Bajram Cerkini de la Centrul de resurse pentru persoane disparute, cu sediul in Pristina, a declarat ca "ranile acestor localnici nu pot fi vindecate", a anuntat site-ul de stiri Koha Ditore.



"Organizatiile internationale spun intotdeauna - solutia este in Serbia", a declarat el, referindu-se la solicitarile acestor organizatii pentru ca Serbia sa-si intensifice eforturile. "Trebuie sa determinam Serbia sa ne spuna", a afirmat el.



Majoritatea albaneza din fosta provincie sarba a organizat o miscare de revolta pentru independenta in 1998, declansand un raspuns ferm din partea…