- Primarul din Ekaterinburg a anuntat suspendarea construirii unei impozante catedrale in al treilea cel mai important oras rus, dupa mai multe zile de ciocniri si manifestatii si un apel la concliere al lui Vladimir Putin, relateaza AFP.

- Sindicate si protestatari din miscarea "vestelor galbene" au iesit in strada in intreaga Franta la cateva zile dupa ce Macron si-a prezentat propunerile politice, printre care si o reducere a impozitelor in valoare de aproximativ 5 miliarde de euro, potrivit Agerpres. Un martor citat de…

- Confruntari intre demonstranti si fortele de ordine s-au produs sambata dupa-amiaza in orasul francez Toulouse, in cursul unui nou protest organizat de Miscarea "Vestele galbene", care denunta erodarea nivelului de trai in Franta.Citește și: Liviu Dragnea, izbucnire NERVOASA, la finalul mitingului…

- Laura Codruța Kovesi a fost susținuta și de „Vestele galbene din Justiție”, care au protestat in Franța impotriva corupției in acest weekend și au cerut sa fie numita in funcția de procuror-șef european. Protestatarii au afișat, in centrul unei inimi mari, poza magistratului roman impotriva caruia…

- Confruntari violente intre protestatari si fortele de ordine au avut loc sambata, la Paris, in cadrul unui nou miting al Miscarii "Vestele galbene", care denunta erodarea nivelului de trai in Franta, informeaza presa franceza, citeaza mediafax.ro.

- Peste 100 de persoane au fost ranite in confruntari in capitala Algeriei in cursul protestelor impotriva deciziei presedintelui Abdelaziz Bouteflika de a candida pentru un al cincilea mandat la alegerile prezidentiale programate pentru 18 aprilie, au indicat sambata surse medicale, citate de agentia…

- ​Mai multe sute de tineri au marsaluit duminica seara în centrul capitalei Alger si în alte localitati, în semn de protest fata de candidatura pentru al cincilea mandat prezidential al lui Abdelaziz Bouteflika, depusa oficial în cursul aceleiasi zile în vederea scrutinului…

- Sute de persoane s-au adunat, sâmbata, în centrul orasului Paris, în cadrul unui nou protest al miscarii „Vestele galbene”, care denunta degradarea nivelului de trai în Franta, informeaza Mediafax citând BFMTV.com si Le Figaro. Mitinguri de protest au fost programate…