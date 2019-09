Accident teribil pe autostradă. TIR rupt în două. VIDEO!

Un şofer de TIR și-a văzut moartea cu ochii pe autostrada Sebeş- Turda, în urma unui accident teribil. Cabina s-a rupt de remorcă, pe şosea şi şoferul a fost strivit înăuntru.