, “Wait”. Acesta este semnat de David Meyers, regizorul care a colaborat cu nume mari ca Kendrick Lamar, Katy Perry si Justin Timberlake. La finalul lunii octombrie a anului 2017, Maroon 5 a lansat single-ul…

- Tanar, carismatic si ambitios, Andrei Banuta este pregatit sa demonstreze ca are atributele necesare pentru a-si gasi locul in muzica romaneasca. Artistul lanseaza primul single din cariera, „As putea”. „Sunt un pusti, dintr-un orasel mic de la malul marii. Inca de la 5 ani mi-am descoperit vocatia,…

- Tanara artista lanseaza single-ul “Mai iubeste-ma o data”, piesa ce marcheaza a patra colaborare cu producatorul si mentorul sau, Adrian Sina. “Mai iubeste-ma o data” este o piesa de dragoste in care se poate regasi fiecare dintre noi, indiferent de varsta. Are ceva magic ce o inconjoara!” – Aza Aristul…

- LocoDJ lanseaza primul single si videoclip din cariera – „This Is Love”, o poveste future pop dance, exotica, cu influente moderne de R&B. Piesa „This Is Love" este compusa de Alex Tabacar, Gheorghe Constantin Cristinel si Emanuela Oancea, iar producatorul oficial al acestui material este Geo Da Silva…

- Jessie incepe anul cu emotii, dar si cu surprize si lanseaza primul single din cariera: “Ultima piesa de dragoste”. Single-ul este insotit de un videoclip in regia lui Silviu Mindroc, iar piesa este compusa de catre artista impreuna cu Theea Miculescu, Catalin Tamazlicaru si produsa de catre Dediu Razvan…

- Single-ul “Breathe” continua succesul pe care Jax Jones l-a avut cu hiturile ‘The Instruction’ si ‘You Don’t Know Me’, piese la care a colaborat cu Demi Lovato, Stefflon Don (“Instruction”) si cu Raye, nominalizata la BBC Sound of 2017 (“You Don’t Know Me). Ina Wroldsen este artista care a vandut peste…

- Anul 2018 aduce cu sine o colaborare neasteptata intre Sting, legenda muzicii rock, si cunoscutul interpret de reggae, Shaggy. Single-ul „Don’t Make Me Wait”, nascut prin asocierea celor doi artisti internationali, este o combinatie surprinzatoare de sunete caraibiene, menite sa trezeasca toate simturile…

- Directia 5 lanseaza piesa “Cand sunt cu tine”, o poveste de dragoste cu zambete calde si sentimente pe care le ai atunci cand te trezesti dimineata alaturi de jumatatea ta. Versurile sunt scrise de catre Dinu Olarasu, iar muzica este compusa de Marian Ionescu. Videoclipul piesei este regizat de Alex…

- Syarela impreuna cu Dragos Badoi si Costel Enache lanseaza o noua piesa Entya. Piesa este compusa de Gabriel Cherlia impreuna cu cei trei artisti. Entya este o combinatie de muzica clubbing cu accente orientale, dar si traditionale. Syarela s-a facut cunoscuta prin hitul ei Inima te cheama, iar Dragos…

- Piesa se numește “Adio” și a fost compusa de Connect-R cu DJ Sava și produsa de Alex Cotoi, producatorul roman care a produs cele mai multe dintre hiturile Carla’s Dreams, caștigator al premiului Grammy cu piesa “Baddest Girl in Town” a lui Pitbull. “Adio” este o piesa sensibila, emoționanta, sincera…

- Odata cu prima zapada ce s-a pus peste multe orase din Romania, proiectul CandyShop ne surprinde cu un fulg de zapada muzical – “Iarna intre noi”. Single-ul “Iarna intre noi” este compus de catre membrii proiectului CandyShop. Vocea cu un ambitus care ii ofera posibilitati nelimitate, catchy, proaspata…

- BIA, talentata artista in varsta de 13 ani, lanseaza prima sa piesa – „K.O.”. Muzica si textul sunt compuse de Serban Cazan si Vladimir Coman Popescu, iar piesa este produsa in studiourile HaHaHa Production. Videoclipul, in regia lui Dan Petcan, reda in imagini povestea a doua prietene care trec impreuna…

- Cantareata de 23 de ani lanseaza astazi primul single din cariera. Artista de origine elvetiana cu radacini albaneze ne aduce ca prim single un amestec de R&B si Pop, combinat cu elemente Deep House si un hook de vioara orientala ce dau touch-ul final al piesei “No One”. O artista independenta si autofinantata,…

- Voq.ro Steff da Campo & Liviu Hodor lanseaza impreuna cu RAS single-ul si clipul “Never look down” Steff Da Campo si Liviu Hodor lanseaza alaturi de RAS single-ul si clipul “Never look down”. Piesa este compusa de catre cei trei artisti, iar videoclipul este regizat de Andrei Stan. RAS, vocea hitului…

- DeMoga Music a lansat luni, 18 decembrie, sublabel-ul DeMoga Kids, o platforma muzicala dedicata in totalitate copiilor. Parintii si copiii vor descoperi pe canalul oficial de YouTube DeMoga Kids cantece originale, create de producatorii si compozitorii DeMoga Music, cantece cunoscute si readaptate,…