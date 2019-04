Protestatarii au atacat vehicule ale armatei in capitala Caracas, unde un blindat a patruns in multime, provocand un numar inca neclar de raniti. Numarul celor care protesteaza la Caracas impotriva lui Maduro este, potrivit Reuters, de ordinul zecilor de mii, in capitala avand loc concomitent si o manifestatie pro-Maduro.

Grupuri de manifestanti au incendiat un autobuz si au aruncat cu pietre in soldati langa baza aeriana La Carlota, de unde Juan Guaido a anuntat anterior prin intermediul retelelor de socializare ca a primit sprijinul unor ''soldati curajosi'' si a initiat ''faza finala''…