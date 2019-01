Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, profesorii vor putea din nou sa aleaga intre mai multe manuale facute de edituri diferite. Ecaterina Andronescu a pus in dezbatere publica un ordin care prevede revenirea la procedura cumpararii de manuale școlare prin licitație pe SEAP. Vor fi maximum 3 manuale școlare la fiecare materie,…

- Curriculumul școlar și programa școlara de la clasele V-VIII vor fi din nou schimbate. Anunțul a fost facut de ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, care intr-un interviu pentru Adevarul a declarat ca a și vorbit cu specialiștii de la Institutul de Stiinte ale...

- Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, considera ca elevii ar fi mai bine pregatiti pentru examene daca s-ar introduce o evaluare intermediara in timpul ciclului liceal. “Ma uit la rezultatele pe care le au elevii nostri, si la examenul de finalizare a ...

- Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, a facut un anunț devastator pentru foarte mulți dintre profesori. O noua lege va intra in dezbatere publica in ianuarie sau februarie 2019, ce va interzice profesorilor care nu trec examenul de titularizare sa fie suplinitori.

- Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, a anunțat ca intenționeaza sa modifice legislația astfel incat un candidat care nu a trecut examenul de titularizare in invațamant sa nu mai poata fi nici macar suplinitor. „E greu sa vii in fata elevilor daca esti tu un profesor de nota 5. Si, de aceea, probabil…

- Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, sustine ca in cadrul intalnirii cu Nadia Comaneci si Ion Tiriac s-a discutat despre incurajarea sportului in randul in randul copiilor. Andronescu sustine ca se ia in calcul regandirea cluburilor sportive școlare.Citeste si Ludovic Orban, CRITICAT…

- Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, a declarat, marți, ca dorește adoptarea unei noi Legi a educației pana in luna iunie a anului viitor. Potrivit acesteia, viitoarea Lege a educatiei trebuie sa genereze o viziune de evolutie a sistemului de invatamant. Elevii si profesorii din Romania vor avea…

- Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, vrea sa renunte la manualul unic intrucat, spune ea, manualele nu s-au ridicat la standardele cerute. The post Schimbari pentru elevi si profesori. Ecaterina Andronescu vrea sa renunte la manualul unic appeared first on Renasterea banateana .