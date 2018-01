Stiri pe aceeasi tema

- Mii de persoane au protestat pentru a treia zi in Iran, in capitala Teheran avand confruntari cu fortele de ordine, iar doi protestatari ar fi fost ucisi intr-un oras de provincie, informeaza Reuters.

- Mii de persoane au protestat pentru a treia zi in Iran, in capitala Teheran avand confruntari cu fortele de ordine, iar doi protestatari ar fi fost ucisi intr-un oras de provincie, informeaza Reuters.

- Cel putin doua persoane au fost ucise, duminica, in timpul protestelor antiguvernamentale din Iran, iar guvernul de la Teheran a avertizat ca demonstrantii "vor plati un pret mare" pentru incalcarea legii, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Doua persoane au fost ucise in cursul unor confruntari in orasul iranian Dorud (vest), sambata seara, a declarat viceguvernatorul provinciei Lorestan la televiziunea de stat, relateaza duminica AFP si Reuters, potrivit Agerpres. 'A avut loc o manifestatie sambata seara si unele persoane au iesit…

- Fortele de politie din Serbia si Croatia au retinut, in cadrul unei operatiuni comune, 17 persoane suspectate ca au traficat zeci de migranti spre Uniunea Europeana, a informat miercuri Ministerul de Interne de la Belgrad, transmite Reuters. Serbia s-a aflat in centrul crizei migrantilor…

- Cel puțin 61 de persoane au fost ucise in confruntarile violente dintre diferite grupuri etnice din regiunea etiopiana Oromiya, incidente care evidențieaza creșterea instabilitații in statul african, relateaza site-ul agenției Reuters. 29 de etnici Oromis au fost uciși de catre atacatori somalezi…

- ​Uber va lansa in 2024 servicii comerciale cu vehicule electrice zburatoare care vor transporta in siguranta persoane in orase, a spus seful companiei braziliene de aeronautica Embraer care dezvolta aceste vehicule in parteneriat cu compania americana. Anuntul adauga un an la cele spuse recent de Uber…

- Departamentul Politiei din New York (NYPD) a anuntat luni pe Twitter ca intervenea in urma unor informatii cu privire la o explozie de origine necunoscuta in centrul cartierului Manhattan, la intersectia 42nd Street cu 8th Avenue, relateaza Reuters.

- Jucatoarea rusa de tenis Svetlana Kuznetsova, 32 de ani, locul 12 WTA, nu va participa la Australian Open, au confirmat, vineri, organizatorii primului Grand Slam din 2018, potrivit Reuters. Kuznetsova a suferit la US Open doua accidentari la mana si ...

- Aproximativ 100 de oameni protesteaza, joi seara, in fata Parlamentului, care continua dezbaterile pe legile justitiei. De asemenea, cateva sute de persoane protesteaza la Sibiu, Timisoara și Ramnicu Valcea. Se scandeaza „Hoții”, „PSD, ciuma roșie”, „Respingeți legile injustiției”, „Jos ghearele de…

- Sute de persoane au manifestat miercuri zgomotos, dar pasnic in fata consulatului american din Istanbul impotriva deciziei presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, transmite AFP. Circa 1.500 de persoane s-au strans langa Bosfor, in exteriorul cladirii…

- Lia Olguta Vasilescu a declarat, luni seara, la Romania TV ca a fost aprobata cererea PSD de organizare a mitingului de duminica. Ministrul sustine ca nu este un miting pro-PSD, ci un miting de protest fata de abuzuri. Citeste mai mult pe RTV.NET: http://www.romaniatv.net/lia_391141.html#ixzz50N8ceUBE

- Fostul președinte yemenit Ali Abdallah Saleh a fost ucis in urma unei confruntari cu rebeli houthi in Sanaa, a anunțat postul de televiziune al-Arabiya, citat de Reuters. Fostul președinte yemenit Ali Abdallah Saleh a fost ucis in urma unei confruntari cu rebeli houthi. Evenimentul s-ar fi petrecut…

- Cateva sute de persoane s-au adunat, duminica seara, in Piața Victoriei, pentru a protesta fața de modificarile la legile justiției susținute in Parlament de majoritatea PSD-ALDE, manifestații de amploare mai redusa avand loc și in Brașov, Cluj-Napoca, Sibiu și Craiova. Protestul s-a desfașurat…

- Procurorii turci au emis mandate de detenție pentru 360 de persoane intr-o operațiune care vizeaza susținatorii clericului Fethullah Gulen a anunțat, miercuri, postul de televiziune CNN Turk. Ei au declarat ca operațiunea s-a concentrat asupra orașului Istanbul și ca 343 dintre cei care au…

- Uniunea Democrata Tatara va participa la Campionatul Mondial de Kures sportul traditional al turco tatarilor , organizat de IKA International Kurash Association si EKC European Kurash Confederation in Turcia, la Istanbul, in perioada 1 4 decembrie a.c., cu o delegatie de opt persoane, de la care se…

- Un grup islamist din Pakistan a spus ca va renunta la protestele de la nivel national dupa ce guvernul a acceptat cererile sale si ministrul justitiei si-a dat demisia, dupa ce protestele si ciocnirile din weekend dintre manifestanti si politsiti au maralizat orasele mari, relateaza Reuters.

- Agentia indoneziana pentru gestionarea dezastrelor a anuntat, luni, ca 40.000 de persoane aflate in apropierea vulcanului Agung de pe insula Bali au fost evacuate, iar alte cateva mii de persoane vor fi nevoite sa isi paraseasca locuintele in fata unei alerte de nivel maxim emisa la primele ore ale…

- Patruzeci de persoane au fost arestate si circa 500 de migranti au fost salvati in timpul unei operatiuni a politiei impotriva traficului de fiinte umane in Africa de Vest, a anuntat joi Organizatia Internationala de Politie Criminala - Interpol, relateaza Reuters.Actiunea desfasurata de Interpol…

- Cel putin 21 de persoane si-au pierdut viata si alte 40 au fost ranite in Irak intr-un atac sinucigas cu masina-capcana in apropiere de o piata aglomerata din orasul Tuz Khurmatu, la sud de Kirkuk, au anuntat marti surse medicale si de securitate citate de Reuters si AFP.

- Manifestantii striga lozinci impotriva PSD si le cer guvernatilor sa revina asupra modificarilor efectuate asupra Codului Fiscal prin ordonanta de urgenta, dar si sa renunte la trecerea prin Parlament a modificarilor aduse legilor justitiei.

- Un submarin militar argentinian, la bodul caruia se aflau 44 de membri ai echipajului, a fost dat disparut vineri. Autoritatile au declasat o operatiune ampla de localizare a navei, fiind avansata ipoteza unei posibile probleme a sistemului de comunicatii al submersibilului, potrivit unui purtator de…

- Cel putin 26 de persoane au fost ucise vineri in estul Siriei intr-un atentat cu masina-capcana impotriva unor persoane stramutate, atac atribuit gruparii Stat Islamic, relateaza AFP si Reuters, potrivit antena3.ro.

- Valul de solicitanti de azil care a intrat in Germania in 2015-2016 a incetinit eforturile de integrare a imigrantilor, indica un studiu al Biroului Federal de Statistica, publicat joi, care arata progrese reduse in ce priveste egalizarea nivelurilor de educatie, ocupational si de venituri ale acestor…

- Cel putin noua persoane au decedat, iar alte noua persoane au fost ranite, în urma unui atentat sinucigas la un hotel din Kabul unde avea loc un miting politic, atacul fiind revendicat de reteaua terorista Stat Islamic, informeaza Reuters si postul France 24. Incidentul s-a produs în…

- Cel puțin cinci persoane și-au pierdut viața miercuri, dupa o ploaie torențiala produsa brusc in noaptea de marți, in urma careia drumurile au fost inundate, iar locuitorii au ramas blocați in locuințe sau mașini, informeaza Reuters, AFP și Agerpres. Conform Brigazii de Pompieri, cinci persoane — trei…

- Dezastru in Vietnam. 106 persoane si-au pierdut viata in urma taifunului Damrey, alte 25 sunt date disparute. Totodata, alte 197 de persoane au fost ranite, informeaza Reuters.Armata a fost mobilizata in Vietnam pentru a inlatura efectele taifunului Damrey.

- Mii de persoane au protestat, duminica seara, in mai multe orașe din țara fața de proiectul de modificare a Legilor Justiției și a altor proiecte legislative, dar și fața de politicienii din coaliția de guvernare. * ALBA Peste o suta de persoane au participat duminica seara, la Alba…

- Proteste fata de proiectele de modificare a legilor justitiei au loc atat in Bucuresti, cat si in mai multe orase din tara. In Bucuresti, manifestantii au pornit la ora 19.00 in mars spre Parlament. Manifestatii asemanatoare au loc duminica si in diaspora, in orase precum Paris, Berlin, Roma, Zurich.

- Proteste fata de proiectele de modificare a legilor justitiei au loc atat in Bucuresti, cat si in mai multe orase din tara. In Bucuresti, manifestantii au pornit la ora 19.00 in mars spre Parlament. Manifestatii asemanatoare au loc duminica si in diaspora, in orase precum Paris, Berlin, Roma, Zurich.

- Proteste fata de proiectele de modificare a legilor justitiei au loc atat in Bucuresti, cat si in mai multe orase din tara. In Bucuresti, manifestantii au pornit la ora 19.00 in mars spre Parlament. Manifestatii asemanatoare au loc duminica si in diaspora, in orase precum Paris, Berlin, Roma, Zurich.

- Proteste fata de proiectele de modificare a legilor justitiei au loc atat in Bucuresti, cat si in mai multe orase din tara. In Bucuresti, manifestantii pornesc la ora 19.00 in mars spre Parlament. Manifestatii asemanatoare sunt anuntate pentru duminica si in diaspora, in orase precum Paris, Berlin,…

- In Bucuresti, oamenii se vor aduna in fata Guvernului, urmand ca, in jurul orei 19.00, sa plece in mars spre Parlament. Manifestatii asemanatoare sunt anuntate pentru duminica si in diaspora, in orase precum Paris, Berlin, Roma, Zurich. In Iasi protestele vor fi organizate in piata Unirii. „Proiectul…

- Imigrantul din Uzbekistan acuzat ca marti a ucis opt persoane dupa ce a condus o camioneta si a lovit mai multi trecatori de pe o pista de biciclete din Manhattan le-ar fi spus investigatorilor ca a fost inspirat de videoclipuri ale Statului Islamic si ca a planificat atacul inca de anul trecut, relateaza…

- Peste 200 de persoane ar fi murit in urma prabusirii unui tunel in Coreea de Nord, in muntele unde a fost efectuat cel mai recent test nuclear subteran al Phenianului, informeaza site-ul postului japonez de televiziune Ashai, care citeaza surse anonime familiare cu situatia. Aproximativ o suta de…

- Sub sloganul "Colectiv ndash; 2 ani. Coruptia inca ucide, la Constanta, mai multe persoane s au adunat in aceasta seara, de la ora 19.30, in fata Prefecturii. La eveniment participa aproximativ 20 de persoane, care au aprins cate o lumanare in memoria victimelor tragediei din clubul Colectiv. Acestea…

- Cel putin sase persoane au decedat si alte trei au fost ranite in urma unui incendiu ce a avut loc la o rafinarie din capitala iraniana Teheran, informeaza o televiziune iraniana de stat, informeaza Reuters. Incendiul a avut loc in cartierul Shar-e Rey. ”Incendiul a a izbucnit…

- Cel putin 27 de persoane si-au pierdut viata si alte 35 au fost ranite intr-o explozie, urmata de un incendiu, la o fabrica de artificii dintr-o zona de la sud-vest de capitala indoneziana Jakarta, au indicat joi media locale, relateaza Reuters, DPA, Xinhua, scrie agerpres.ro. In imaginile…

- Cel putin 27 de persoane au murit si alte 35 au fost ranite in urma unei explozii ce a avut loc la o fabrica de artificii situata in apropierea capitalei indoneziene, Jakarta, a anuntat, joi, Politia locale, informeaza Reuters si BBC.

- Aproape 170 de litri de ploaie pe metru patrat au cazut in 24 de ore in regiunea Burgas, unde s-au inregistrat victimele, potrivit serviciului meteorologic. Doi barbați in varsta și o femeie s-au inecat și un alt barbat este dat disparut, potrivit autoritaților locale. Opt sate din regiune…

- Mii de persoane au participat duminica in Valetta la un protest organizat de grupul non-guvernamental Civil Society Network pentru a cere dreptate in cazul jurnalistei Daphne Caruana Galizia care a fost asasinata luni dupa ce o bomba a fost plasata sub masina sa, anunta Reuters .

- Cel putin 13 persoane au fost ucise miercuri în Mexic, dupa ce politia a folosit forta pentru a pune capat unei revolte care a izbucnit într-o închisoare din nordul tarii, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Din pacate exista mai multe victime, nu putem insa confirma un numar oficial”, a declarat un oficial.Acesta a adaugat ca in prezent situatia este sub control, urmand ca in cursul zilei de duminica Guvernul sa faca public un bilant al victimelor.Mai multi martori oculari au transmis…

- Poliția rusa a arestat sâmbata peste 270 de persoane în 80 de orașe, în urma unor proteste prin care opoziția a marcat din Extermul Orient pâna la Marea Baltica ziua de naștere a președintelui Rusiei, Vladimir Putin, informeaza Reuters și AFP. La Moscova, în…

- Protestatari in Madrid și Barcelona au chemat pentru unitatea spaniola, dupa controversatul referendum din Catalonia. Protestatari imbracați in alb s-au adunat cu mesaje "Spania este mai buna decat liderii ei" și "Haideți sa vorbim".

- Mai multe persoane au fost ranite dupa ce un vehicul a intrat pe un trotuar destinat pietonilor, in apropierea Muzeului de Istorie Naturala din Londra, informeaza Mediafax citand Reuters. Politia...

- Mai multe persoane au fost ranite dupa ce un vehicul a intrat pe un trotuar destinat pietonilor, in apropierea Muzeului National de Istorie din Londra, informeaza Reuters. Un barbat a fost arestat de politia londoneza in urma incidentului. O serie de persoane au transmis prin intermediul…

- Mai multe persoane au fost ranite dupa ce o mașina a intrat pe trotuarul din fața Muzeului de Istorie Naturala din Londra, informeaza sambata presa locala, transmite Reuters. Potrivit agenției de...