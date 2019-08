Manifestaţii la Moscova: Kremlinul consideră 'justificată' fermitatea poliţiei Kremlinul a apreciat drept 'justificata' marti fermitatea cu care fortele de ordine au dispersat manifestatiile care se desfasoara la Moscova de la mijlocul lunii iulie pentru a solicita alegeri libere - demonstratii marcate de numeroase arestari - respingand totodata orice fel de 'criza politica' in Rusia, informeaza AFP.



Potrivit Reuters, Kremlinul a negat marti faptul ca seria de proteste politice la Moscova din ultimele saptamani au provocat o criza politica in Rusia, in primele sale comentarii cu privire la aceste manifestatii.



