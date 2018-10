Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL de Olt, Gigel Stirbu, presedintele Comisiei pentru Cultura din Camera Deputatilor, sustine formarea libera a opiniilor si informarea corecta a cetatenilor si considera ca strangerea de...

- Ministrul Culturii, George Ivascu, a afirmat vineri ca, alaturi de educatie si sanatate, domeniul culturii "nu s-a bucurat de o finantare satisfacatoare" in ultimii ani, sustinand ca actualul Guvern "arata o mare deschidere" acestui sector. "Alaturi de educatie si sanatate, domeniul culturii nu s-a…

- Ansambluri folclorice din șapte țari au poposit astazi la Buzau cu ocazia Festivalului International de Dansuri Folclorice „Plaiurile Mioritice”, organizat de catre Centrul Județean de Cultura și Arta, instituție aflata in subordinea Consiliului Județean Buzau. Dansatori in costume tradiționale din…

- Presedintele american Donald Trump sustine ca a facut o greseala de exprimare la conferinta de presa dupa summitul cu omologul sau rus, Vladimir Putin, afirmand ca este de acord cu evaluarea serviciilor secrete americane ca Moscova a intervenit in scrutinul prezidential desfasurat in SUA in 2016.

- Presedintele Asociatiei Germane pentru Cultura si Educatie a Adultilor din Resita si presedintele Forumului Democratic al Germanilor Caras-Severin, Erwin Josef Tigla, a primit la acest sfarsit de saptamana, in Austria, medalia "Merite Europeen" in argint, pentru merite deosebite in promovarea intelegerii…

- Cazurile de coruptie in care este implicat presedintele PSD, Liviu Dragnea, au atras din nou atentia presei internationale. The Washington Post scrie despre situatia din Romania, pe care o compara cu cea din Ungaria si Polonia. Jurnalistii americani vorbesc despre un declin al democratiilor in Europa…