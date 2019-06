Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Norica Nicolai, candidata la un nou mandat in PE, i-a transmis o scrisoare liderului grupului ALDE din Parlamentul European, Guy Verhofstadt, in legatura cu participarea acestuia la mitingul Aliantei 2020 USR PLUS din data de 24 mai, in București. Norica Niolai avertizeaza ca lista…

- Aproximativ 241 de milioane de europeni au fost expusi de dezinformarea promovata pe retelele de socializare online de conturi provenite de Rusia, inainte de alegerile pentru Parlamentul European, sugereaza o analiza a companiei SafeGuard Cyber. Conform analizei, nu a existat un scop general,…

- A venit vremea sa avem o femeie in fruntea Comisiei Europene, a afirmat comisarul european pentru concurenta, Margrethe Vestager, aflata printre candidatii pentru a-i succeda lui Jean-Claude Juncker, intr-un interviu acordat vineri AFP. "Daca priviti comisiile europene precedente, veti vedea ca barbatii…

- Comisarul european Corina Cretu, candidat pe lista Pro Romania pentru Parlamentul European, spune ca in fiecare tara din UE pentru un euro alocat din bani europeni sunt proiecte de trei euro, in timp ce Romania are bani necheltuiti si nu are proiecte, Cretu afirmand ca isi incheie mandatul la Comisia…

- Comisia Europeana are ingrijorari ca ancheta parlamentara cu privire la activitatea Consiliului Concurentei ar putea afecta independenta institutiei, principiu fundamental al unei noi directive in domeniu, a declarat, joi, la Bucuresti, comisarul european pentru Concurenta, Margrethe Vestager, prezenta…

- Comisarul european Corina Cretu a declarat miercuri ca Raportul privind protectia bugetului UE in cazul deficientelor generalizate ale statului de drept, adoptat in ianuarie de Parlamentul European, este o masura indreptata catre fiecare tara din Uniune, nu in special catre Romania, in conditiile…

- Comisia Europeana face estimari economice mai pesimiste decat realitatea din Romania, fapt care afecteaza comportamentul investitorilor, iar comisarul Corina Cretu e in campanie si astfel nu ar fi obiectiva, acuza Eugen Teodorovici.

- Comisia Europeana a salutat acordul la care au ajuns statele membre ale UE cu privire la masurile detaliate necesare pentru simplificarea normelor in materie de TVA pentru vanzarile online de bunuri, masuri care asigura totodata faptul ca pietele online contribuie la lupta impotriva fraudei fiscale,…