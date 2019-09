Manual pentru pedofili, în Olanda. Nu poate fi interzis de autorități In manual se arata cum pot fi ademeniti si abuzati copiii. Manualul nu poate fi interzis pentru ca nu este penal, scrie nltimes.nl, potrivit Antena 3. Conform manualului, copilul este considerat o prada sigura pentru ca nu poate vorbi. Copiii cu varste cuprinse intre 2 si 4 ani sunt considerati periculosi pentru ca nu pot pastra secrete. Cartea descrie cum sa isi curete pedofilii urmele dupa ce au abuzat de un copil, astfel incat ADN-ul acestora sa nu poata fi gasit pe copil sau in mediul inconjurator. De asemenea, se ofera informatii despre cum pot fi stocate in siguranta, pe… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

