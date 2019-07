Manuel Chivari lanseaza single-ul sau de debut, “Unde te duce inima”

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa single-ul de debut, „Thinking about us” și piesa „Rose on fire” cantata alaturi de Vibe Drops și Chris Grey, Yanna revine cu un nou single, „Otra vez”. Piesa este compusa chiar de Yanna, impreuna cu DJ Take și produsa in studioul TunedIn Records. Videoclipul a fost filmat la studiourile din Buftea…

- Se numește "Ay" și promite sa faca parte din playlistul verii 2019 la petrecerile de pe plaja, la malul marii. Cristina Spatar a lansat un nou single, in premiera, la Neatza cu Razvan și Dani.

- Phaser lanseaza un nou single cu videoclip. Piesa se numește “Spune-mi unde ești” și surprinde momentele triste și nostalgia care apar in urma unei desparțiri. “Spune-mi unde ești este despre partea mai puțin frumoasa a relațiilor – desparțirile. De multe ori la sfarșitul unei povești de dragoste unul…

- Mika iși bucura fanii cu noi vești – artistul lanseaza single-ul „Ice Cream” și anunța albumul „My Name Is Michael Holbrook”, a carui lansare va avea loc pe 4 octombrie. „Piesa este scrisa intr-o zi caniculara. Era cam in ultimele saptamani inainte de a termina de scris albumul, a carui creare a durat…

- Cantareata scotiana Emeli Sande a lansat miercuri pe platforma YouTube noul sau single, 'Extraordinary being', un omagiu adus "tuturor persoanelor care sunt speciale", a declarat artista agentiei EFE. Piesa face parte din cel de-al treilea sau album de studio, 'Real life',…

- La 10 ani de la inființare, trupa Toulouse Lautrec lanseaza al patrulea album de studio, intitulat simplu „X”. Concertul de lansare va avea loc pe 23 mai la București in Club Control, iar in preajma lui trupa prezinta un nou single insoțit de videoclip. Cantecul se numește „Șmecherul din tine”. “Piesa…

- Dupa ce a vandut aproape toate biletele pentru turneul sau din UK și Irlanda, care va avea loc in 2020, lucru nemaifacut inca de niciun artist inainte de lansarea albumului, Lewis Capaldi lanseaza o noua piesa „Hold Me While You Wait”. Artistul anunța ca albumul sau de debut, care va fi lansat pe 17…

- Cu siguranța va era dor de o noua colaborare Two și Sandra N, dupa ce melodiile lor au strans milioane de vizualizari. Cei 3 și-au unit forțele pentru a crea “Noi amintiri” pe note muzicale. Noul single “Noi amintiri” este despre speranța care ramane in suflet dupa orice desparțire. Piesa este un indemn…