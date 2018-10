MANTRA săptămânii 8-14 OCTOMBRIE 2018 pentru fiecare ZODIE. MANTRA LOUISE HAY care îţi SCHIMBA VIAŢA! De ce am citi mantra saptamanii pentru fiecare zodie? Pentru ca avem nevoie sa stam in contact cu afirmatii pozitive permanent. Ele sunt chiar destinatia spre care ne indreptam. Ceea ce crezi, aceea creezi ! Ce gandim este destinatia pusa in GPSul intern iar Universul aduce fiecaruia experiente potrivite exact cu ce si-a pus in GPS. Daca gandim "Totul in viata mea imi da griji si probleme", Universul ne aduce intamplari care sa confirme asta. Daca"Totul inmea imi da griji si probleme",neintamplari care sa confirme asta. Daca gandim "Eu am solutie la fiecare problema", Universul ne aduce probleme dar si solutii, pentru ca asa gandim! Daca gandim "Totul in… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

