Manifestaţii în Egipt: Peste 500 de persoane au fost arestate de vineri (ONG); Trump îi ia apărarea lui El-Sisi la ONU Peste 500 de persoane au fost arestate incepand de vineri, de la debutul manifestatiilor impotriva puterii in Egipt, a transmis luni o organizatie neguvernamentala egipteana, citata de AFP.



"Conform celui mai nou bilant al nostru, 516 persoane au fost arestate incepand de vineri, la Cairo si in alte orase din tara", a indicat Centrul egiptean pentru drepturi economice si sociale (ECESR) intr-un comunicat publicat pe pagina sa de Facebook.



Sute de manifestanti au incalcat vineri seara la Cairo si in alte orase interdictia de a protesta impotriva puterii si au cerut plecarea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 500 de persoane au fost arestate incepand de vineri, de la debutul manifestatiilor impotriva puterii in Egipt, a transmis luni o organizatie neguvernamentala egipteana, citata de AFP, potrivit Agerpres."Conform celui mai nou bilant al nostru, 516 persoane au fost arestate incepand de…

- Mai multe persoane au fost arestate vineri, la Cairo, in timpul unui protest care cerea demisia presedintelui Abdel Fattah el-Sisi, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Manifestatiile de mica amploare impotriva presedintelui Sisi, care au avut loc in capitala si in alte orase egiptene, au fost dispersate…

- Mai multe persoane au fost arestate vineri, la Cairo, in timpul unui protest care cerea demisia presedintelui Abdel Fattah el-Sisi, informeaza AFP. Manifestatiile de mica amploare impotriva presedintelui Sisi, care au avut loc in capitala si in alte orase egiptene, au fost dispersate rapid de politie.…

- (foto: Facebook/ Centrul pentru Resurse Juridice) Centrul de Resurse Juridice și Tonal au lansat un apel in urma unor situații deosebit de grave identificate la Centrul de Recuperare pentru Persoane cu Handicap (fosta secție de dermatologie din curtea Spitalului Municipal) și la Secția de psihiatrie…

- Saptesprezece persoane, inclusiv politicieni locali cunoscuti si un politist, au fost arestate in Italia intr-o operatiune majora a politiei impotriva mafiei 'Ndrangheta, relateaza DPA. Intr-un comunicat transmis miercuri, politia a precizat ca a vizat gruparea Libri, despre care se…

- Peste 500 de persoane s-au adunat, sambata seara, in Piața Victoriei din București, pentru a participa la marș ”pentru Alexandra”, un protest fața de modul in are a fost gestionat cazul de la Caracal. Participanții au anunțat pe Facebook ca intenționeaza sa mearga in marș spre sediul MAI. Manifestația…

- In jur de 2.000 de persoane s-au adunat duminica in centrul Moscovei pentru a cere ca cei ce vor candida ca independenti si din partea opozitiei sa se poata prezenta la alegerile locale in septembrie, informeaza AFP.