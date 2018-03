Mantra săptămânii. Afirmaţii pozitive în funcţie de zodie, înainte de Luna Plină albastră Si cum Mercur este deja retrograd, contextul astral este delicat si el genereaza influente asupra mentalului, emotionalului si spiritului fiecarei persoane, in functie de zodia sa. Luna simbolizeaza emotiile si felul in care ele influenteaza mintea; datorita apropierii ei de Pamant este considerata unul din corpurile ceresti cu cea mai mare influenta asupra oamenilor. Practic, Luna este astrul ceresc care seteaza starea emotionala a oamenilor, pe masura ce tranziteaza semnele zodiacului. Asa cum arata harta astrala a saptamanii, cuvantul de ordine este anarhie si el se potriveste… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

- Horoscopul saptamanii 26 martie -1 aprilie 2018 este marcat de intrarea planetei Venus in zodia Taur și de Luna Albastra (Luna Plina in zodia Balanța), ambele evenimente avand loc in data de 31 martie.

- Luna martie isi incheie astfel spectacolul astral impresionant, cu cea de-a doua Luna Plina numita si Albastra (blue moon), spectacol intens ce si-a facut simtit efectul din plin pe Pamant, trecandu-ne prin tot felul de stari si experiente personale dar si meteorologice. Martie isi va termina manifestatia…

- Horoscopul saptamanii 26 martie – 1 aprilie 2018 ne recomanda sa avem grija la ce comunicam și la ce impartașim semenilor noștri. Exista posibilitatate sa se iște anumite conflicte. Va fi o saatamana tensionata.

- Vineri 23 martie, primul patrar de Luna intra in Gemeni pentru aproximativ 3 zile, miscare ce ne influenteaza emotional pe fiecare in parte intr-o forma sau alta. In astrologie, planetele si corpurile ceresti sunt considerate fiinte energetice ce afecteaza viata si stadiile de evolutie ale…

- Afla cum te afecteaza echinocțiul de primavara in funcție de zodie. Odata cu intrarea oficiala in anotimpul primaverii, au loc anumite schimbari pe care nativii le simt. Echinocțiul este momentul cand ziua și noaptea sunt egale in orice loc de pe Pamant, datorita faptului ca Soarele se afla exact pe ecuatorul…

- Leu Cel mai infocat si curajos din zodiac stie sa iasa in evidenta si nu se multumeste niciodata cu putin. Leii se impun, ajung in centrul atentiei si reusesc sa se faca placuti in societate, inclusiv la locul de munca, unde avanseaza repede pe scara ierarhica si negociaza avantajos. Nu renunta…

- Horoscop dragoste Berbec Ai claritate in gandire si esti obiectiv, de aceea este un moment prielnic sa iei decizii. Fie ca iti indrepti atentia catre cariera, fie ca te dedici vietii de familie, ai grija, insa, sa nu neglijezi cealalta parte. Vei avea nevoie de amandoua. Cere sfatul sefilor…

- In astrologie, planetele si corpurile ceresti sunt considerate fiinte energetice ce afecteaza viata si stadiile de evolutie ale oamenilor de pe Pamant. Fiecare planeta este asociata cu o calitate fizica, emotionala si mentala. Amplasarea planetelor si distanta lor fata de Pamant sunt factori importanti…

- In astrologie, planetele si corpurile ceresti sunt considerate fiinte energetice ce afecteaza viata si stadiile de evolutie ale oamenilor de pe Pamant. Fiecare planeta este asociata cu o calitate fizica, emotionala si mentala. Amplasarea planetelor si distanta lor fata de Pamant sunt factori importanti…

- Vineri 9 martie, ultimul patrar de luna intra in Sagetator. Aceasta faza a lunii puncteaza o criza in constiinta. Dupa ce a trecut luna plina din 2 martie, suntem in etapa in care trebuie sa ne dam seama ce functioneaza perntru noi si ce nu, ca sa ne pregatim pentru Luna noua din 17 martie, cand…

- Jupiter retrograd reprezinta un timp de introspectie si reflectie spirituala sau filozofica. Mesajul lui principal este acela ca este momentul sa iti purifici sufletul si corpul prin orice mijloace cu care rezonezi, de la diete de detoxifiere pana la renuntarea la relatii toxice. Jupiter te poate…

- Cel mai important eveniment astral al saptamanii este miscarea lui Jupiter ca retrograd unde va ramane asa pana in iulie. Jupiter este planeta responsabila de noroc, crestere si intelepciune. Acest lucru marcheaza si casa finantelor pentru multe zodii. Citeste cum sa tragi cele mai…

- De cele mai multe ori, norocul ni-l facem cu mana noastra, insa uneori și astrele au un mare impact asupra lucrurilor care ni se intampla. Afla ce ghinioane ai tu in viața, conform semnului tau zodiacal și cum le poți preveni!

- Luna simbolizeaza emotiile si felul in care ele influenteaza mintea si datorita apropierii ei de Pamant este considerata unul din corpurile ceresti cu cea mai mare influenta asupra oamenilor de pe Terra. Practic, Luna este astrul ceresc care seteaza starea emotionala a oamenilor, pe masura ce tranziteaza…

- Sfat general! Evitati cumparaturile si deciziile mari. Luna plina este in Fecioara. Dupa ce luna februarie 2018 nu a avut nicio Luna plina, iata ca in martie 2018 exista un eveniment rar prin care doua Luni pline vin in aceeasi luna ; prima are loc intre 1 si 2 martie si a doua intre 30 si…

- Saptamana astrala este incarcata de evenimente : luna plina pe 2 martie, Uranus termina un ciclu de 24 ani iar Jupiter unul de 165 ani. Acest lucru marcheaza si sectorul financiar al pamantenilor. Citeste cum sa tragi cele mai bune beneficii pentru tine pe domeniul banilor, in functie de zodia…

- Fiecare zodie are pacatele si slabiciunile ei care, mai devreme sau mai tarziu, vor fi pedepsite in viata de apoi. Unde iti va fi rezervat locul dupa moarte si ce ti se va intampla, in functie de zodie? Afla daca ai dreptul sa visezi la paradis sau nu!

- Horoscopul saptamanii 26 februarie-4 martie 2018 este marcat de prima dintre cele doua Luni Pline care vor avea loc in luna martie. La fel ca in ianuarie, in martie vor fi doua Luni Pline: prima, in noaptea de 1 spre 2 martie, iar a doua, in 31 martie. Luna Plina de la inceputul lui…

- Iata cum accepta sau merg semnele zodiacului la psihoterapie, precum si ce tip de probleme le fac sa recurga la aceasta forma de vindecare a mintii, corpului si sufletului: BERBEC (21 martie – 20 aprilie) Un Berbec va merge la un psihoterapeut doar dupa ce se va fi dat el singur cu capul de perete…

- HOROSCOP Astrologul Adi Bunea spune ca in intervalul 19-25 februarie este, din punct de vedere al energiei planetelor, o saptamana pozitiva. Mercur si Marte au influenta buna. BERBEC- calatoresti mult si faci investitii in bani pentru a deveni membru al unui grup cu activitati in domeniul…

- BALANTA Esti un far de pace si corectitudine. Asta inseamna ca ai tendinta sa lasi orice ura deoparte atunci cand trebuie sa ii spui ramas bun cuiva. Intelegi ca exista un moment in viata cand trebuie sa lasi toate astea in urma. Esti un bun ascultator, asa ca inainte ca cineva sa plece…

- BALANTA Balanta are nevoie de frumos pentru a fi fericita. Ea traieste pentru frumusete si afectiune si tot ceea ce isi doreste in viata este sa aiba parte de armonie. Are nevoie de propriul spatiu pentru auto-exprimare si trebuie sa fie linistita si departe de drama din viata de zi…

- Berbec Poate nu crezi, dar esecul tau va fi legat de domeniul profesional. Desi esti o persoana muncitoare, ambitioasa, care isi doreste sa evolueze, tocmai aceasta dorinta te va impiedica sa mai ai o viata normala, sa faci promisiuni pe care sa le respecti sau sa iti iei o serie de angajamente…

- Specialistii au ajuns la concluzia ca un spirit traieste 7 vieti pe acest Pamânt. Oamenii de stiinta pot determina chiar si în a câta viata se afla un om, în functie de simptome.

- Te-ai nascut luni: Vei face bani cam toata viata, insa niciodata nu iti vor fi de ajuns. Asa ca apogeul tau financiar va veni undeva pe la sfarsitul vietii, cand vei putea spune in sfarsit ca esti multumit cu ceea ce ai agonisit. Varsta apogeului financiar: 63 de ani. Te-ai nascut marti: Banii…

- Noul an chinezesc va incepe pe 16 februarie si se va afla sub influenta Cainelui de Pamant. Anul va aduce cu sine numeroase schimbari pentru aproape toate zodiile, iar accentul se va pune pe evolutie si rabdare. Sobolan (1960, 1972, 1984, 1996, 2008) BANI: Ambitiile tale sunt foarte mari, la fel si…

- GEMENI Este o perioada buna pentru tine si pentru viata ta sentimentala. Relatia cu partenerul de viata pare mai vie decat oricand, acest lucru fiind surpinzator chiar si pentru tine. Nu te asteptai ca lucrurile sa ia o astfel de intorsatura, dar esti mai bucuroasa decat oricand ca se intampla.…

- BERBEC: Chiar daca berbecii sunt persoane puternice și reușesc sa treaca peste orice problema, cel mai mare ghinion al lor este ca se ranesc fizic destul de des. Le-ar trebui ma multa prudența și atenție. TAUR: Cea mai mare temere a taurilor este legata de segmentul financiar.…

- Cum sa tragi cele mai multe beneficii pentru tine in functie de zodia ta? Banii sunt o energie pe care o folosesti ca sa deschizi sau sa inchizi usa prosperitatii in viata ta. Iar aceasta usa depinde foarte mult de ceea ce crezi despre ei, ce actiuni faci, dar si de conjunctura astrala. Sunt…

- Cum nimeni nu este perfect, fiecare zodie are aspectul sau de umbra si deci anumite caracteristici negative care pot iesi la iveala fie niciodata fie in circumstante anume, ori des ori doar o data in viata.Afla ce spune zodia ta despre tine ca mama, vezi cum se potriveste zodia ta la mama ta…

- Daca ești fascinat de fenomenele astronomice, atunci ziua de 31 Ianuarie a fost cu siguranța una foarte speciala pentru tine. Practic au avut loc mai multe fenomene celeste: luna plina, eclipsa totala de luna, luna albastra și superluna toate intr-una. Conform NASA, fenomenul acesta celest are loc prima…

- Indiferent de ce spun vorbele sau zicatorile, banii sunt doar o energie pe care o folosesti ca sa deschizi sau sa inchizi usa prosperitatii in viata ta. Iar aceasta usa depinde foarte mult de ceea ce gandesti. Daca tu crezi ca banii sunt murdari sau nu aduc fericirea, fii sigur ca vei avea…

- Cum este Luna in 31 ianuarie: Luna Plina, in zodia de Foc, Leu; Super Luna, pentru ca se apropie cel mai mult de Pamant, este mult mai stralucitoare și pare cu aproape 20% mai mare. Luna Albastra, pentru ca acesta este termenul folosit pentru situațiile in care, intr-o luna calendaristica,…

- Cele cinci elemente chinezesti decid in astrologia chinezeasca faptul ca acest an apartine elementului PAMANT, deci 2018 este an de CAINE DE PAMANT.Fiind dominat de semn de Pamant, 2018 este legat de culoarea Galben iar culoarea norocoasa a acestui an este Galben.Cum iti va merge…

- Iata ce sa gatesti in functie de zodie. Berbec Semne de foc, Berbecii sunt puternici, curajosi, deseori considerati gresit ca fiind insensibili.Caracteristici mancare: Berbecii sunt atrasi de culorile stralucitoare, vibrante, precum rosu, maro si verde. De aceea le place sa manance…

- „Povestea mea o știți deja. Din septembrie 2017 mi-am inceput calatoria spre fericire”, spune Andrei Pusok. Ei bine, Andrei a fost diagnosticat cu o tumoare la baza craiului care risca sa ii puna viața in pericol. Tanarul aradean a trecut prin doua operații, facute la o clinica din Germania, iar in…

- BERBEC Lucrurile se vor schimba cu adevarat pentru tine in acest an, mai ales daca anii precedenti te-ai luptat pentru asta. La sfarsitul lunii martie, Soarele intra in acest semn, ceea ce inseamna ca este momentul potrivit pentru actiuni inspirate. Soarele care intra in zodia ta iti…

- Berbec In 2018 si 2019 incepi sa culegi roadele muncii de pana acum, ajungand la apogeul carierei. Practic, te mentii la acest nivel pentru inca 15 ani de acum incolo. Abia din 2020 se poate spune ca vin si castigurile financiare adevarate. Un an extrem de prolific va fi 2022, cand…

- Astrologul Camelia Patrașcanu a vorbit la Antena 3 despre trendul astral al saptamanii 8 - 14 ianuarie. Cele mai dificile zile ale saptamanii viitoare vor fi luni și marți, cand majoritatea zodiilor trebuie sa fie atente. In schimb, spre final, lucrurile se limpezesc.

- În astrologia chinezeasca, anul 2018 este Anul Câinelui de Pamânt, iar culorile succesului sunt galben, maro, nuanțele de nisipiu, oliv, auriu și multe altele. Afla culoarea ta norocoasa pentru acest an în funcție de zodie!

- Anul Cainelui de Pamant va aduce fericire si sciziune in acelasi timp. Auspiciile casnice ale Cainelui vor aduce armonie in viata de familie, dragoste pentru tara si o neclintita fidelitate pentru orice cauza pe care dorim s-o sprijinim. Pe de alta parte, puterea si vointa sa rigida, precum si sentimentele…

- Berbec2018 va fi un an cu evenimente interesante pentru Berbeci. Dorințele pe care le ai se vor indeplini neaparat in noul an, pentru ca vei munci mult pentru realizarea lor. Berbecul are tendința sa grabeasca lucrurile, pierzandu-și concentrarea și lasand nerabdarea sa domine.