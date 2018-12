Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit, vineri seara, la o pensiune din Predeal. 20 de turiști au ieșit singuri din cladire, iar pompierii incearca sa stinga focul.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Brașov, incendiul a izbucnit la acoperișul pensiunii și se manifesta pe aproximativ…

- Un bebeluș a murit in urma unui incendiu care a avut loc astazi intr-un imobil din municipiul Vatra Dornei. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența Suceava, in incendiu și-a pierdut viața un bebeluș in varsta de un an și doua luni. Corpul acestuia a fost gasit ars in interiorul imobilului.…

- Un bebeluș a muri in urma unei explozii care s-a produs astazi intr-un un imobil din municipiul Vatra Dornei. Inspectoratul pentru Situații de Urgența Suceava a informat ca explozia nu a fost urmata de un incendiu, insa in interiorul imobilului a fost gasit un copil ars. Bebelușul avea varsta de un…

- Ultimul vagon al trenului IR Timișoara – Iași a luat foc in timp ce se afla staționat in gara din orașul Frasin. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența Suceava, fumul ieșea din din gurile instalațiilor de incalzire. Imediat, 30 de calatori din vago s-au autoevacuat. Pentru a impiedica extinderea…

- Un autotren incarcat cu material lemnos s-a rasturnat, sambata, pe DN 17 (E58), in zona localitatii Piatra Fantanele, soferul fiind transportat la Centrul de Primiri Urgente din Vatra Dornei. Traficul pe drumul care leaga Vatra Dornei de Bistrita este ingreunat informeaza news.ro.Potrivit…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Suceava a transmis ca marți, 13 noiembrie, este Ziua Informarii Preventive. Cu aceasta ocazie, intre orele 09.00 și 15.00, subunitațile ISU din Suceava, Falticeni, Radauți, Cimpulung, Vatra Dornei, Solca, Gura Humorului, Siret, Dolhasca, Vicovu de Sus și Poiana…

- O autocisterna incarcata cu clei s-a rasturnat astazi dimineața peste calea ferata, in comuna Iacobeni, fara pericol de explozie. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența Suceava, Alin Galeata, șoferul autocisternei a ramas incarcerat fiind extras de un pompier militar botoșanean,…

- O bomba de aviație din Al Doilea Razboi Mondial a fost gasita in apropierea Catedralei „Nașterea Domnului” din Suceava. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența Suceava, in cursul zi de marți, muncitorii care efectuau lucrari de excavație pentru caminul social ce se va construi in apropierea…