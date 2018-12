Manifestaţii Budapesta. Scopul anunțat de opoziţia ungară 'Tara s-a saturat de despotismul si incalcarea legilor de catre guvernul lui Viktor Orban din ultimii opt ani', a spus luni Gyurcsany intr-o conferinta de presa la Budapesta, facand apel la inlaturarea actualului guvern si alegerea unui nou parlament in cadrul unor 'alegeri corecte' si democratice. El a subliniat totodata ca partidele de opozitie si-au unit fortele si nu trebuie sa renunte la rezistenta. Mii de persoane au protestat duminica la Budapesta impotriva noii legi a muncii si a ceea ce manifestantii considera a fi o crestere a autoritarismului premierului conservator. Protestul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

