- Cavalerii erau unii dintre cei mai apreciați luptatori in Evul Mediu. Armura de zeci de kilograme ii proteja, dar le dadea și batai de cap. Te-ai intrebat vreodata cum iși faceau ei nevoile? E mai simplu decat te-ai fi așteptat vreodata!

- Nu au existat burgeri, ciocolata, rosii si nici macar cartofi. Cu toate acestea, bucatarii de la curtile regale din Evul Mediu amestecau ingredientele cu atata maiestrie incat i-ar pune in incurcatura pe cei mai sofisticati chefi din ziua de azi. Au, insa, si retete simple pe care le puteti incerca…

- Hota de bucatarie este un aparat electrocasnic ce contine un ventilator mecanic ce se instaleaza deasupra aragazului in bucatarie. Rolul hotei este de a elimina grasimea evaporata, substantele rezultate in urma arderii gazului, fumul, aburul si caldura prin filtrarea si evacuarea aerului de deasupra…

- In urma cu cateva zile, sediul asociației femeilor din Viscri a fost spart și toți papucii din pasla și șosetele de lana predate pentru februarie au fost furați. Obiectele furate sunt in valoare de peste 5.000 Euro, iar banii obținuți in urma vanzarii urmau sa ajunga la programele asociației ,,Viscri…

- București – 14 februarie 2019 – DIVA, televiziunea cu design feminin din portofoliul NBCUniversal, are o noua infațișare cu ajutorul cantareței Alexandra Ungureanu, imaginea campaniei de primavara. Ca artist excepțional, cu o voce minunata, Alexandra reflecta perfect imaginea femeii actuale și independente.…

- Capacitatile militare ale Coreii de Nord au ramas aproape neschimbate de la incalzirea istorica a relatiilor cu SUA, a declarat marti comandantul fortelor americane in Coreea de Sud, Robert Abrams, citat de AFP, potrivit agerpres.ro.Citește și: Vești bune! Femeile nu vor mai plati impozit-…

- Reprezentanti ai autoritatilor centrale, mediului academic si numeroase asociatii si structuri ale industriei IT&C au participat, marti, la sediul Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI), la prima intrunire a Consiliului Consultativ "Romania Digitala', se arata intr-un…