Manifestaţii în Turcia după anularea alegerilor unor pro kurzi Manifestantii au incercat sa intre in sediul primariei din oras, insa, in urma interventiei politiei, actiunea lor s-a transformat in ocupare, a constatat un corespondent AFP.



Inaltul Comitet Electoral (YSK) a decis miercuri sa nu emita mandate persoanelor destituite prin decret-lege in cadrul vastelor epurari lansate dupa puciul esuat din 2016, in pofida faptului ca ele au fost alese in scrutinul muicipal de saptamana trecuta.



In aceste cazuri, candidatul clasat pe pozitia a doua in scrutinul municipal care a avut loc la 31 martie urmeaza sa fie declarat invingator.



Potrivit… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat miercuri ca 30.559 de persoane se afla in inchisoare pentru presupusa lor implicare in tentativa de lovitura de stat din 15 iulie 2016, relateaza DPA. Ankara sustine ca in spatele puciului esuat din iulie 2016 s-a aflat clericul Fethullah…

- Conform rezultatelor provizorii ale alegerilor, partidul presedintelui Recep Tayyip Erdogan a pierdut la Ankara si Istanbul. Ali Ihsan Yavuz,, vicepresedintele Partidului Justitiei si Dezvoltarii (AKP), a declarat ca a fost depusa la comisia electorala (YSK) o cerere de renumarare a voturilor…

- Partidul presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, dat ca perdant al alegerilor municipale la Istanbul si Ankara, a promis sambata ca va accepta rezultatul acestui scrutin, chiar daca la finalul procesului de renumarare a voturilor se va confirma esecul sau in cele doua mari orase, transmite AFP,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat vineri Europa si SUA ca "intervin" in afacerile interne ale Turciei, dupa comentariile lor privind alegerile municipale de duminica, in urma carora partidul sau este in pericol sa piarda primariile din Istanbul si Ankara, relateaza AFP. "America si Europa,…

- Vicepresedintele Republicii Turcia, Fuat Oktay (foto), a declarat vineri, la Snagov, ca a discutat cu premierul Viorica Dancila inclusiv despre colaborarea celor doua tari in domeniul apararii. De asemenea, oficialul turc și-a exprimat speranța ca Romania va fi un exemplu si pentru celelalte tari membre…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a asigurat joi ca el se afla la carma economiei turce, intr-un context in care formatiunea sa, Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP), aflat la guvernare din 2002, se confrunta cu posibile pierderi la alegerile locale de duminica, din cauza problemelor economice,…

- Un tribunal turc a condamnat luni la închisoare pe viața foști polițiști aflați la originea unui rasunator scandal de corupție din 2013, care a vizat garda apropiata a actualului președinte Recep Tayyip Erdogan, a anunțat agenția de presa Anadolu, preluata de AFP.În total, 15 persoane,…

- Autoritatile din Turcia au pus o recompensa pe cei opt militari turci care au fugit in Grecia dupa o tentativa esuata de puci in 2016 si Ministerul de Interne de la Ankara le-a adaugat numele pe ''o lista rosie'' cu cei mai cautati teroristi, relateaza marti DPA. Potrivit agentiei de…