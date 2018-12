Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul britanic al științelor și universitaților, Sam Gyimah, a renunțat vineri la postul sau din guvernul premierului Theresa May, al șaselea ministru care demisioneaza in semn de protest fața de acordul negociat cu Uniunea Europeana, anunța agenția Reuters.

- Si daca, ori de cate ori te afli in fata aragazului preparand orice alt produs agricol (fie ca sunt legume, fructe, carne sau orice alta materie prima), iti pui intrebarea de unde vine, cat de bun sau cat de sanatos este, atunci sigur vei remarca ca si boaba de cafea merita exact acelasi interes.…

- Presedintele ales al Mexicului, Andres Manuel Lopez Obrador, a anuntat miercuri ca se va sprijini pe armata in lupta impotriva crimei organizate si ca intentioneaza sa infiinteze o garda nationala, informeaza joi AFP."Am decis sa ne sprijinim pe fortele armate si sa formam o garda nationala…

- Un barbat in varsta de 59 de ani a fost pus sub acuzare luni, sub suspiciunea ca ar fi incercat sa vanda jurnalele furate si alte obiecte care i-au apartinut fostului lider al trupei The Beatles, John Lennon, relateaza Reuters. Suspectul, identificat de procuratura sub numele Erhan G., a incercat sa…

- Marius Chivu a vorbit, miercuri seara, despre volumul sau de poeme „Vantureasa de plastic”, recent aparut, intr-o noua editie, la editura Humanitas. Scriitorul si criticul literar a vorbit, printre altele, despre motivele pentru care a decis sa publice volumul, inspirat de accidentul cerebral al mamei…

- Lansarea volumului ”Jurnal de razboi”, volum coordonat de scriitorul argeșean Dan Dragoi, sambata, la Museikon, o carte document care spune istoria a doua jurnale de front. Cercul Militar Alba Iulia, in parteneriat cu Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, organizeaza sambata, 20 octombrie 2018, incepand…

- Intr-un interviu acordat revistei Billboard, Barbra Streisand a explicat ca piesa este adresata unui sef 'mincinos' si 'manipulator'. 'Cum poti sa dormi cand lumea arde? Nu ma minti', canta veterana diva in aceasta piesa, care este deja disponibila pe platformele muzicale. Streisand a marturisit…

- Muzicianul britanic Paul McCartney a terminat de scris prima sa carte ilustrata pentru copii, care se inspira din experienta lui de bunic, relateaza joi Press Association. Fostul component al legendarei formatii britanice The Beatles a anuntat ca a finalizat "Hey Grandude!", o poveste pentru copii,…