MANTRA săptămânii 22-28 OCTOMBRIE 2018 pentru fiecare ZODIE. Mantra CARE ÎŢI FACE BINE acum! Fiecare din noi trecem prin situatii in care putem crede ca nu mai stim care ne e calea sau ce vrem de fapt de la viata, sa simtim dezamagire sau neincredere in tot si toate. Dar exista solutii. Dar exista solutii. Chiar putem iesi din toate mai bine decat eram, cu conditia sa credem cu tarie ca exista multe solutii in jurul nostru pentru orice problema si sa actionam in consecinta. Citeste-ti mantra zilnic, stai in liniste 2 minute, repet-o in minte ca si cum meditezi. O poti scrie pe un bilet si lipi langa computer sau la baie sau la frigider pe durata saptamanii. Acest ritual saptamanal ajuta… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

