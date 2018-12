Stiri pe aceeasi tema

- Peste 30.000 de persoane au protestat marti seara in Piata Rabin din orasul Tel Aviv din Israel, impotriva violentei domestice si a crimelor, cerand demisia prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, relateaza site-ul Ynet.

- Mii de persoane au protestat duminica in capitala Georgiei, Tbilisi, impotriva rezultatului alegerilor prezidentiale, contestat si de candidatul invins, Grigol Vashadze, care a anuntat ca partidele din opozitie vor actiona in instanta impotriva rezultatului, relateaza Reuters.

- Sute de persoane au iesit in strada la Barcelona pentru a marca ziua internationala pentru eliminarea violentei impotriva femeilor. Multe dintre participante au fost insotite de partenerii lor.Marsul din Barcelona a fost doar unul dintre cele peste 400 organizate in Spania.

- Cel putin 43 de persoane, printre care 36 de membri ai familiilor unor jihadisti ai gruparii Stat Islamic (SI), au fost ucise sambata in lovituri aeriene atribuite coalitiei internationale conduse de SUA, in estul Siriei, a informat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite AFP.…

- Treisprezece persoane au fost retinute si sapte jandarmi raniti usor la Strasbourg, in marja unei manifestatii pro-kurde in cadrul careia au avut loc ciocniri intre militanti si fortele de ordine in apropierea institutiilor europene, informeaza surse concordante citate de AFP, potrivit Agerpres.Ciocnirile…

- Cel putin 14 civili au fost ucisi in urma atacurilor coalitiei internationale impotriva Statului Islamic in estul Siriei, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (SOHR), relateaza AFP.

- Mai multe mii de persoane au manifestat joi seara la Viena contra coalitiei de la putere intre dreapta si extrema dreapta, denuntand declinul cheltuielilor sociale si "banalizarea" xenofobiei, a constatat un jurnalist al AFP, potrivit Agerpres. Participantii vor ca aceasta adunare de protest…