Aproximativ 1.500 de persoane s-au adunat in cursul serii in fata Parlamentului, unii asezandu-se in genunchi pentru a simboliza ca sunt "sclavi", relateaza France Presse, potrivit Agerpres.

Legea creste semnificativ numarul orelor suplimentare pe care le pot pretinde angajatorii, de la 250 la 400 pe an - adica echivalentul a doua luni de munca.