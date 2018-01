Stiri pe aceeasi tema

- Mii de manifestanti din partea opozitiei au cerut sambata la Tirana demisia guvernului socialist al premierului albanez Edi Rama acuzat de complicitate cu crima organizata, relateaza AFP."Rama trebuie sa plece. A facut din Albania caminul crimei organizate si al traficantilor de droguri",…

- Fostul ministru de Externe Mircea Geoana atrage atenția ca Romania are o imagine ”catastrofala” pe plan extern, din cauza crizelor politice care s-au succedat in ultimul an. Diplomatul subliniaza ca țara noastra trebuie sa investeasca in propria reputația, in caz contrar ramane blocata la ”periferia”…

- Circa o suta de persoane au protestat duminica in Piața Victoriei, intr-un mod original și sugestiv. Protestatarii, infașurați in tricolor și purtand numele cate unui oraș, cu gura pecetluita de o banda adeziva, au stat aproape o jumatate de ora cu spatele spre cladirea Guvernului, relativ pustie in…

- Dupa protestele masive de sambata seara din Piata Universitatii si din celelalte mari orase din tara, astazi a venit randul unei alte manifestatii. De aceasta data, oamenii nemultumiti s-au strans in fata Guvernului. Aproximativ 100 de persoane s-au adunat in fata cladirii Executivului pentru un…

- Manifestanții din Piața Universitații au trecut la violențe imbrancindu-se cu jandarmii care au incercat sa-i opreasca sa ajunga pe Bulevardul Magheru. Protestatarii au forțat cordonul de jandarmi și au patruns, sambata seara, la ora 18.30, pe carosabilul din Piața Universitații. Doua persoane au fost…

- Mii de elevi si studenti din Ungaria au manifestat vineri în fata parlamentului de la Budapesta pentru a cere reformarea sistemului de educatie, despre care spun ca nu îi pregateste pentru viata din secolul 21, relateaza Reuters. Tinerii au spus ca sistemul este concentrat…

- Un senator PSD vorbeste despre aparitia unei noi clase sociale, precariatul, care ameninta sistemul capitalist. Cere explicatii Guvernului Miron Alexandru Smarandache, senator PSD de Bacau, spune ca în lume sunt ample mobilizari capitaliste care au dat nastere la aparitia unei noi clase…

- Uniunea Europeana devine, pe fondul schimbarilor demografice globale, un bloc de tari relativ mici care trebuie sa 'stea impreuna' pentru a-si mentine pozitia si valorile, a declarat miercuri premierul irlandez Leo Varadkar, intr-un discurs in plenul Parlamentului European, la Strasbourg, informeaza…

- Uniunea Europeana vrea ca cetatenii sai sa pastreze drepturile de rezidenta in Marea Britanie dupa iesirea acestei tari din UE, in perioada de tranzitie, au spus miercuri ambasatorii celor 27 de state membre la Bruxelles, pozitie care i-ar putea deranja pe sustinatorii Brexit, transmite Reuters.Reducerea…

- Circa 200 de persoane au protestat luni, in Piata Victoriei, impotriva modificarilor la legile Justitiei. Protestatarii au inceput sa se stranga la ora 18.00, numarul maxim de participanti - peste 200 - inregistrandu-se la ora 19.00. Oamenii au fluturat steaguri tricolore, au suflat in vuvuzele,…

- Aproape o treime dintre nemti sunt de acord cu planurile liderului social-democrat Martin Schulz de a crea „Statele Unite ale Europei”, insa sprijinul pentru aceasta idee variaza pe continent, arata un sondaj de opinie realizat de YouGov. Aproape o treime dintre nemti sunt de acord cu planurile liderului…

- Circa 300 de oameni s-au adunat sambata seara in Piata Victoriei din Capitala pentru a protesta fata de modificarile aduse legilor Justitiei. Manifestantii s-au organizat pe Facebook, iar potrivit evenimentului anuntat pe reteaua de socializare ar intentiona sa porneasca in mars spre Parlament.

- Comitetul Ecomic și Social European a selectat Colegiul Tehnic Decebal din județul Mehedinți printre cele 33 de școliCautați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN ••• din intreaga Europa, care vor veni la Bruxelles in luna martie și vor prezenta instituțiilor europene opinia lor in legatura…

- Deputati din opozitia albaneza de dreapta au lansat luni fumigene in sala legislativului in semn de protest fata de alegerea de catre majoritatea socialista a unei noi procuroare generale, relateaza AFP. In ajunul votului, liderul Partidului Democrat (de dreapta), Lulzim Basha, i-a reprosat Partidului…

- Peste doua mii de persoane au ajuns, la ora transmiterii stirii, in fata Palatului Parlamentului, ei plecand in mars din Piata Victoriei. Manifestantii sunt nemultumiti de modificarile aduse legilor justitiei. Atunci cand au ajuns in zona coltulului de la Parcul Izvor, in apropiere de…

- Cateva sute de persoane protesteaza in mai multe orase din tara fata de modificarea legilor justitiei si scandeaza lozinci impotriva Guvernului. La Cluj-Napoca, peste 600 de persoane striga ”Jos comunismul” si canta ”Mai bine golan, decat activist/ Mai bine mort, decat comunist”. Oamenii protesteaza…

- 6 decembrie 2017 - Uniunea Europeana vrea ca despartirea sa usture Londra, chiar daca raneste Europa prin asta. Un divort poate sa fie o afacere neplacuta. In cele mai multe cazuri, o parte vrea sa plece iar cealalta ar vrea ca prima sa ramana. In anumite cazuri, una din parti face amenintari - de regula…

- Parlamentul, si intr-o oarecare masura si protestatarii, au devenit scutul guvernului. In spatele dezbaterilor aprinse in jurul legilor justitiei, guvernul isi vede de-ale sale. Protestatarii si-au mutat taberele din fata guvernului in fata Parlamentului. Piata Victoriei ramanand libera, Gabriela Firea,…

- Sute de persoane au manifestat miercuri zgomotos, dar pasnic in fata consulatului american din Istanbul impotriva deciziei presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, transmite AFP. Circa 1.500 de persoane s-au strans langa Bosfor, in exteriorul cladirii…

- UPDATE Violențele dintre protestatari și jandarmi au survenit in urma intenției acestora de a bloca circulația in zona. Forțele de ordine au intervenit, iar circulația nu a fost blocata.Aproximativ 300 de persoane protesteaza miercuri seara in fata Parlamentului, in timp ce in Camera Deputatilor…

- Aproximativ 300 de persoane protesteaza in fata Parlamentului, in timp ce in Camerei Deputatilor se dezbate legea 303/2004 privind statutul magistratilor.Manifestantii adunati in Parcul Izvor, in fata Parlamentului, huiduie, sufla in vuvuzele si striga lozinci impotriva Guvernului: "Hotii",…

- Cateva sute de persoane s-au adunat, duminica seara, in Piața Victoriei, pentru a protesta fața de modificarile la legile justiției susținute in Parlament de majoritatea PSD-ALDE, manifestații de amploare mai redusa avand loc și in Brașov, Cluj-Napoca, Sibiu și Craiova. Protestul s-a desfașurat pașnic,…

- Noi proteste antiguvernamentale sunt anuntate, pe Facebook, pentru duminica seara, atat in Piata Victoriei din Capitala, cat si in mai multe orase din tara. Manifestantii cer demisia liderilor celor doua Camere si retragerea legilor Justitiei din Parlament."Duminica ne vedem in Piata Victoriei…

- Aproximativ 200 de persoane se aflau sambata seara in Piata Victoriei din Capitala, cand si-au facut aparitia utilaje similare celor care in cursul diminetii instalau parapete.La vederea acestora, multimea a huiduit, insa spiritele s-au calmat, cand oamenii au constatat ca de fapt vehiculele…

- Lucian Iliescu, consilier general in cadrul Primariei Municipiului Bucuresti (PMB) a declarat, sambata, pentru MEDIAFAX, ca ideea organizarii unui Targ de Craciun in Piata Victoriei este „total neinspirata”, dar, din cate stie, primarul Gabriela Firea „nu se va lasa” si „va merge pana la capat”.…

- „Decizia doamnei Firea de a organiza un targ in Piata Victoriei este total neinspirata. Este o greseala foarte mare, dar, din ce o cunosc eu, si din experienta pe care o am alaturi de ea, doamna Firea nu se va lasa si va merge pana la capat cu acest targ. Nu renunta, chiar daca si premierul a atentionat-o.…

- O parte dintre protestatarii din Capitala au inceput sa demonteze schelele puse de municipalitate in fata Guvernului, pe structura carora ar urma sa fie construita o scena ce va fi folosita la Targul de Craciun. Oamenii spun ca vor sa isi „ia piata inapoi” si ca nu li se pare normal ca,…

- Bulgaria, care va prelua președința Consiliul Uniunii Europene de la 1 ianuarie, va insista pentru o apropiere mai mare a țarilor din Balcanii de Vest de blocul comunitar, relateaza agenția Reuters, preluata ce Agerpres.ro. Serbia, Muntenegru, Albania, Macedonia, Bosnia și Kosovo aspira…

- Bulgaria a transmis miercuri ca, in timpul președinției sale la Consiliul Uniunii Europene, in primul semestru al anului 2018, va insista pentru dezvoltarea infrastructurii, a sectorului energiei și pentru alte proiecte pentru a contribui la o mai mare apropiere a țarilor din Balcanii de Vest de blocul…

- Politica dusa de Guvernul Tudose a starnit iritare printre principalele forte economice ale Europei si chiar ale lumii. Americanii au transmis o directiva clara prin care anuntau ca someaza Romania sa blocheze modificarile aduse legilor justitiei. Acum vine randul europenilor. Uniunea Europeana are…

- Primaria generala a Capitalei organizeaza, in decembrie, un targ de Craciun in Piața Victoriei, chiar in fața sediului Guvernului, locul unde, din februarie incoace, se desfașoara, periodic, proteste fața de activitatea coaliției aflate la putere.

- Uniunea Europeana este din ce in ce mai dispusa sa accepte aderarea statelor balcanice la Blocul comunitar, ceea ce ar ajuta la asigurarea pacii in regiune si la dezvoltarea UE, a declarat marti comisarul european pentru integrare, Johannes Hahn, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.…

- 19.00 La aceasta ora sunt aproximativ 1.200 de persoane adunate care protesteaza impotriva Guvernului. 18.00 „42 de grupuri civice si organizatii neguvernamentale, precum si confederatiile sindicale Blocul National Sindical (alcatuit din 34 de federatii profesionale) si Cartel Alfa (alcatuit din 41…

- Sute de liberali din Bucuresti si din mai multe judete din tara s-au adunat, joi, in Parcul Izvor, pentru a protesta fata de actuala guvernare, in timp ce in Parlament este dezbatuta motiunea de cenzura initiata de PNL . Protestatarii au pancarte cu mesaje precum “Reteta PSDragnea: darnicia care te…

- Mulți își doresc un razboi între PDM și PSRM, dar în mod special între Plahotniuc și Dodon. De ce își doresc acest razboi cei din opoziția de dreapta? Pentru ca ei vor instabilitate în țara, sunt speriați de faptul ca Guvernul activeaza în liniște,…

- 6 noiembrie, ora 8:30. Bruxelles. Orașul e mult prea activ, iar oamenii se grabesc la munca. E zi de luni. Iar noi, un grup de jurnaliști din presa regionala din Republica Moldova, pornim spre sediul NATO. Pentru unii, e o infricoșatoare alianța, pentru alții, insa - o organizație de unde pornește…

- Proteste fata de OUG de modificare a Codului Fiscal, precum si fata de proiectele de modificare a legilor justitiei au loc duminica seara, atat in Bucuresti, cat si in mai multe orase din tara. In Bucuresti, oamenii au inceput sa se adune in fata Guvernului, la ora 18.00, dupa care au plecat in mars…

- Numarul persoanelor care au protestat miercuri seara in Piața Victoriei fața de adoptarea ordonanței de urgența privind modificarile fiscale a ajuns la peste 1.500, manifestanții aruncand cu suluri de hartie igienica spre cladirea Guvernului. Protestatarii s-au strans pentru a doua oara in fața sediului…

- Manifestantii scandeaza lozinci antiguvernamentale, fac zgomot cu tobe si vuvuzele si afiseaza steaguri si pancarte cu mesaje precum "Iesiti din casa, daca va pasa", "Nu vrem sa fim o natie de hoti", "Pacat, pacat de sangele varsat". De asemenea, machete ale lui Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu…

- Protestatarii care au venit miercuri in Piata Victoriei sustin, dupa adoptarea de Guvern a ordonantei de urgenta prin care este modificat Codul Fiscal, ca vor continua sa iasa in strada pentru ca aceste prevederi incalca legea, iar societatea civila este revoltata de demersul Executivului.…

- Mii de persoane au luat parte la proteste antiguvernamentale miercuri la Erbil, in Kurdistanul irakian, in ultima zi a mandatului presedintelui regiunii autonome, Masoud Barzani, informeaza DPA. Profesori si functionari publici au iesit in strada in mai multe zone ale regiunii din nord, cerand autoritatilor…