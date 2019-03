Manuale scolare 2019. Ministrul Educatiei anunta ca licitatia pentru manuale a fost lansata "Licitatia a fost lansata, asteptam sa se depuna ofertele de manuale, urmeaza etapa de evaluare si, dupa ce trec de evaluarea extrem de severa pe criterii de calitate, le vom tipari si mergem mai departe. In acest moment, procedura este gandita si pornita pe competitie", a spus Andronescu, la postul public de televiziune. In ceea ce priveste ideea ca scolile sa inceapa la ore diferite, ministrul a mentionat ca aceasta nu este o decizie a MEN si poate deveni realitate in masura in care parintii, scoala si Primaria accepta o asemenea formula. "Doamna primar ... Citeste articolul mai departe pe portalinvatamant.ro…

