- Mai multe persoane si numerosi activisti civici - membri ai Coalitiei nationale "Viata fara violenta in familie' - au participat duminica la o actiune publica in fata Ambasadei Romaniei din Chisinau, in semn de solidaritate cu victimele tragediei de la Caracal, informeaza Televiziunea publica de…

- Premierul Viorica Dancila a scris sambata seara pe Facebook ca, desi a rugat clasa politica sa nu incerce sa confiste tragedia de la Caracal si sa o transforme in subiect de atac, "acest apel la respect, maturitate si compasiune nu a fost onorat". "Stimati oameni politici, vorbim de analiza…

- Ministerul Afacerilor Externe recomanda: * evitarea multimilor publice, in special a demonstratiilor si actiunilor de protest; * respectarea instructiunilor primite din partea institutiilor de asigurare a ordinii publice; * urmarirea mass-mediei locale pentru a afla care sunt zonele in care se desfasoara…

- Potrivit MAE, la Chisinau pot aparea in perioada urmatoare manifestatii de protest. Pentru cei care calatoresc in Republica Moldova, MAE recomanda: - evitarea multimilor publice, in special a demonstratiilor si actiunilor de protest; - respectarea instructiunilor primite din partea institutiilor de…

- „În 2003, R. Moldova a scapat de federalizarea criminala prin „Memorandumul Kozak”, care ar fi dus la transnistrizarea întregului stat și transformarea acestuia în colonie ruseasca de facto și de jure. 16 ani mai târziu, același emisar al Kremlinului a impus,…

- Conducerea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova s-a intalnit și a discutat situația politica actuala din țara cu comisarul european pentru extindere și politica de vecinatate Johannes Hahn și cu alți reprezentanți ai delegației Uniunii Europene la Chișinau.

- Doua femei bete au ajuns la Spitalul de Neurochirurgie din Iași dupa ce au fost batute de partenerii de viața. Victimele au primit mai multe lovituri in cap iar medicii de pe ambulanța au decis sa le aduca la clinica pentru control de specialitate. Cele doua femei aflate in stare de ebrietate au fost…