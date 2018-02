Stiri pe aceeasi tema

- Inca o seara cu proteste in București și in țara. Oamenii au ieșit din nou in Piața Victoriei din Capitala pentru a susține DNA și pe șefa Direcției, Laura Codruța Kovesi. Protestatarii sunt revoltați ca ministrul Justiției cere revocarea acesteia din funcție.

- Oamenii și-au dat intalnire cu jumatate de ora inainte de timpul stabilit in Piața Victoriei, zona zero a protestelor organizate pana acum in capitala Banatului. Timișoara a intrat in acest sfarșit de saptamana sub cod galben de ger, cu temperaturi foarte scazute, atat noaptea, cat și ziua.…

- In mediul online a inceput strangerea de semnaturi pentru demiterea sefei DNA. Cei care au demarat aceasta procedura pe petitieonline.com scriu ca isi doresc ca sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, sa fie schimbata din functie ca urmare a faptului ca aceasta a incalcat Constitutia si a fost de acord cu…

- Timișorenii au de gand sa protesteze din nou in strada fața de propunerea ministrului Justiției, Tudorel Toader, de revocare din funcție a șefei Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovesi. Astfel, in aceasta seara, intre orele 18.00 – 21.00, in Piața Operei are loc protestul intitulat “DNA,…

- Petitia initiata online pentru sustinerea procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) Laura Codruta Kovesi a fost semnata, de la anuntul ministrului Justitiei de declansare a procedurilor de revocare din functie a sefei DNA, de aproape 62.000 de persoane.

- Laura Codruta Kovesi are mari probleme in ultimele doua saptamani! Contestata vehement de politicienii cu probleme penale, sefa DNA a fost propusa pentru revocare de catre ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Totul s-a intamplat dupa ce postul de televiziune Antena 3 a difuzat inregistrarile din sediul…

- Circa 100 de persoane au protestat vineri in fata sediului Guvernului in legatura cu anuntul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, privind inceperea procedurilor de revocare a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, scrie Agerpres.Oamenii prezenti in Piata Victoriei au scandat Codruta, nu uita,…

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut, vineri, inaintea reuniunii informale a Consiliului European, de la Bruxelles, ca nu a vazut raportul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, pe baza caruia a cerut revocarea procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, dar ca, din punctul sau de vedere, ministrul…

- Au aparut critici dure dupa ce ministrul Justitiei, Tudorel Toader a propus revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Daca unii sustin ca motivele invocate de ministru nu au sustinere, altii merg mai departe si spun ca decizia nu i-ar fi apartinut lui Toader. Europarlamentarul Siegfried Muresan,…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Cluj, Carmen Livia Jucan, a declarat, vineri, pentru News.ro, ca politistii au fost sesizati, vineri, ca persoane necunoscute ar fi incercat sa incendieze sediul PSD, iar un echipaj a fost trimis la fata locului pentru a face cercetari. "A…

- Comisia European a reactionat, vineri, la propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare a procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, aratand ca urmareste cu atentie si ingrijorare ultimele evolutii si ca independenta sistemului judiciar din Romania si…

- Fosta prim-procuroare a Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, fost procuror DIICOT și in prezent prim-procuror al Parchetului de pe langa Judecatoria Topoloveni, Antonia Diaconu a postat joi seara pe contul sau de Facebook un text foarte realist și curajos vizavi de cererea de revocare a procurorului…

- Presedintele Klaus Iohannis sustine ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu a prezentat motive temeinice pentru revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Presedintele Iohannis face o declaratie de presa inainte de reuniunea informala a Consiliului European, la Bruxelles, pe agenda dezbaterilor fiind…

- Aproximativ 10.000 de persoane au semnat, de la anuntul ministrului Justitiei de declansare a procedurilor de revocare din functie a sefei DNA, o petiție online pentru sustinerea procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) Laura Corduta Kovesi. "Domnule Iohannis, noi cetatenii, va cerem…

- Mii de oameni se mobilizeaza pe Facebook pentru noi proteste fata de decizia ministrului Justitiei de a o revoca pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. In Capitala oamenii se vor aduna in Piata Victoriei. Mai mult, proteste au fost convocate pe retelele de socializare si pentru duminica, in Bucuresti si…

- O petiție pentru demiterea lui Tudorel Toader a fost creata in mediul online. Potrivit inițiatorului, ministrul Justiției ar trebui sa iși dea demisia in urma raportului prezentat care este “lipsit de substanța legala și insailat din acuzații inventate”. O alta petiție a fost inițiata pentru susținerea…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, precizeaza ca va urma procedura legala si ca va raspunde punct cu punct tuturor afirmatiilor prezentate de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, care a propus revocarea ei din functie. "Voi urma procedura legala si ma voi prezenta, oricand este nevoie, sa…

- Cateva sute de persoane s-au adunat joi seara, in Piata Victoriei din Capitala, pentru a manifesta impotriva deciziei ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de a declansa procedura revocarii din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Mitinguri de protest au loc si in Cluj, Iasi, Sibiu…

- Raportul privind activitatea manageriala a Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), prezentant joi seara de catre ministrul Justiției, in urma caruia a fost solicitata revocarea sefei DNA, Laura Codruța Kovesi, este de negasit. Deși ministrul Tudorel Toader a promis ca va posta documentul pe site-ul…

- Anunțul de revocare din funcție a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, este „o furtuna intr-un pahar cu apa”, considera analistul politic, Cozmin Gușa. Acesta nu s-a sfiit sa il atace dur pe Tudorel Toader, spunand despre ministrul Justiției ca este „un servitor politic”.

- Anunțul de astazi al ministrului Justiției, Tudorel Toader, care va declansa procedura de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, a scos in strada nemulțumiți in mai multe orașe ale țarii, inclusiv la Timișoara. Aproximativ 50 de persoane se stransesera in centrul…

- Europarlamentarul Monica Macovei considera ca ministrul justitiei, Tudorel Toader, a incalcat separatia puterilor in stat si ca cererea acestuia de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, "nu are baza legala si este ilegitima". "Tudorel Toader…

- Uniunea Salvati Romania condamna ferm decizia politica luata astazi de ministrul Justitei, Tudorel Toader, de a propune revocarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, si cere demisia imediata a ministrului Justitiei. ”De aproximativ 1 an de zile ministrul Justitiei, Tudorel Toader, tot…

- Aproximativ 100 de persoane au iesit joi seara in Piata Unirii din Iasi pentru a protesta, dupa anuntul facut de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, privind inceperea procedurilor de revocare a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, scrie AGERPRES.Protestatarii s au mobilizat pe retelele de…

- Proteste au loc, joi seara, in orase precum Iasi, Timisoara, Cluj-Napoca si Sibiu, dupa ce Tudorel Toader a cerut declansarea procedurii de revocare a Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror sef al DNA. Protestatarii au blocat, la Cluj, traficul in fata sediului PSD.

- Anunțul ministrului Justiției, Tudorel Toader, care a declarat ca va propune demiterea procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a scos din nou romanii in strada. Pe modelul Ordonanței 13, joi seara au fost proteste in mai multe orașe.

- Cateva sute de persoane protestau joi seara in Piața Victoriei la scurt timp dupa ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, a inițiat procedura de revocare a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. Protestatarii scandeaza „Hotii, hotii!”, „DNA, te vom apara!” si flutura steaguri tricolore si ale Uniunii Europene.…

- Cateva sute de persoane s-au adunat joi seara in Piata Victoriei pentru a protesta fata de initierea procedurii de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, anuntata de ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Protestatarii scandeaza…

- In baza unui raport al activitații managementului Direcției Naționale Anticorupție, ministrul Justiției, Tudorel Toader a declanșat procedura de revocare a procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi.

- Presedintele Klaus Iohannis a fost intrebat de jurnalisti ce va face daca ministrul Justitiei va cere revocarea sefei DNA. "Asta cu revocarea constat ca este o preocupare intensa in spațiul public. Momentan, sincer, nu vad motive de revocare. Dar, s-ar putea sa existe unele pe care nu le cunosc…

- Dupa decizia ministrului Justitiei romane, Tudorel Toader, de a declansa procedura revocarii din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, s-au anuntat proteste in Piata Victoriei din București.

- Proteste in Piața Victoriei, dupa cererea de revocare a șefei DNA. „Corupția ucide” a lansat pe Facebook un indemn la proteste, dupa ce ministrul Justiției a cerut revocarea Laurei Codruța Kovesi. „Coaliția PSD-ALDE-UDMR, prin intermediul ministrului Tudorel Toader, a cerut astazi revocarea Laurei Codruța…

- Multe persoane si-au anuntat intentia de participa la un protest imediat de ministrul Justitiei, ieseanul Tudorel Toader, a anuntat ca va declansa procedurile de revocare din functie a sefei DNA.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declansat procedura de revocare din functie a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Tudorel Toader a Post-ul Ministrul Justitiei a cerut revocarea din funcție a șefei DNA! Se anunța proteste de strada apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Acuzatii extrem de grave ale lui Tudorel Toader la adresa sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Acesta a vorbit si a lansat afirmatii grave. A vorbit despre falsificari de probe ale procurorilor DNA, dar si despre celebrul Mircea Negulescu. La finalul celor 20 de puncte pe care le-a prezentat si…

- Rândul trecut, ministrul Justiției, domnul Tudorel Toader a facut o informare publica devastatoare la adresa doamnei Laura Codruța Kovesi. Și, firește, toata lumea a așteptat cu sufletul la gura concluzia. Singura concluzie care putea reieși din premizele expuse de acesta. Spre stupoarea generala,…

- Un nou protest cu portocale are loc in fata Palatului Cotroceni, impotriva coruptiei din Justitie. Zeci de oameni au iesit in strada pentru a cere demisia sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, conform Antena3.ro. Oamenii sunt nemultumiti si de faptul ca presedintele Klaus Iohannis ar fi "avocatul" sefei…

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, a declarat luni ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, „nu va avea curajul” sa propuna demiterea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. El a mai precizat ca „surpriza neplacuta” vine insa din partea presedintelui Iohannis si „a abandonului sau total” fata de acest…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, in cursul zilei joi, dupa conferinta de presa sustinuta de procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ca este foarte linistit. Acesta a nu a mai facut alte comentarii, asteptand reactiile ministrului Justitiei, Tudorel Toader.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca se asteapta ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, "sa faca ceea ce crede ca trebuie facut" in privinta procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. "Cred ca domnul Toader nu ia masuri, cred ca, in cel mai bun caz, el poate sa faca propuneri,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a sustinut, sambata, ca nu a discutat cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre raportul pe care il va prezenta Parlamentului despre activitatea DNA si decizia in privinsa sefei Directiei, Laura Codruta Kovesi. Intrebat daca Tudorel Toader ...

- Noi proteste sunt anunțate duminica, in București și in mai multe orașe din țara. Oamenii vor sa iasa din nou in strada, nemulțumiți de efectele „revoluției fiscale” și pentru a susține independența justiției. „Milioane de romani vor avea salariile mai mici ca in 2017 in urma ”revolutiei fiscale”!…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a sustinut, sambata, ca nu a discutat cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre raportul pe care il va prezenta Parlamentului despre activitatea DNA si decizia in privinsa sefei Directiei, Laura Codruta Kovesi.

- Sunt cateva informații scandaloase pe care le-am aflat. Ele pun la indoiala intr-o asemenea masura verticalitatea lui Liviu Dragnea, incat cred ca este obligatoriu ca, pe diverse cai, sa obținem in zilele urmatare fie o confirmare, fie o infirmare. In esența, Dragnea ar fi vandut meciul. O imunitate…

- Tudorel Toader, ministrul Justiției, a decis sa ceara demiterea Laura Codruța Kovesi de la conducerea DNA! Conform surselor citate de Romania TV, Toader ii va transmite președintelui Klaus Iohannis ca, in urma analizei raportului Inspecției Judiciare, a ajuns la concluzia ca șefa DNA trebuie revocata…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a admis, marti, sesizarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, referitoare la declaratiile ministrului Justitiei, Tudorel Toader, despre dosarul "Belina" si a stabilit ca afirmatiile acestuia au afectat independenta sistemului judiciar,…

- Cateva mii de oameni s-au adunat, duminica seara, in mai multe judete ale tarii, pentru a protesta impotriva schimbarii legilor Justitiei. Manifestantii au venit cu steaguri, pancarte, dar si cu vuvuzele, tigai si tobe. In Sibiu s-au adunat circa 2.500 de persoane, protestul…