- Pugilistul mexican Saul "Canelo" Alvarez a anuntat ca il va infrunta pe americanul Daniel Jacobs, in data de 4 mai, in cadrul unui meci pentru unificarea titlurilor mondiale la categoria mijlocie, informeaza AFP si Reuters. Locul de disputare a galei respective nu a fost inca stabilit,…

- Manny Pacquiao, flamand de victorie si la 40 de ani. Boxerul filipinez se pregateste intens de urmatorul duel, cu americanul Adrien Broner, ce va avea loc sambata, 19 ianuarie 2019, la Las Vegas. Va fi un meci pentru centura WBA in categoria semimijlocie, detinuta de Pacquiao.

- Pugilistul rus Dimitri Bivol si-a pastrat titlul mondial la categoria semigrea, versiunea WBA, dupa ce l-a invins la puncte pe canadianul Jean Pascal, intr-o gala care a avut loc sambata seara la Atlantic City (SUA).Bivol, care si-a pus in joc centura castigata in 2017 pentru a treia oara,…

- Boxerul filipinez Manny Pacquiao se pregateste sa-si apere centura WBA la categoria semimijlocie. "Pacman" va lupta cu americanul Adrien Broner. Pacquaio si Broner si-au dat intalnire pentru prima data la conferinta de presa de la New York.

