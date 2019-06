Stiri pe aceeasi tema

- Octav Cozmanca, fostul presedinte executiv al PSD si initiator, alaturi de Adrian Nastase, al unui grup de sprijin pentru PSD, a afirmat ca formarea grupului este „o obligatie morala” pe care membrii sai o au fata de partid. Cozmanca i-a criticat pe social-democratii care dau vina exclusiv pe Liviu…

- Jurnalistul Dan Barbu analizeaza motivele pentru care liderul PSD Liviu Dragnea a fost condamnat la 3,6 ani de inchisoare cu executare de catre Inalta Curte de Casație și Justiție."1. DRAGNEA ERA MULT PREA PUTERNIC Probabil ca de la Ion Iliescu si Adrian Nastase, social-democratii din…

- Premierul Viorica Dancila a spus miercuri, la Bacau, ca nu se teme ca va fi schimbata din functie, declarația venind dupa ce, marți, Liviu Dragnea a amenințat-o voalat cu o eventuala "evaluare" dupa alegerile europarlamentare.

- Dragnea a declarat duminica, la Antena 3, ca George Maior nu a lucrat in SUA ca ambasador al Romaniei, ci ca instrument pentru el si pentru Klaus Iohannis. “Daca Iohannis s-a hotarat sa se supere pe Maior, inseamna ca-l va rechema, va semna. Daca s-a hotarat sa-l tina in brate in continuare, il…

- Fostul premier Mihai Tudose rememoreaza guvernarea PSD, criticand dur mai mulți social democrați, printre care Liviu Dragnea și pe Viorica Dancila."Dupa ce am castigat acele alegeri, am inceput cu amnistia si gratierea, un fals, cu toate ca aveam un program care chiar putea fi pus in practica…

- Legile pentru salvarea lui Dragnea au devenit, miercuri, un punct pe ordinea de zi a Comisiei Europene, care a transmis la finalul ședinței un mesaj dur Guvernului de la București.. ”Avertizez guvernul roman sa nu ia masuri care sa afecteze sistemul judiciar și sa garanteze impunitate demnitarilor…

- E clar ca liderul PSD va candida. El ii va infrunta pe Klaus Iohannis și pe toți ceilalți participanți la turnirul prezidențial. Semnalele in acest sens sunt fara echivoc. Deși, extrem de prudent fiind, liderul PSD nu a facut inca niciun anunț oficial. In definitiv, ce așteapta? De ce iși tradeaza…

- Augustin Zegrean, fostul presedinte al Curtii Constitutionale, are o iesire extrem de dura la adresa lui Tudorel Toader, fostul sau coleg de la CCR. Zegrean afirma ca adoptarea unei ordinante de urgenta prin care sa se permita depunerea unor contestatii in anulare la decizii mai vechi luate de completurile…